Novos recursos da Splashtop em 2018

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Agradecemos o ótimo 2017
O ano passado foi fantástico para a Splashtop. Aceleramos o nosso calendário de lançamento do Splashtop Remote Access e do Splashtop Remote Support e entregámos as novas funcionalidades mais solicitadas. Eis alguns destaques:
Acessar dispositivos móveis (Android + iOS) com Splashtop Remote Support
UI + atualização da usabilidade, barra de ferramentas na sessão (para tela em branco, bloqueio de teclado/mouse e muito mais)
Novidades em 2018
Temos muitas novidades emocionantes planejadas para o 1º trimestre de 2018:
Aplicativo Splashtop Business portátil
Vários técnicos podem se conectar à mesma máquina
Multi-monitor para multi-monitor.
Reinicialização + reconexão para SOS
Nova edição premium
E mais...
Clica aqui para veres mais sobre o que estamos a trabalhar para 2018!
Mais uma vez obrigado pelo teu apoio e estamos ansiosos por um fantástico 2018.
- A Equipa Splashtop