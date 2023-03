Acesse telas de iPhone e iPad iOS remotamente

Os profissionais de suporte e TI podem acessar e visualizar telas de dispositivos iOS remotamente (telas de iPhone e iPad) usando o Splashtop SOS. O SOS é um software de suporte para profissionais de TI e help desk para fornecer suporte rápido e assistido em dispositivos iOS, Android, Windows e Mac.

Como ver remotamente a tela do iPhone ou iPad do seu cliente com o SOS

Obtenha o Splashtop SOS

Inscreva-se no SOS para visualizar dispositivos iOS remotamente com o seu computador Windows ou Mac. Você pode usar o serviço com a nossa avaliação gratuita ou através de uma assinatura paga de baixo custo.

Teste gratuito

O SOS oferece grandes recursos e custa muito menos do que outras ferramentas de suporte supervisionado. Ele baseia-se na comprovada tecnologia de acesso remoto Splashtop, usada por mais de 30 milhões de usuários em todo o mundo.

Os recursos de acesso a dispositivos móveis iOS não estão incluídos na versão gratuita não-comercial do SOS, na versão original do SOS ou no Splashtop Remote Support. Você deve comprar o Splashtop SOS se quiser acessar iPhones e iPads remotamente.

O seu cliente baixa o aplicativo SOS da App Store

Peça que o seu cliente acesse o link de download da aplicação SOS (tal como apresentado na sua aplicação Splashtop) do dispositivo iOS que ele está usando. Ele verá um link para obter a aplicação SOS da iOS App Store. Quando executar a aplicação SOS no iPad ou iPhone, ele vai exibir um código de sessão que você vai inserir na sua tela. Note que esta aplicação só está disponível para o iOS 11 e posterior. Esta funcionalidade não está disponível para versões anteriores do iOS. (Você também pode personalizar a marca da aplicação SOS)

Seu usuário terá que cumprir alguns passos extras para realizar a sua primeira Gravação de Tela no Centro de Controle do iOS. Os detalhes desse processo estão descritos no vídeo e no artigo que estão disponíveis na parte inferior da página.

Insira o código no seu aplicativo Splashtop Business e comece a visualizar a tela do iOS

Execute a aplicação Splashtop Business no seu computador e clique no ícone SOS (sinal de mais) perto do topo da aplicação para abrir a tela SOS Connect. Introduza o código de nove dígitos apresentado na aplicação SOS no dispositivo iOS do seu cliente. Quando clicar na seta para iniciar a sessão, o usuário final terá que deslizar para cima a partir da parte inferior da tela (ou deslizar para baixo a partir do canto superior direito da tela no iPhone X) e iniciar o compartilhamento de tela AirPlay para concluir o processo. A sessão SOS estará listada no topo da sua lista do AirPlay.

Agora você já pode ver a tela seu iPhone ou iPad no seu computador ao vivo.

A imagem abaixo mostra a tela do iPhone do usuário final, a interface do técnico vendo a tela do iPhone em uma janela na tela do computador com os controles expandidos.

Usando os Controles de Visualização

Clique na seta disponível na parte superior do dispositivo espelhado para acessar os controles. Os quatro botões são:

Desconecte

Rodar no Sentido Horário

Alternação de tamanho dimensionado/original

Tela Completa

Você também pode tirar capturas de tela do iOS usando as combinações de teclas padrão do seu computador Windows ou Mac.

Desconectando da Sessão

Quando a sessão chegar ao fim, você pode fechar a janela do visualizador no computador. Para garantir que a sessão seja desconectada no dispositivo do cliente, peça que ele toque no ícone para reabrir o aplicativo SOS em seu dispositivo iOS e clique no botão “Desconectar” para ele se desconectar da sessão. Isso também irá finalizar a sessão AirPlay.

Saiba mais e comece a usar o Splashtop SOS

O que mais você pode fazer com o Splashtop SOS?

O Splashtop SOS é uma solução de suporte supervisionado para Windows, Mac, iOS, Android e Chrome OS. É uma ótima maneira de profissionais do suporte técnico, suporte e TI acessarem iPhones, iPads, computadores e outros dispositivos móveis remotamente para ajudar seus clientes, além de ser uma ótima alternativa aos servidores vnc. O SOS pode ser usado com vários dispositivos, ele funciona em vários sistemas operacionais.

Se você já está usando outro sistema de suporte técnico, sistema de gerenciamento de dispositivos móveis ou ferramenta de suporte não supervisionado, o SOS é um complemento barato que permite que você ou sua equipe ofereça suporte rápido a computadores gerenciados ou não gerenciados e dispositivos móveis.

Acesse e visualize dispositivos iOS (iPad e iPhone) remotamente

Acesse e controle telefones e tablets Android 8.0 (e acima) remotamente

Acesse e controle computadores Windows e Mac de maneira remota com recursos adicionais, incluindo transferência de arquivos, bate-papo e visualização de dispositivos móveis

Acesse e visualize dispositivos Chromebook remotamente para fornecer suporte.

Neste momento, você pode visualizar dispositivos iOS e Android remotamente usando computadores Windows e Mac. Planejamos adicionar a visualização de dispositivos móveis através de dispositivos móveis no futuro.

Comece a usar o Splashtop SOS!

How to Share your iOS 11 Screen with Splashtop SOS

Quer acessar o seu computador remoto usando seu iPhone ou iPad?

Confira o Splashtop Business Access ou o Splashtop Remote Support! Os usuários de iOS podem acessar seus computadores remotos através de seus iPhones e iPads com o aplicativo Splashtop Business iOS.

Saiba mais sobre as outras soluções de desktop remoto da Splashtop