Porque é que a Splashtop é o Melhor App de Desktop Remoto para iOS

O mercado global de software para desktops remotos atingiu recentemente $1,92 bilhões, mostrando a crescente popularidade de usar qualquer dispositivo para controlar remotamente computadores a partir de qualquer lugar.

A maneira como as empresas operam mudou significativamente nos últimos anos e o software de desktop remoto se tornou uma solução amplamente utilizada. A Splashtop é uma das melhores ferramentas de desktop remoto disponíveis, sendo altamente segura, confiável e fácil de operar. Você pode usar a Splashtop em dispositivos iOS, como iPhones e iPads, para acessar e controlar o seu computador a partir de qualquer localização.

1. Acesse Computadores a Partir de Qualquer Lugar.

O principal objetivo do software de desktop remoto é dar ao usuário acesso a um computador a partir de um local remoto. Com a Splashtop, você pode usar qualquer dispositivo iOS, como um iPad ou iPhone, para se conectar a um computador a partir de qualquer parte do mundo. Você terá controle total sobre o computador como se estivesse sentado em frente dele.

Isto tem várias aplicações e uma das mais comuns é para uso empresarial. Muitas empresas fizeram uso do trabalho remoto ao longo dos anos mas recentemente, o uso aumentou muito. Desde a pandemia de COVID-19, quase todas as empresas do mundo que poderiam dar suporte ao trabalho remoto implementaram-no de alguma forma e o software de desktop remoto é uma das melhores ferramentas para tornar isso possível.

Com a Splashtop, os seus trabalhadores podem acessar os computadores de trabalho onde quer que estejam. Eles podem então trabalhar em casa, ou até em qualquer outro lugar se estiverem viajando. Isso apresenta um ambiente de trabalho incrivelmente flexível que oferece vários benefícios a todos os tipos de negócios.

As instalações educacionais também utilizam um software de desktop remoto. O trabalho remoto dos funcionários da escola e o ensino remoto também se tornaram muito mais comuns como resultado da pandemia. Os alunos podem usar um software que normalmente não conseguiriam acessar sem estarem na escola.

Até você pode usar a Splashtop para uso pessoal. Se viaja muito, você pode querer ter acesso ao seu computador doméstico enquanto está na estrada. Se você instalou a Splashtop no seu computador e tem um dispositivo iOS com a aplicação Splashtop instalada, você pode fazer isso sempre que quiser.

2. Conexões Remotas de Alto Desempenho

A internet avançou muito nas últimas décadas, levando a muitas mudanças na forma como a utilizamos. Um tempo atrás, o acesso ao desktop remoto não era possível, mas mesmo agora que é, nem todas as aplicações têm um desempenho tão bom como as pessoas poderiam gostar.

Se você está à procura da melhor aplicação de desktop remoto para iOS, a Splashtop oferece vários benefícios, mas um que é crucial é o seu desempenho. Você quer poder estabelecer uma conexão forte para que todas as interações aconteçam de forma rápida e eficiente, e nem todas as plataformas de desktop remoto podem suportar uma conexão suficientemente estável.

A Splashtop suporta streaming 4K para que você possas sempre esperar uma imagem cristalina. Também é capaz de 40 fps, então mesmo se você está vendo vídeos em um dispositivo remoto, tudo ficará suave. O áudio também é muito claro, o que é ideal para streaming de mídia ou edição de arquivos de áudio/vídeo.

A latência é mantida baixa, então quaisquer interações que você fizer acontecerão em tempo real sem atrasos. Isso é ideal para um ambiente de trabalho de ritmo rápido em que você não queres ser atrasado por uma conexão fraca.

Todos os processos são feitos no computador remoto e exibidos no dispositivo que você está usando. Isto significa que mesmo se você estiver usando um iPhone, ainda consegue utilizar todas as capacidades de computação do computador ao qual está conectado. Você também pode configurar a Splashtop para melhorar o desempenho.

A própria Splashtop exige uma utilização mínima da CPU. Isso permite mais poder para processar quaisquer aplicações que você precisar usar. Em geral, você pode esperar que a Splashtop forneça o desempenho de topo a todo o momento.

3. Suporte para Várias Plataformas

A Splashtop funciona muito bem como uma solução de desktop remoto para iOS. Mas uma das principais vantagens é que ela funciona com vários sistemas operacionais e oferece suporte entre plataformas.

Você pode instalar o Splashtop Business App nos seus dispositivos iOS, e depois você pode se conectar a qualquer um dos seus computadores a partir do seu iPhone ou iPad, incluindo máquinas Windows, Mac e Linux.

Isso pode ser incrivelmente benéfico para as empresas que querem deixar os seus funcionários trabalhando remotamente usando os seus próprios dispositivos. Eles não precisarão comprar nenhum hardware específico e os computadores que a sua empresa já possui não terão problema com a execução da Splashtop. O mesmo se aplica a escolas e outras instalações educativas.

4. Altamente Segura

No mundo de hoje, a cibersegurança nunca foi tão importante. O cibercrime está sempre aumentando e os hackers estão constantemente encontrando novas formas de lançar ataques.

Em média, um vazamento de dados custará a um negócio com 500 empregados ou menos US$ 2,98 milhões, então você vai querer fazer tudo o que puder para evitar isso. Ao usar um software de desktop remoto, você pode ficar preocupado que a conexão entre dispositivos externos e a rede da sua empresa possa apresentar algumas vulnerabilidades.

A Splashtop usa uma infraestrutura em nuvem altamente segura. Ela oferece detecção de intrusões 24 horas por dia, 7 dias por semana, juntamente com vários mecanismos de defesa para manter as empresas e os usuários seguros. A Splashtop mantém as melhores práticas do setor para garantir uma segurança de alto nível.

A Splashtop tem várias funcionalidades avançadas para ajudar a fornecer um ambiente de desktop remoto seguro. Isso inclui recursos como:

Autenticação de dois fatores

MFA para ponto final

Integração com login único

Notificação de conexão remota

Tempo limite da sessão ociosa

Registro de auditoria de sessão completa

Tudo isso ajudará a fornecer acesso remoto seguro, por isso, apenas aqueles com permissão poderão se conectar aos seus computadores. Todas as sessões remotas também usam encriptação de 256 bits e TLS (segurança da camada de transporte) para proteger todos os dados entre quaisquer dispositivos em uso.

Existem vários padrões da indústria aos quais a Splashtop adere. Isto inclui a HIPAA, PCI, FERPA e muito mais. A Splashtop não tem acesso a nenhum dado ou aplicativo que alguém usa durante uma sessão remota, ajudando a manter a privacidade.

5. Fácil de Configurar e Usar

Uma preocupação que muitas pessoas têm com o software de desktop remoto é que isso pode ser complicado. Felizmente, a Splashtop é fácil de instalar e ainda mais fácil de usar. Configurar a Splashtop envolve 4 passos simples.

Depois de configurado, tudo o que você precisa fazer para acessar o seu computador é abrir a aplicação Splashtop no seu dispositivo iOS e depois selecionar o computador que quer controlar para iniciar a conexão remota.

