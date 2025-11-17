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Novos recursos da Splashtop em 2018

Splashtop Team
1 min de leitura
Atualizado
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As melhores soluções de acesso remoto, suporte remoto e gerenciamento de endpoints.
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Esta é uma cópia de um e-mail que foi enviado aos nossos clientes e a utilizadores que já experimentaram. Esta cópia online inclui alguns links extra. Se não recebeste o email ou optaste por não receber emails e queres receber emails do Splashtop novamente, inscreve-te na nossa newsletter.

Agradecemos o ótimo 2017

O ano passado foi fantástico para a Splashtop. Aceleramos o nosso calendário de lançamento do Splashtop Remote Access e do Splashtop Remote Support e entregámos as novas funcionalidades mais solicitadas. Eis alguns destaques:

Novidades em 2018

  • Temos muitas novidades emocionantes planejadas para o 1º trimestre de 2018:

  • Aplicativo Splashtop Business portátil

  • Vários técnicos podem se conectar à mesma máquina

  • Multi-monitor para multi-monitor.

  • Reinicialização + reconexão para SOS

  • Nova edição premium

  • E mais...

Clica aqui para veres mais sobre o que estamos a trabalhar para 2018!

Mais uma vez obrigado pelo teu apoio e estamos ansiosos por um fantástico 2018.
- A Equipa Splashtop

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