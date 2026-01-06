Em 2025, a Splashtop continuou a expandir a sua plataforma para ajudar as equipas de TI a gerir a crescente complexidade com maior eficiência e controlo. Ao longo do ano, entregámos melhorias na Gestão autónoma de terminais (AEM), remote support e on-premises, com um foco consistente em possibilitar que os utilizadores reduzam a sobrecarga operacional, consolidem ferramentas e reforcem a segurança dos terminais.
O contínuo ímpeto da Splashtop foi reconhecido pelos principais analistas da indústria. Durante o ano, a Splashtop foi nomeada um Fornecedor Representativo tanto nos relatórios Gartner como nos relatórios Forrester, refletindo o seu papel crescente no acesso remoto, suporte remoto e gestão de endpoints.
Gestão de Correcções
A gestão de patches foi um foco principal ao longo de 2025, com uma expansão contínua em sistemas operativos e software.
Gestão Baseada em Política: O suporte para correção baseada em políticas agora abrange tanto Windows como macOS, permitindo que as equipas de TI automatizem workflows de verificação, atualização e aprovação usando regras consistentes, melhorando a fiabilidade e conformidade.
Expansão de Correção de Software de Terceiros e Personalizados: A cobertura de correções de software expandiu-se para 100+ aplicações em Windows e macOS, ajudando a reduzir brechas de segurança causadas por software de terceiros não corrigido. O suporte para pacotes de software personalizados também permite que as equipas gerenciem aplicações não padrão ou desenvolvidas internamente dentro do mesmo quadro de correção.
Gestão de Atualização de OS Principal do Windows: A Splashtop adicionou suporte para gerir atualizações principais do OS do Windows, incluindo migrações do Windows 10 para 11, dando às equipas de TI mais controlo sobre transições em larga escala.
Inventário, Vulnerabilidades e Visibilidade de Segurança
A Splashtop reforçou a forma como as equipas de TI ganham visibilidade sobre os riscos de software e segurança e agem mais rapidamente quando surgem problemas.
Inventário de Software: Um inventário centralizado de software facilita o acompanhamento do software instalado nos dispositivos, a identificação de aplicações desatualizadas ou não autorizadas, e o suporte a auditorias enquanto se reduz o risco de segurança e se melhora a conformidade.
Insights de Vulnerabilidades Impulsionados por IA: Uma página dedicada a vulnerabilidades destaca CVEs ao nível do OS em todo o ambiente, salientando a gravidade, dispositivos afetados e questões ativamente exploradas com base no catálogo CISA Known Exploited Vulnerabilities. Resumos impulsionados por IA ajudam as equipas a avaliar rapidamente o risco e tornam a informação de vulnerabilidades mais fácil de ser consumida em ambientes globais.
Integração EDR com CrowdStrike: A Splashtop introduziu uma integração EDR com a CrowdStrike, unificando a visibilidade dos endpoints e permitindo que os clientes comprem, implementem e gerenciem o CrowdStrike diretamente através da Splashtop, ajudando a simplificar as operações de segurança e a reduzir a proliferação de ferramentas.
Automação, Dashboards e Controles Administrativos
A Splashtop continuou a melhorar a forma como as equipas de TI automatizam tarefas e gerem ambientes em grande escala.
Gestão de Configuração de Endpoint (Pré-visualização): Uma nova capacidade de Gestão de Configuração automatiza a gestão de configurações chave de segurança e de rede em Windows e macOS. As equipas de TI podem gerir controlos como senhas, bloqueio de ecrã, Wi-Fi, firewall, encriptação de disco e mais para reforçar a governança e reduzir a desvio de configuração.
Melhorias em Scripts e Tarefas: Scripts e Tarefas foram melhorados para funcionarem de forma confiável em dispositivos online e offline, garantindo que trabalhos agendados sejam concluídos consistentemente sem acompanhamento manual.
Controle de Painel e Conta: Widgets de painel aprimorados proporcionam uma visão geral sobre patches, postura de segurança e consistência de implementação, enquanto os controles de expiração de conta ajudam a reduzir o risco de acessos inativos.
Suporte remoto, mobilidade e experiência do utilizador
Ao longo de 2025, a Splashtop continuou a aperfeiçoar a experiência de suporte remoto tanto para equipas de TI quanto para utilizadores finais.
Melhorias do Comando Remoto: O Comando Remoto foi totalmente modernizado com uma experiência de terminal mais interativa, tornando as tarefas de diagnóstico e administrativas mais rápidas e intuitivas.
Melhorias no Service Desk e SOS: Melhorias nos fluxos de trabalho do Service Desk, incluindo comunicação durante a sessão, refinamentos de agendamento e personalização do SOS, ajudaram as equipas a resolver problemas de forma mais eficiente enquanto proporcionam uma experiência mais profissional e de marca.
Suporte Móvel e de Dispositivos: Novas capacidades para ambientes iOS e Android melhoraram o suporte para utilizadores móveis, enquanto deram às equipas de TI maior controlo sobre o comportamento dos dispositivos e o tempo de implementação.
Experiência de Transferência de Ficheiros Melhorada: A transferência de ficheiros durante sessões de suporte assistido foi redesenhada para alinhar melhor com os fluxos de trabalho de suporte ao vivo, melhorando a clareza e a facilidade de uso.
Melhorias On-Premises
Para as organizações que executam o Splashtop em ambientes on-premises, o investimento contínuo foca-se na fiabilidade, conformidade e controlo operacional.
Monitorização da Saúde do Sistema: A monitorização proativa oferece visibilidade sobre o desempenho do gateway e a saúde do sistema, ajudando as equipas a identificar problemas cedo e reduzir o tempo de inatividade.
Desempenho e Alta Disponibilidade: O suporte de retransmissão zonado (regional) melhora o desempenho das sessões para equipas distribuídas, enquanto a replicação do PostgreSQL fortalece a alta disponibilidade e resiliência em implementações em cluster.
Auditoria, Conformidade e Capacidades de Service Desk: Transcrições de sessão em chat, Comando Remoto e SSH apoiam as necessidades de auditoria e conformidade. As melhorias no service desk, incluindo personalização do SOS e fluxos de chamadas, aumentam a capacidade de resposta enquanto mantêm a rastreabilidade. As melhorias contínuas das ferramentas do sistema permitem diagnósticos mais profundos sem perturbar os utilizadores finais.
Organizações em setores como educação, saúde, manufatura, média, retalho e governo dependem destas melhorias para aumentar a segurança dos terminais, otimizar operações e dar suporte aos utilizadores em grande escala.
Resumo de 2025 e Perspetivas Futuras
2025 foi um ano de progresso constante e significativo para a Splashtop. Ao expandir a automação, fortalecer a visibilidade de segurança e continuar a investir em capacidades empresariais e no local, ajudámos as equipas de TI a gerir a complexidade com maior confiança e eficiência.
À medida que olhamos para 2026, o nosso roadmap constrói sobre esta base com automação mais profunda, capacidades ampliadas de gestão de endpoints e melhorias adicionais em segurança, escalabilidade e insight operacional para apoiar as necessidades de TI em evolução.
Pronto para ver estas capacidades em ação?
Saiba mais sobre Splashtop AEM e soluções de suporte remoto ou inicie um teste gratuito para experimentar como a Splashtop ajuda as equipas de TI a simplificar operações e fortalecer a segurança.