Controle Remoto do iPad para o Computador

O software de desktop remoto está se tornando uma peça vital do nosso kit de ferramentas tecnológicas. Na verdade, as projeções mostram que o mercado de software para desktops remotos atingirá um tamanho de 7,22 bilhões de dólares até 2029.

A tecnologia está sempre avançando, criando novas possibilidades. Controlar um computador usando uma conexão sem fio é a tendência mais recente da computação. O controle remoto de um desktop pode proporcionar uma série de benefícios para as pessoas tanto na sua vida profissional como na vida pessoal.

Muitas pessoas não têm noção das capacidades do controle de desktops remotos. Uma coisa que surpreende muitos é que isso pode ser feito usando uma série de dispositivos - até algo tão conveniente como um iPad. A Splashtop é uma das formas mais seguras e confiáveis de fazer isso e você pode usar a partir de qualquer lugar com uma conexão à internet.

Para uma explicação do que o controle remoto para iPad envolve e porque é útil, continue lendo.

Controle um Computador Remotamente a partir de um iPad

Utilizar um iPad juntamente com um software de desktop remoto pode fornecer uma solução conveniente para muitos usuários. Você pode acessar um computador remoto a partir de qualquer parte do mundo desde que tenham uma ligação à internet confiável.

Com o desktop remoto para iPad, você pode controlar todos os aspectos do computador ao qual está se conectando. Isso inclui software, arquivos e quaisquer outras funções. Os iPads não oferecem todos os mesmos recursos e funções que os computadores de mesa, mas você vai poder usá-los facilmente num iPad enquanto controla um computador com a Splashtop.

As pessoas trabalham remotamente há muito tempo, mas desde a pandemia da Covid-19, o ritmo do trabalho remoto aumentou drasticamente. O software de acesso remoto tornou isso uma solução muito mais viável para muitas empresas do mundo.

As pessoas não estão mais limitadas a usar um computador pessoalmente. Embora isto possa não ser totalmente essencial para dispositivos portáteis como computadores portáteis, pode ser incrivelmente útil em relação a computadores de mesa.

Tudo o que você precisa fazer é abrir a aplicação Splashtop no seu iPad e a partir daí você pode se conectar a qualquer computador configurado na sua conta. Como você terá o controle total, você vai sentir como se estivesse sentado mesmo em frente do seu desktop. Para tornar as coisas mais naturais, você pode até ligar um teclado e mouse ao seu iPad, dando mais controle do computador remoto.

Vantagens de usar a Splashtop para controlar remotamente um computador

A Splashtop é uma das melhores peças de software de controle remoto do mercado. Ela oferece uma gama de benefícios que a tornam ideal para vários usos.

Trabalhe em qualquer lugar

O principal objetivo do software de desktop remoto é que ele te permite se conectar a outro computador a partir de qualquer lugar do mundo. As pessoas costumam usar isso na sua vida pessoal mas geralmente é usado muito mais para o trabalho.

As pessoas podem trabalhar em casa, o que se tornou incrivelmente popular nos últimos anos. É preferível para muitos trabalhadores uma vez que eles podem ficar em casa com crianças/animais de estimação, e não têm de se preocupar com ir até o trabalho. Também é benéfico para as empresas, pois elas não precisam alugar tanto espaço de escritório e o custo de coisas como as contas de serviços públicos diminui.

Além disso, as pessoas podem trabalhar enquanto viajam. Isso abre todo o tipo de portas para as pessoas que querem viver um estilo de vida mais nômade. Desde que tenham Splashtop e um iPad, eles podem continuar com o trabalho enquanto estão num trem, na praia e até no exterior.

Portabilidade

Um computador desktop está longe de ser portátil. Precisaríamos realisticamente de um veículo para o transportar de um lugar para o outro. Sobre o computador em si, você teria que levar o monitor, teclado, mouse e possivelmente alguns outros pedaços de hardware.

A menos que você esteja movendo para colocar em outro lugar permanentemente, você nunca vai querer mover um computador desktop. Um iPad, no entanto, é muito mais fácil de transportar.

É leve e pode caber facilmente em uma mochila, assim você pode levá-lo onde quiser, mesmo quando está indo a pé. É um nível de conveniência que não era possível até pouco tempo atrás.

Estenda o Poder do Seu Computador

A Splashtop não te dá apenas o controle para o iPad sobre um computador remoto, mas vai te dar acesso a todo o poder de processamento que um computador tem. Os iPads são peças de tecnologia de alta qualidade, mas o seu tamanho apresenta certas limitações. Um computador desktop é muitas vezes muito mais poderoso.

Quando conectado através da Splashtop, todos os processos são tratados pelo computador ao qual você está conectado. Desde que a sua ligação à internet seja estável, você vai poder executar todos os aplicativos sem problemas em tempo real.

Porquê usar o Splashtop para Controle Remoto com o iPad?

Existem várias soluções de desktop remoto disponíveis, mas a Splashtop destaca-se entre elas. Ela oferece vários recursos que não são encontrados em todas as aplicações de desktop remoto. Isso inclui coisas como:

Conectar-se a um único dispositivo de uma lista inteira

Conectar com apenas um clique

Compatibilidade entre plataformas (Windows, Mac e Linux)

Conexões de alta velocidade para controle em tempo real

Pode ser usado por empresas, indivíduos e instituições educacionais

Seguro e compatível

Uma variedade de planos de preços

Usar um dispositivo remoto Splashtop como um iPad para se conectar ao seu desktop pode ser incrivelmente útil.

Experimente a Splashtop gratuitamente

O controle remoto do iPad oferece uma série de benefícios para empresas, indivíduos e instalações educacionais. Você pode usá-lo para se conectar a um computador de qualquer localização do mundo, dando o controle total dele através de um iPad.

A Splashtop oferece tudo isto e mais. Com vários planos de preços, você pode encontrar facilmente a solução perfeita para você ou para o seu negócio. Até oferecemos uma versão de teste gratuita para que você possa determinar se a Splashtop satisfaz as suas necessidades antes de precisar se comprometer com um plano.

Inicie sua avaliação gratuita!

Artigos Relacionados