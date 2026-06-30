A Splashtop está a partilhar uma atualização sobre um incidente de segurança que envolveu a Klue, um fornecedor terceiro de inteligência de mercado que a Splashtop utiliza para serviços de inteligência competitiva.
O incidente ocorreu no ambiente da Klue. É importante salientar que este incidente não afetou os produtos ou serviços da Splashtop, nem a nossa capacidade de prestar apoio aos nossos clientes.
O que aconteceu?
Uma parte não autorizada obteve acesso ao ambiente de integração da Klue entre cerca de 11 e 16 de junho de 2026 e obteve tokens OAuth que ligam a Klue a outras plataformas empresariais. Esses tokens foram usados para aceder a determinados dados do Salesforce.
Que medidas foram tomadas?
Depois de tomar conhecimento do incidente, a Splashtop desativou imediatamente a integração da Klue com o Salesforce e revogou o acesso associado do nosso lado.
Continuamos a nossa investigação para determinar o âmbito preciso de quaisquer dados envolvidos.
O que isto significa para os clientes?
Enquanto esta investigação está em curso, acreditamos que o impacto se limitou principalmente a campos de dados empresariais no ambiente Salesforce.
Pedimos que fique tranquilo, pois estamos a abordar este incidente com a máxima seriedade e cuidado, e dedicámos os conhecimentos especializados, o tempo e os recursos necessários à nossa investigação.
O que recomendamos?
De momento, não é necessária qualquer ação por parte dos nossos clientes, para além da vigilância normal.
Este tipo de informação pode ser utilizado para tornar as tentativas de phishing mais convincentes, por isso tenha cautela com e-mails, chamadas ou mensagens inesperadas que aleguem ser da Splashtop, particularmente quaisquer que solicitem informações sensíveis.
A Splashtop nunca lhe pedirá a sua palavra-passe nem pedirá que instale software através de contactos não solicitados.
Como contactar a Splashtop
Forneceremos atualizações prontamente caso haja novos desenvolvimentos. Se tiver alguma dúvida, contacte o nosso Responsável pela Proteção de Dados/Equipa de Privacidade através de privacy@splashtop.com ou a nossa equipa de segurança através de security@splashtop.com.
- Equipa de Segurança da Splashtop