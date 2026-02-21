As equipas modernas de TI estão a gerir mais endpoints, a apoiar mais utilizadores e a responder a mais riscos de segurança do que nunca. O trabalho híbrido, os ambientes BYOD e a infraestrutura distribuída tornaram mais difícil manter a visibilidade, responder rapidamente aos problemas e aplicar controlos consistentes em todos os dispositivos.
Muitas organizações ainda dependem de pilhas de ferramentas fragmentadas onde a gestão de endpoints, suporte remoto, acesso remoto e segurança são geridos em sistemas separados com diferentes fluxos de trabalho, consoles e limitações.
O que a TI moderna precisa não é de mais software, mas sim de uma abordagem operacional mais unificada que traga visibilidade, automação, acesso e suporte juntos num único ambiente.
A evolução da plataforma da Splashtop é construída em torno dessa realidade, unificando a gestão autônoma de endpoints, suporte remoto e acesso remoto de alto desempenho numa plataforma nativa da cloud que ajuda as equipas de TI a gerirem, suportarem e protegerem os seus ambientes sem alternar entre ferramentas desconectadas.
Por que a TI Moderna Precisa de uma Plataforma Unificada
Quando a gestão de terminais, acesso, suporte e segurança vivem em sistemas separados, as equipas de TI perdem contexto. Os agentes têm de alternar entre consolas para entender a saúde do dispositivo, verificar o estado dos patches, investigar problemas ou responder aos pedidos dos utilizadores. Mesmo tarefas de rotina podem exigir múltiplas ferramentas, diminuindo o tempo de resposta e aumentando a probabilidade de detalhes serem perdidos.
Desafios comuns criados por ferramentas de TI fragmentadas incluem:
Proliferação de ferramentas em gestão de endpoints, suporte, acesso e segurança
A mudança de contexto que atrasa a resposta e resolução de problemas.
Atrasos na aplicação de patches e implementação inconsistente
Visibilidade em tempo real limitada sobre a saúde e risco dos endpoints
Fluxos de trabalho manuais que não escalam com trabalho híbrido e remoto
Uma Nova Era para Splashtop, Construída em 20 Anos de Confiança
Há mais de 20 anos, a Splashtop tem ajudado equipas de TI e colaboradores a trabalharem eficazmente de qualquer lugar. Essa base foi construída com desempenho confiável, fluxos de trabalho diretos e segurança em que as equipas de TI confiam em ambientes reais.
À medida que as operações de TI evoluíram, a Splashtop também se adaptou.
O que começou como acesso remoto de alto desempenho expandiu-se para incluir suporte remoto e agora estende-se a uma plataforma unificada e nativa na cloud que oferece gestão autónoma de endpoints com Splashtop AEM, juntamente com acesso e suporte.
Esta evolução reflete uma mudança deliberada para simplificar as operações de TI, unificando as ferramentas que as equipas utilizam todos os dias, enquanto continua a priorizar a simplicidade, confiabilidade e valor a longo prazo.
Como a Splashtop une as operações de TI
1. Gestão Autónoma de Endpoint como Núcleo Operacional
No centro da plataforma está a gestão autônoma de endpoints. Splashtop AEM fornece visibilidade contínua e controlo baseado em políticas em ambientes distribuídos, servindo como a base operacional para fluxos de trabalho modernos de TI.
Em vez de funcionar como uma ferramenta independente, Splashtop AEM integra-se diretamente com fluxos de trabalho de acesso e suporte, permitindo que ações sejam tomadas com contexto completo. As equipas de TI definem as políticas que governam correções, remediações e a aplicação de configurações, e essas políticas são executadas de forma consistente em todos os endpoints.
Com o Splashtop AEM, as equipas de TI podem:
Mantenha visibilidade contínua das vulnerabilidades do sistema operativo e de software de terceiros usando informações baseadas em CVE
Implantar patches em tempo real no Windows e macOS sem esperar pelos check-ins agendados.
Impor remediação baseada em políticas definidas, sem intervenção manual
Automatize a correção e a aplicação de configurações enquanto mantém total controlo
2. Suporte e Acesso Remotos Com Contexto Compartilhado de Endpoint
Os fluxos de trabalho de suporte e acesso são mais eficazes quando informados por dados de endpoint em tempo real. O Splashtop integra suporte remoto diretamente nas operações de endpoint, dando às equipas de TI contexto em tempo real sobre a saúde do dispositivo, estado de patches e configuração antes e durante as sessões.
O acesso remoto nativo funciona no mesmo agente leve, fornecendo conectividade segura e de alto desempenho tanto para validação de TI quanto para a produtividade dos funcionários. Como a gestão, suporte e acesso operam dentro do mesmo ambiente, as equipas podem resolver problemas, remediar e verificar soluções sem trocar de ferramentas.
Esta abordagem unificada permite que as equipas de TI:
Diagnostique problemas mais rapidamente usando dados de saúde do endpoint em tempo real
Aplicar scripts e remediação em segundo plano sem interromper os utilizadores
Inicie sessões de suporte seguras e assistidas, quando for necessária ajuda prática
Validar alterações de configuração e correções remotamente
Oferecer acesso seguro e de alto desempenho em todos os dispositivos e sistemas operativos
3. Segurança e Governança Integradas que Escalam Consigo
A segurança é mais eficaz quando está alinhada com as operações diárias de TI. A Splashtop encara a segurança de endpoints como uma extensão integrada da plataforma, permitindo que as equipas ampliem as capacidades de proteção e deteção sem introduzir sistemas separados.
As opções disponíveis incluem:
Antivirus para proteção básica contra ameaças conhecidas
Endpoint Detection and Response (EDR) e Managed Detection and Response (MDR) para visibilidade e investigação comportamental, e para suporte de monitorização e resposta prática
Para organizações com requisitos de governança mais avançados, Splashtop Enterprise adiciona integração single sign-on, controlos de acesso avançados e gestão administrativa mais aprofundada, estendendo a plataforma sem mudar a forma como as equipas de TI gerem os terminais ou suportam os utilizadores.
Acesso Remoto Unificado, Suporte e Gestão de Endpoint, Em Qualquer Lugar
As operações modernas de TI dependem de clareza e coordenação, não de uma coleção crescente de ferramentas. A Splashtop reúne acesso remoto, suporte remoto, gestão autónoma de endpoints e segurança integrada numa única plataforma projetada para a forma como as equipas de TI realmente trabalham.
Com contexto partilhado entre estas capacidades, as organizações ganham:
Menos ferramentas e consolas para gerir
Resposta mais rápida suportada por contexto operacional compartilhado
Visibilidade mais clara através dos endpoints a partir de uma única visão
Operações mais simples que escalam sem complexidade adicionada
Baseada em 20 anos de desempenho confiável e moldada para operações modernas de TI, a Splashtop oferece um caminho prático para uma gestão e suporte de endpoints mais simples e eficiente.
Saiba mais sobre Splashtop AEM.