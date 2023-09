Splashtop Secure Workspace ganha prêmio Security Today 2023

Quando se trata de segurança de acesso digital, a Splashtop tem estado consistentemente na vanguarda, defendendo a inovação e garantindo a máxima proteção para nossos usuários.

A nossa dedicação a estes princípios foi mais uma vez reconhecida numa grande etapa. Temos o prazer de anunciar que o Splashtop Secure Workspace foi homenageado com o prêmio Security Today 2023 de Novo Produto do Ano na categoria "Convergência e Soluções de Software Integradas".

Este prêmio não apenas ressalta nosso compromisso com a excelência, mas também destaca o impacto transformador do Splashtop Secure Workspace na abordagem dos desafios multifacetados da era digital atual.

Sobre o Prémio

O Prémio Security Today New Product of the Year é mais do que apenas um reconhecimento — é um testemunho da busca incessante da excelência no setor da segurança. A celebrar o seu 15º ano, este prémio homenageia as realizações excepcionais de desenvolvimento do produto dos fabricantes de equipamentos de segurança.

Ralph C. Jensen, o estimado editor da revista Security Today, captura apropriadamente a essência deste prémio, afirmando: “No domínio da segurança, a inovação é essencial. Ao julgar novos produtos de segurança, lembre-se que eles não devem apenas enfrentar os desafios de hoje mas também antecipar as ameaças de amanhã.” Esta perspetiva sublinha a abordagem pró-ativa e holística necessária ao desenvolvimento de produtos de segurança, garantindo que atendam às necessidades atuais e futuras em contextos comerciais e industriais.

Com os vencedores selecionados em 43 categorias de prêmios de produtos, ser reconhecido pelo Security Today é uma conquista significativa. É uma afirmação de que o produto não só cumpre como excede os padrões da indústria, oferecendo soluções inovadoras e essenciais para garantir a segurança e a segurança. Temos a honra de estar entre os selecionados poucos reconhecidos pelas suas contribuições para este campo crítico.

Mergulhe no Splashtop Secure Workspace

Embora cheia de oportunidades, a era digital também apresenta às organizações um conjunto único de desafios. Desde gerir uma força de trabalho remota até navegar nos meandros da migração de várias nuvens, as equipas de TI costumam ser esticadas, a braços com acesso complexo à rede e a complexa tarefa de gerir credenciais e segredos.

Superando operações de TI fragmentadas com a arquitetura convergente do Splashtop Secure Workspace

No centro desses desafios está uma abordagem fragmentada das operações de TI. Muitas organizações encontram-se a fazer malabarismos de uma miríade de soluções desconectadas — ferramentas de gestão de identidade, sistemas de acesso remoto, VPNs, firewalls e cofres secretos, para citar algumas.

Cada um destes opera no seu silo, oferecendo visibilidade limitada no contexto de acesso mais amplo. Esta abordagem desarticulada prejudica a experiência do utilizador perfeita e coloca vulnerabilidades de segurança significativas. Com cada componente a agir de forma independente, impor políticas de segurança consistentes em toda a linha torna-se uma tarefa assustadora, deixando as organizações expostas a potenciais violações e riscos de conformidade.

O Splashtop Secure Workspace aborda esses desafios multifacetados. Basicamente, o Splashtop Secure Workspace oferece uma arquitetura convergente única que considera holisticamente todos os fatores envolvidos no fornecimento de acesso. Quer um utilizador aceda com êxito a um recurso ou serviço, é uma afirmação da sua identidade correta, direitos, conformidade do dispositivo, capacidades de rede e credenciais validadas.

Esta arquitetura interligada garante que as camadas fundacionais, da identidade e dispositivo ao sistema de rede e segredos, funcionam em harmonia. Essa coesão proporciona uma compreensão abrangente dos pedidos de acesso, garantindo que os utilizadores desfrutam de uma experiência rica e de alta qualidade durante a sua jornada de trabalho, independentemente da localização.

Confiança Zero e Princípios de Conhecimento Zero

Guiado pelos princípios de confiança zero e conhecimento zero, o Splashtop Secure Workspace vai um passo além. Proporciona às organizações a aplicação de medidas de segurança robustas, garantindo um acesso perfeito e seguro a todas as aplicações, seja no local, na nuvem ou SaaS.

O cofre de segredos de conhecimento zero do Splashtop Secure Workspace é uma prova do nosso compromisso com a segurança. Este cofre, formando a espinha dorsal do gerenciador de senhas e frontends de gerenciamento de acesso privilegiado da Splashtop, auxilia no gerenciamento e compartilhamento de segredos como senhas, chaves de API e até mesmo tokens únicos. Além disso, a descriptografia a pedido acontece diretamente no teu dispositivo, garantindo a máxima proteção das tuas credenciais.

Políticas unificadas para uma gestão simplificada

O Splashtop Secure Workspace não para por aí. Simplifica a vida dos administradores de TI oferecendo um sistema de políticas unificado. Da autenticação e autorização às condições de acesso dos aplicativos e filtragem da web, as políticas podem ser definidas e geridas num só lugar consolidado. Isso garante práticas padronizadas de gerenciamento de acessos em toda a organização. Além disso, a solução controla o registo do dispositivo, permitindo verificações completas baseadas em certificados para validar a identidade do dispositivo, endereçando um ponto doloroso de longa data para muitos administradores de TI.

Essencialmente, o Splashtop Secure Workspace é mais do que apenas um produto: é uma solução abrangente que aborda desafios de acesso do mundo real, simplificando processos e garantindo segurança em cada etapa. Seja simplificando a integração e desligamento de funcionários, protegendo o acesso sem VPN em diversos ambientes cloud ou aproveitando a automação de TI, o Splashtop Secure Workspace é realmente um divisor de águas no gerenciamento de acesso.

Por que o Splashtop Secure Workspace se destaca

Em um mercado saturado de soluções de acesso, o que torna o Splashtop Secure Workspace verdadeiramente diferenciado?

Abordagem holística da segurança

A abordagem holística do Splashtop Secure Workspace é sua base. Embora muitas soluções se concentrem em aspetos isolados de segurança, o nosso produto oferece uma visão abrangente, integrando vários componentes num único sistema coeso. Esta arquitetura interligada elimina os silos que frequentemente assolam as operações de TI, garantindo uma experiência de utilizador perfeita sem comprometer a segurança.

Design Centrado no Utilizador

Priorizamos a satisfação dos utilizadores garantindo o acesso contínuo aos empregados, independentemente da sua localização, e proporcionando uma experiência rica e de alta qualidade. Este foco na experiência do utilizador, combinado com medidas de segurança robustas, consegue o equilíbrio perfeito entre acessibilidade e proteção.

Medidas de Segurança Robustas

Guiado pelos princípios de confiança zero e conhecimento zero, o Splashtop Secure Workspace oferece uma estrutura de segurança formidável. Isso garante que os utilizadores possam aceder a qualquer aplicação a partir de qualquer dispositivo com confiança, sabendo que os seus dados e credenciais estão sempre salvaguardados.

Abordar os Desafios do Mundo Real

O que realmente diferencia o Splashtop Secure Workspace é sua capacidade de enfrentar os desafios do mundo real de frente. Desde simplificar a integração e o offboarding dos funcionários até garantir o acesso de terceiros e aproveitar a automatização das TI, a nossa solução trata dos pontos problemáticos com que muitas organizações enfrentam diariamente.

Saiba mais sobre o Splashtop Secure Workspace

No mundo dinâmico da segurança digital, ficar à frente da curva não é apenas um fim — é uma necessidade. Na Splashtop, nosso compromisso inabalável com a inovação, a experiência do usuário e medidas de segurança robustas sempre nos levou a ultrapassar limites e estabelecer novos padrões. O reconhecimento do Splashtop Secure Workspace pela Security Today não é apenas um elogio; é uma prova do trabalho árduo, da dedicação e da visão de nossa equipe.

Para aqueles intrigados com os recursos do Splashtop Secure Workspace e interessados em explorar seu potencial transformador, convidamos você a mergulhar mais fundo. Descubra como a nossa solução premiada pode redefinir a tua abordagem à segurança digital e à gestão de acessos.

