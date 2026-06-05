Acesse telas de iPhone e iPad iOS remotamente

Pular para o conteúdo principal
Splashtop20 years of trust
EntrarTeste gratuito
+1.408.886.7177EntrarTeste gratuito
A computer, iPad, laptop, and iPhone that can all be remotely access with Splashtop

Acede Remotamente e Veja os ecrãs iOS do iPhone e do iPad

Splashtop Team
6 min de leitura
Atualizado
Comece a usar a Splashtop
As melhores soluções de acesso remoto, suporte remoto e gerenciamento de endpoints.
Teste gratuito

Os profissionais de suporte e de TI podem aceder remotamente e visualizar os ecrãs dos dispositivos iOS (ecrãs do iPhone e do iPad) utilizando o Splashtop Remote Support. O Splashtop Remote Support é uma solução para profissionais de TI, help desk e suporte para fornecer suporte remoto em iOS, Android, Windows e Mac.

How to Remotely Access iPhone
How to Remotely Access iPhone

Como Aceder e Visualizar Remotamente as Ecrãs de iPhone e iPad

Inscreve-te no Splashtop Remote Support

Inscreve-te para veres remotamente um dispositivo iOS com o teu computador Windows ou Mac. Você pode usar o serviço com uma avaliação gratuita ou assinatura paga de baixo custo.

Inicia Sua avaliação gratuita do Splashtop Remote Support
Software de suporte remoto rápido, seguro e fácil de usar
INICIAR

O Splashtop Remote Support é um excelente valor e custa muito menos do que outras ferramentas de suporte assistido. É baseado na comprovada tecnologia de acesso remoto Splashtop, utilizada por mais de 30 milhões de utilizadores em todo o mundo.

Baixe a Aplicação Splashtop SOS da App Store

Peça que o seu cliente acesse o link de download da aplicação SOS (tal como apresentado na sua aplicação Splashtop) do dispositivo iOS que ele está usando. Ele verá um link para obter a aplicação SOS da iOS App Store. Quando executar a aplicação SOS no iPad ou iPhone, ele vai exibir um código de sessão que você vai inserir na sua tela. Note que esta aplicação só está disponível para o iOS 11 e posterior. Esta funcionalidade não está disponível para versões anteriores do iOS. (Você também pode personalizar a marca da aplicação SOS)

O teu utilizador terá de passar por alguns passos extra na primeira vez para ativar a opção de Gravação de Ecrã no Centro de Controlo do iOS. Depois, usará isso para iniciar a sessão de partilha de ecrã. Os detalhes desse processo estão descritos no vídeo e no link do artigo no final da página.

Insira o Código da Sessão e Exibir tela do iOS

Execute a aplicação Splashtop Business no seu computador e clique no ícone SOS (sinal de mais) perto do topo da aplicação para abrir a tela SOS Connect. Introduza o código de nove dígitos apresentado na aplicação SOS no dispositivo iOS do seu cliente. Quando clicar na seta para iniciar a sessão, o usuário final terá que deslizar para cima a partir da parte inferior da tela (ou deslizar para baixo a partir do canto superior direito da tela no iPhone X) e iniciar o compartilhamento de tela AirPlay para concluir o processo. A sessão SOS estará listada no topo da sua lista do AirPlay.

Agora você já pode ver a tela seu iPhone ou iPad no seu computador ao vivo.

A imagem abaixo mostra a tela do iPhone do usuário final, a interface do técnico vendo a tela do iPhone em uma janela na tela do computador com os controles expandidos.

Steps to use Splashtop SOS: Client runs the mobile app and shares a session code

Usando os Controles de Visualização

SOS IoS Controls

Clique na seta disponível na parte superior do dispositivo espelhado para acessar os controles. Os quatro botões são:

  • Desconecte

  • Rodar no Sentido Horário

  • Alternação de tamanho dimensionado/original

  • Tela Completa

Você também pode tirar capturas de tela do iOS usando as combinações de teclas padrão do seu computador Windows ou Mac.

Desconectar da Sessão

Quando a sessão chegar ao fim, você pode fechar a janela do visualizador no computador. Para garantir que a sessão seja desconectada no dispositivo do cliente, peça que ele toque no ícone para reabrir o aplicativo SOS em seu dispositivo iOS e clique no botão “Desconectar” para ele se desconectar da sessão. Isso também irá finalizar a sessão AirPlay.

Práticas Recomendadas para Acesso Remoto Seguro a Dispositivos iOS

How to Remotely Support iPad
How to Remotely Support iPad

Para garantir o acesso remoto seguro a dispositivos iOS como iPhones e iPads, siga estas práticas recomendadas:

  1. Habilite a Autenticação Multifatores (MFA): Sempre use MFA para uma camada adicional de segurança para verificar as identidades dos usuários durante sessões remotas.

  2. Atualize o Software Regularmente: Mantenha tanto o seu software de acesso remoto quanto os dispositivos iOS atualizados para corrigir vulnerabilidades de segurança.

  3. Monitorar e Registrar Sessões: Mantenha logs de auditoria de todas as sessões remotas para rastrear e gerenciar o acesso.

  4. Limitar Permissões de Acesso: Somente usuários autorizados devem ter acesso a dados confidenciais durante sessões remotas.

Sabe mais e começa a trabalhar com Splashtop Remote Support

Caraterísticas Adicionais de Splashtop Remote Support

O Splashtop Remote Support é a tua solução de suporte assistido para Windows, Mac, iOS, Android e Chrome OS. É uma ótima maneira para profissionais de help desk, suporte e TI acessarem remotamente iPhones, iPads, computadores e outros dispositivos móveis para ajudar os clientes e uma ótima alternativa aos servidores vnc. Splashtop Remote Support é completamente multi-dispositivo e funciona em vários sistemas operativos.

Se já estiver a utilizar outro sistema de help desk, um sistema de gestão de dispositivos móveis ou uma ferramenta de suporte não assistido, a Splashtop é um complemento económico que lhe permite a si ou à sua equipa fornecer suporte rápido a computadores e dispositivos móveis geridos ou não geridos.

  • Acesse e visualize dispositivos iOS (iPad e iPhone) remotamente

  • Acesse e controle telefones e tablets Android 8.0 (e acima) remotamente

  • Acesse e controle computadores Windows e Mac de maneira remota com recursos adicionais, incluindo transferência de arquivos, bate-papo e visualização de dispositivos móveis

  • Acesse e visualize dispositivos Chromebook remotamente para fornecer suporte.

Neste momento, você pode visualizar dispositivos iOS e Android remotamente usando computadores Windows e Mac. Planejamos adicionar a visualização de dispositivos móveis através de dispositivos móveis no futuro.

Começa a utilizar o Splashtop Remote Support para aceder remotamente aos ecrãs iOS!

Inicia Sua avaliação gratuita do Splashtop Remote Support
Software de suporte remoto rápido, seguro e fácil de usar
INICIAR
How to Share your iOS 11 Screen with Splashtop SOS
How to Share your iOS 11 Screen with Splashtop SOS

Quer acessar o seu computador remoto usando seu iPhone ou iPad?

Verifica Splashtop Remote Access Os utilizadores de iOS podem aceder facilmente a computadores remotos a partir dos seus iPhones e iPads com a aplicação Splashtop Business iOS.

Conteúdo Relacionado


Compartilhar isso
Feed RSSInscreva-se

Perguntas Frequentes

Posso utilizar as funcionalidades integradas da Apple para ver remotamente o ecrã do meu iPhone ou iPad?
Posso aceder remotamente ao meu iPhone ou iPad utilizando um dispositivo Android?
O acesso remoto e a visualização no iPhone são seguros?
Quais são as limitações de usar o Switch Control da Apple para conectar um iPhone ou iPad?

Conteúdo Relacionado

An Android device in recovery mode.
Suporte de TI e Help Desk

O que é o modo de recuperação? Um guia para equipas de TI

Saiba mais
A smiling woman sitting on a park bench using a laptop.
Suporte de TI e Help Desk

Desvantagens do Suporte Remoto: Enfrentando Desafios e Soluções

Saiba mais
A woman in an office using remote maintenance software.
Suporte de TI e Help Desk

Dominando o Software de Manutenção Remota em 2026: Um Guia Completo

Saiba mais
Several people working on their computers in an office.
Suporte de TI e Help Desk

Modernização de TI: Passos para Melhorar a Eficiência e Reduzir Custos

Saiba mais
Ver Todos os Artigos de Blog