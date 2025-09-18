Pular para o conteúdo principal
Splashtop20 years of trust
EntrarTeste gratuito
+1.408.886.7177EntrarTeste gratuito
A mobile device and computer using secure remote desktop software by Splashtop

Software de Desktop Remoto Segura

As soluções seguras de desktop remoto proporcionam um acesso seguro a dispositivos remotos a partir de qualquer lugar, garantindo a proteção de dados através de encriptação e autenticação avançadas.

Teste gratuitoVeja os Preços
A man in a coffee shop working remotely by using Splashtop's secure remote desktop software on his laptop

Acesso Remoto Seguro e Protegido à Área de Trabalho

Num mundo do trabalho remoto, a segurança precisa estar em primeiro lugar. Liga-se aos teus computadores sem arriscar a segurança, a privacidade ou os dados do teu dispositivo. A Splashtop dá-te o acesso que precisas com a segurança que te traz paz de espírito.

Indivíduos, equipes e até mesmo organizações inteiras podem confiar no software de desktop remoto Splashtop para oferecer aos usuários acesso remoto altamente seguro aos seus computadores.

Principais Caraterísticas de Segurança do Software de Desktop Remoto Splashtop

Os administradores de conta podem aproveitar os recursos de segurança da Splashtop para garantir que seus usuários, dispositivos e organizações inteiras estejam em conformidade com as políticas de segurança.

Grandes organizações podem utilizar o Splashtop Enterprise para obter os recursos de segurança adicionais de que a TI precisa para proteger usuários, dispositivos e dados em escala. Os recursos exclusivos do Enterprise incluem aprovisionamento automático do usuário, permissões granulares, integração de SSO, permissões de acesso baseadas em grupoacesso remoto agendado.

As funcionalidades seguras do desktop remoto da Splashtop incluem:

  • Autenticação de dispositivo

  • Tempo limite de inatividade da sessão

  • Configuração do Streamer de bloqueio

  • Segurança de senha de vários níveis

  • Notificação de conexão remota

  • Autenticação do servidor proxy

  • Verificação em duas passos/autenticação de dois fatores

  • Controle da função copiar/colar

  • Aplicações assinadas digitalmente

  • Tela em branco

  • Bloqueio automático da tela

  • Controle de impressão remoto

  • ... e mais!


Software de Desktop Remoto Splashtop: Conformidade e Certificações

O Splashtop foi criado com segurança de nível empresarial e merece a confiança de organizações que exigem conformidade rigorosa. O nosso software de desktop remoto cumpre as normas e regulamentos do setor para que a sua empresa permaneça segura e pronta para auditoria.

As principais certificações e estruturas de conformidade incluem:

  • ISO 27001 – Certificação de gestão da segurança da informação que demonstra o compromisso da Splashtop em proteger os dados dos clientes.

  • SOC 2 Tipo 2 – Auditoria independente confirmando os controles da Splashtop em relação à segurança, disponibilidade e confidencialidade.

  • RGPD e Conformidade CCPA – Garante a proteção de dados e privacidade para os usuários na UE e Califórnia.

  • Conformidade com a HIPAA e HITECH – Acesso remoto seguro para organizações de saúde que lidam com informação de saúde protegida (PHI).

  • Conformidade com a FERPA – Protege a privacidade dos dados dos alunos em escolas e universidades.

  • Conformidade com PCI DSS – Protege a informação do cartão de pagamento para organizações que processam dados financeiros.

  • FedRAMP Ready – Disponível para agências federais dos EUA que exigem uma solução de acesso remoto segura e baseada na cloud.

Ao escolher a Splashtop, você pode fornecer acesso remoto a funcionários, contratados e equipes de TI e, ao mesmo tempo, alinhar com os mais rígidos requisitos de segurança e conformidade.

Porque a Splashtop é mais segura do que o RDP?

O RDP (protocolo de desktop remoto) representa uma ameaça para as empresas e organizações que o utilizam. As conexões RDP isoladas fora de um firewall expõem o tráfego a riscos de segurança e podem tornar os computadores hóspedes vulneráveis a ataques cibernéticos, como um ataque de ransomware. Adicionar camadas de segurança ao acesso RDP, como firewalls ou gateways VPN, é difícil de configurar, manter e dimensionar.

A Splashtop utiliza tecnologia proprietária que utiliza protocolos de segurança padrão da indústria, como HTTPS e TLS. Todos os dispositivos são autenticados e as ligações são encriptadas. Ao contrário do RDP, a Splashtop atualiza automaticamente, o que significa que tens sempre os recursos de segurança mais recentes com a Splashtop. Isso também torna a Splashtop muito mais fácil e seguro de gerir em escala. Veja o nosso desktop remoto completo da Splashtop versus comparação RDP.

O que os Clientes estão Dizendo Sobre as Soluções de Desktop Remoto Segura da Splashtop


Comece a usar a Splashtop

Teste gratuitoFale Conosco

Perguntas Frequentes

Quais métodos de criptografia a Splashtop usa para sessões de área de trabalho remota?
O software de desktop remoto Splashtop é seguro para uso em redes públicas ou não seguras?
Como a Splashtop protege sessões de acesso remoto autónomas?
Como a Splashtop garante a segurança dos dados do usuário?