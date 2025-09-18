Secure Remote Desktop Software

Software de Desktop Remoto Segura
As soluções seguras de desktop remoto proporcionam um acesso seguro a dispositivos remotos a partir de qualquer lugar, garantindo a proteção de dados através de encriptação e autenticação avançadas.
Acesso Remoto Seguro e Protegido à Área de Trabalho
Num mundo do trabalho remoto, a segurança precisa estar em primeiro lugar. Liga-se aos teus computadores sem arriscar a segurança, a privacidade ou os dados do teu dispositivo. A Splashtop dá-te o acesso que precisas com a segurança que te traz paz de espírito.
Indivíduos, equipes e até mesmo organizações inteiras podem confiar no software de desktop remoto Splashtop para oferecer aos usuários acesso remoto altamente seguro aos seus computadores.
Principais Caraterísticas de Segurança do Software de Desktop Remoto Splashtop
Os administradores de conta podem aproveitar os recursos de segurança da Splashtop para garantir que seus usuários, dispositivos e organizações inteiras estejam em conformidade com as políticas de segurança.
Grandes organizações podem utilizar o Splashtop Enterprise para obter os recursos de segurança adicionais de que a TI precisa para proteger usuários, dispositivos e dados em escala. Os recursos exclusivos do Enterprise incluem aprovisionamento automático do usuário, permissões granulares, integração de SSO, permissões de acesso baseadas em grupo e acesso remoto agendado.
As funcionalidades seguras do desktop remoto da Splashtop incluem:
Autenticação de dispositivo
Tempo limite de inatividade da sessão
Configuração do Streamer de bloqueio
Segurança de senha de vários níveis
Notificação de conexão remota
Autenticação do servidor proxy
Verificação em duas passos/autenticação de dois fatores
Controle da função copiar/colar
Aplicações assinadas digitalmente
Tela em branco
Bloqueio automático da tela
Controle de impressão remoto
... e mais!
Software de Desktop Remoto Splashtop: Conformidade e Certificações
O Splashtop foi criado com segurança de nível empresarial e merece a confiança de organizações que exigem conformidade rigorosa. O nosso software de desktop remoto cumpre as normas e regulamentos do setor para que a sua empresa permaneça segura e pronta para auditoria.
As principais certificações e estruturas de conformidade incluem:
ISO 27001 – Certificação de gestão da segurança da informação que demonstra o compromisso da Splashtop em proteger os dados dos clientes.
SOC 2 Tipo 2 – Auditoria independente confirmando os controles da Splashtop em relação à segurança, disponibilidade e confidencialidade.
RGPD e Conformidade CCPA – Garante a proteção de dados e privacidade para os usuários na UE e Califórnia.
Conformidade com a HIPAA e HITECH – Acesso remoto seguro para organizações de saúde que lidam com informação de saúde protegida (PHI).
Conformidade com a FERPA – Protege a privacidade dos dados dos alunos em escolas e universidades.
Conformidade com PCI DSS – Protege a informação do cartão de pagamento para organizações que processam dados financeiros.
FedRAMP Ready – Disponível para agências federais dos EUA que exigem uma solução de acesso remoto segura e baseada na cloud.
Ao escolher a Splashtop, você pode fornecer acesso remoto a funcionários, contratados e equipes de TI e, ao mesmo tempo, alinhar com os mais rígidos requisitos de segurança e conformidade.
Porque a Splashtop é mais segura do que o RDP?
O RDP (protocolo de desktop remoto) representa uma ameaça para as empresas e organizações que o utilizam. As conexões RDP isoladas fora de um firewall expõem o tráfego a riscos de segurança e podem tornar os computadores hóspedes vulneráveis a ataques cibernéticos, como um ataque de ransomware. Adicionar camadas de segurança ao acesso RDP, como firewalls ou gateways VPN, é difícil de configurar, manter e dimensionar.
A Splashtop utiliza tecnologia proprietária que utiliza protocolos de segurança padrão da indústria, como HTTPS e TLS. Todos os dispositivos são autenticados e as ligações são encriptadas. Ao contrário do RDP, a Splashtop atualiza automaticamente, o que significa que tens sempre os recursos de segurança mais recentes com a Splashtop. Isso também torna a Splashtop muito mais fácil e seguro de gerir em escala. Veja o nosso desktop remoto completo da Splashtop versus comparação RDP.