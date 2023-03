Use um mouse para controlar seu desktop remoto através do seu iPad ou iPhone

Com o novo recurso de suporte ao mouse do iOS 13 você pode controlar o seu desktop remoto com um mouse ao se conectar remotamente com um iPad ou iPhone iOS.

Trabalhar remotamente usando o seu iPad e iPhone ficou muito mais fácil.

A Splashtop permite o acesso remoto a computadores Windows e Mac a partir de dispositivos iOS. Com o aplicativo Splashtop para iOS, você pode usar o controle remoto no seu computador para visualizar a tela do seu iPad ou iPhone em tempo real. Você pode controlar seu computador remotamente, abrir arquivos e muito mais usando a interface baseada em toque do iOS.

Com o iOS 13, é possível usar um mouse com iPhones e iPads, você pode controlar o seu desktop remoto com um mouse quando estiver conectado remotamente usando seu dispositivo iOS!

Como usar o suporte de mouse do iOS para controlar o seu computador remotamente

Using a Mouse While Remote Accessing a Computer From an iPad with Splashtop

Tudo o que você precisa fazer é configurar o seu mouse Bluetooth ou com fio no seu iPad ou iPhone (veja as instruções abaixo) e pronto! Você não vai precisar ajustar nenhuma configuração no aplicativo Splashtop para usar o mouse enquanto estiver no aplicativo.

Como demonstrado no vídeo acima, é importante lembrar que o recurso de suporte para mouse da atualização do iOS 13 visa imitar a interface baseada em toque do iOS. Isso significa que ao usar um mouse durante a conexão remota de um dispositivo iOS, você deve usá-lo da mesma maneira que usaria seus dedos para controlar a tela.

Um clique representa um toque. Para se conectar ao seu computador remoto, abra o aplicativo Splashtop e clique no computador ao qual você deseja se conectar.

Manter um clique pressionado é como manter o dedo pressionado na tela do dispositivo. Para rolar em um dispositivo iOS, você precisa segurar o dedo na tela e movê-lo para cima e para baixo. Então, ao acessar o computador, clique e segure o mouse e mova o cursor para cima e para baixo para fazer a rolagem.

Se você já está familiarizado com a interface iOS, a adaptação será bem fácil. Caso não esteja, trata-se de uma curva de aprendizagem bem rápida. Em pouquíssimo tempo você vai estar no controle do seu computador e poderá acessá-lo usando um iPhone ou iPad!

Quer experimentar essa solução? Comece a usar a Splashtop gratuitamente, experimente a nossa avaliação gratuita abaixo para obter acesso remoto ilimitado aos seus computadores Windows e Mac a partir do seu dispositivo iOS (ou praticamente qualquer outro dispositivo)!

Como configurar o suporte de mouse no iPad ou iPhone

Para conectar o seu mouse ao seu iPad ou iPhone, siga os passos abaixo:

Configure o mouse Bluetooth para iPad ou iPhone

Abra as Configurações do aplicativo Selecione Acessibilidade Selecione Tocar Selecione a opção AssistiveTouch — isso irá abrir um novo menu Selecione o AssistiveTouch na parte superior para ligar No mesmo menu, selecione Dispositivos Apontadores Selecione Dispositivos B l uetooth Coloque o seu mouse Bluetooth para o modo de emparelhamento. Você deve ver uma solicitação para emparelhar o seu mouse. Selecione Parear Seu mouse agora vai estar conectado! Você verá o cursor circular na tela assim que ele estiver conectado.

Configure o mouse com fio para iPad ou iPhone

Siga as instruções 1-5 acima para se certificar de que o AssistiveTouch está ativado. Depois disso, tudo o que você precisa fazer é conectar o mouse, se tudo estiver certo, ele irá funcionar facilmente!

Edite as Configurações do Mouse no iPad ou iPhone

Quando o seu mouse Bluetooth ou com fio estiver conectado ao dispositivo iOS, você poderá personalizar algumas das definições no menu AssistiveTouch. Você pode editar a velocidade de rastreamento, editar o tamanho e a cor do seu cursor e muito mais.

Você também pode selecionar Dispositivos Apontadores e, em seguida, selecionar o mouse para personalizar os botões do mouse. Por exemplo, você pode definir o botão direito do mouse como seu botão inicial.

Saiba mais sobre a Splashtop

Com o Splashtop Business Access, você pode acessar seus computadores Windows e Mac remotamente usando um número ilimitado de dispositivos Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. Você terá acesso remoto ilimitado aos seus computadores a qualquer momento, de qualquer lugar do mundo.

Você também terá conexões rápidas com qualidade HD, poderá ver a tela do seu computador remoto em tempo real. Todas as conexões do desktop remoto são seguras e criptografadas.

Descubra por que 20 milhões de pessoas usam a Splashtop e experimente nossas soluções hoje mesmo! Experimente a nossa avaliação gratuita do Splashtop Business Access e use um mouse para controlar o seu computador a partir do seu dispositivo iPad ou iPhone!

