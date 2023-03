O trabalho híbrido está totalmente conectado à flexibilidade e autonomia dos funcionários. Os funcionários do trabalho híbrido podem trabalhar em casa, no escritório ou em qualquer lugar do mundo.

As paralisações causadas pela pandemia provaram que muitos trabalhadores de escritório podem manter a sua produtividade trabalhando em casa. Organizações e funcionários também descobriram vários benefícios que surgem durante o trabalho remoto.

Porém, agora que as empresas podem voltar a receber seus funcionários nos escritórios, a questão é se elas devem voltar ao modelo antigo de trabalho tradicional ou continuar usufruindo do trabalho remoto. Afinal, existem vários prós e contras tanto no trabalho remoto quanto nos modelos de trabalho tradicionais.

A solução para a qual muitas empresas estão se voltando é o trabalho híbrido . Os modelos de trabalho híbrido tendem a usufruir das vantagens dos dois modos de trabalho, presencial e remoto.

Descubra o que é o trabalho híbrido, quais são os benefícios do trabalho híbrido e algumas dicas sobre como configurar a sua organização ao implementar um modelo de trabalho híbrido de sucesso.

O que é Trabalho Híbrido?

O trabalho híbrido é um modelo que oferece aos funcionários a flexibilidade para trabalhar em qualquer lugar. Esses funcionários podem trabalhar em casa, no escritório ou em qualquer outro lugar do mundo. As organizações podem definir horários de trabalho que apontem as datas e horários em que se espera que os funcionários trabalhem no escritório ou podem dar aos funcionários total autonomia na hora de escolher quando e onde trabalhar.

Quais são os benefícios do trabalho híbrido?

Quando implementados corretamente, os modelos de trabalho híbridos podem oferecer aos funcionários e à organização diversos benefícios diferentes.

Benefícios do trabalho híbridos para funcionários

Maior flexibilidade: Os funcionários podem escolher onde trabalhar e, em alguns casos, quando trabalhar.

Melhor equilíbrio entre trabalho e vida pessoal: Chega de perder tempo no trânsito, os funcionários são mais capazes de avaliar a prioridade do trabalho e outras tarefas.

Maior satisfação: Os funcionários tendem a ficar mais felizes com flexibilidade e autonomia no momento de fazer sua escolha. Funcionários mais felizes geralmente possuem desempenhos superiores.

Benefícios do trabalho híbrido para organizações

Custos reduzidos: Com mais funcionários trabalhando em casa, empresas gastam menos com aluguel, móveis e manutenção do espaço de trabalho.

Disponibilidade dos melhores candidatos: Agora que o home office se estabeleceu, muitos trabalhadores estão procurando por empregadores que ofereçam o trabalho híbrido. Garanta que sua empresa possa atrair os melhores candidatos à vaga oferecendo opções de trabalho híbridas.

Maior desempenho: Vou repetir, trabalhadores mais felizes possuem um desempenho superior. Além disso, trabalhadores mais felizes também cria uma cultura de menos rotatividade.

Como implementar um modelo de trabalho híbrido com sucesso

Comunicando claramente a sua política de trabalho híbrida e investindo em ferramentas que seus funcionários precisam para manter a sua produtividade em qualquer lugar. Desse modo você vai garantir que sua empresa e seus funcionários desfrutem do trabalho híbrido ao máximo!

Comunicando claramente a sua política de trabalho híbrida

Os funcionários são obrigados a ir ao escritório em determinados dias. Há certos horários nos quais os funcionários precisam estar disponíveis ao trabalharem remotamente? Deixe todo esse processo bem claro, de modo que seus funcionários saibam o que esperar.

Habilita a tua equipa a trabalhar remotamente

Existem muitas ferramentas de software que ajudam os trabalhadores remotos a manterem a sua produtividade. Colaboração, comunicação e gerenciamento de projetos são algumas das ferramentas mais importantes para equipes remotas.

Outra ferramenta importante é o acesso remoto, que pode ser usado pelos funcionários para acessar computadores de trabalho remotos usando qualquer dispositivo (oferecendo acesso aos arquivos e aplicativos que só estão disponíveis em seus computadores de trabalho) e pela equipe de TI para fornecer suporte remoto a dispositivos gerenciados ou a dispositivos de um trabalhador remoto.

Aprende mais sobre o acesso remoto Splashtop para trabalhos híbridos

A Splashtop oferece várias soluções de acesso remoto e suporte remoto que permitem que as organizações implementem ambientes de trabalho híbridos com sucesso. A Splashtop aprimora o trabalho híbrido, pois oferece aos seus funcionários remotos a flexibilidade de acessar de forma confiável e segura seus recursos de computação de escritório de qualquer lugar e com qualquer um dos seus dispositivos pessoais!

Confira todas as soluções de trabalho híbrido Splashtop e experimente nossas soluções gratuitamente!