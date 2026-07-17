Enquanto a Splashtop celebra este ano o seu 20.º aniversário, continuamos a desenvolver a mesma missão que nos orienta desde o início: ajudar as equipas a aceder, gerir, prestar suporte e proteger o seu ambiente com mais facilidade. No primeiro semestre de 2026, lançámos novas atualizações em gestão de endpoints, segurança de endpoints, suporte remoto e Foxpass Cloud Radius e PKI, para ajudar as equipas de TI a obter melhor visibilidade, corrigir riscos mais rapidamente, reforçar os controlos de acesso e automatizar mais trabalho do dia a dia. À medida que os ambientes de TI se tornam mais distribuídos e as exigências de segurança continuam a aumentar, as equipas precisam de ferramentas que lhes permitam avançar rapidamente sem acrescentar mais complexidade.
Sessões de acesso remoto mais rápidas
Desfrute de melhor qualidade e desempenho das sessões remotas com um novo codec otimizado por IA, para sessões remotas mais fluidas com menor utilização de largura de banda.
Melhorias na aplicação de patches, visibilidade dos endpoints e remediação
A Splashtop continua a tornar a gestão de endpoints mais acionável, ajudando as equipas de TI a ligar visibilidade, remediação, aplicação de patches e acesso remoto num único fluxo de trabalho.
Resumo do estado de funcionamento dos dispositivos: Avalie rapidamente o estado de funcionamento dos endpoints em diferentes versões de SO, encriptação de disco, segurança de endpoints, estado da firewall e muito mais, facilitando a identificação de lacunas e a priorização de ações (implementação faseada).
Orientações para remediação de vulnerabilidades: Obtenha visibilidade sobre os KBs do Windows ou as versões do macOS necessários para resolver vulnerabilidades, ajudando as equipas a identificar o caminho de remediação certo e a agir mais rapidamente.
Resumos de patches com IA: Compreenda facilmente a importância dos patches, os problemas conhecidos, os riscos potenciais e os sinais de implementação no mundo real, para que as equipas possam tomar decisões de implementação mais inteligentes com menos suposições.
Expansão da aplicação de patches a software de terceiros e personalizado: A cobertura de patches de software foi expandida para mais de 200 aplicações em Windows e macOS, ajudando a reduzir lacunas de segurança causadas por software de terceiros sem patches. O suporte para pacotes de software personalizados também permite às equipas gerir aplicações não padrão ou desenvolvidas internamente no mesmo framework de aplicação de patches
Melhorias em Scripts e Tarefas: Execute scripts e tarefas a partir da app Splashtop Business, incluindo atualizações do sistema operativo e scripts de rotina, para poupar tempo na gestão de endpoints.
Melhorias na UI e na gestão de computadores
À medida que os ambientes de endpoints crescem, as equipas de TI precisam de formas mais simples de automatizar ações, organizar dispositivos e avançar nos fluxos de trabalho diários.
Nova navegação lateral esquerda: Navegue mais facilmente pela consola web com a navegação atualizada, que ajuda as equipas a aceder mais rapidamente aos principais fluxos de trabalho.
Etiquetas personalizadas: Organize computadores em subgrupos flexíveis para obter melhor estrutura e controlo em todo o ambiente.
Segurança de endpoints expandida com AV e EDR
A Splashtop continua a expandir as opções de segurança de endpoints para ajudar os clientes a reforçar a proteção e aproximar os fluxos de trabalho de segurança das operações de TI do dia a dia.
CrowdStrike e SentinelOne integrações: Traga a visibilidade da proteção de endpoints para a consola Splashtop, ajudando as equipas a monitorizar o estado do agente, ver deteções de segurança e agir mais rapidamente a partir do mesmo local onde gerem e prestam suporte aos endpoints.
Compras online para SentinelOne: Uma experiência de compra online mais fluida facilita aos clientes elegíveis adicionar proteção AV/EDR do SentinelOne à medida que as suas necessidades crescem.
Melhorias do Foxpass para acesso seguro e Cloud PKI
Foxpass é a solução da Splashtop para acesso seguro a Wi‑Fi e à rede. As melhorias recentes no Foxpass dão às organizações mais formas de reforçar a autenticação, melhorar o acesso com reconhecimento de dispositivos e simplificar a gestão de certificados.
Controlo de acesso baseado na postura do dispositivo: Adicione confiança do dispositivo ao Foxpass RADIUS, ajudando as organizações a tomar decisões de acesso com base tanto na identidade do utilizador como na postura do dispositivo.
Integrações MDM expandidas: O suporte expandido para Addigy e Iru Device Sync, juntamente com integrações existentes como Microsoft Intune, Jamf, Google Admin, Workspace ONE, Mosyle e outras soluções compatíveis com SCEP, ajuda as equipas a alinhar o acesso seguro com os dados de gestão de dispositivos.
Opções expandidas de PKI na cloud: Suporte para fluxos de trabalho Foxpass Advanced RADIUS e para um modelo Enterprise PKI autónomo, dando às organizações mais flexibilidade para autenticação baseada em certificados e uma gestão de certificados mais abrangente.
Melhorias de segurança, automação e controlo para Splashtop On-Prem
As atualizações do Splashtop On-Prem ajudam as equipas a reforçar os controlos de acesso, automatizar mais ações nos endpoints, gerir patches com melhor visibilidade e simplificar a administração diária.
Controlo de acesso condicional: Aplique verificações do estado de funcionamento dos dispositivos antes das sessões remotas, para que as equipas possam controlar melhor quais os dispositivos autorizados a ligar-se.
Melhorias em Scripts & Tasks do macOS: Execute scripts e tarefas em vários endpoints Mac para reduzir o trabalho manual repetitivo e apoiar a manutenção em escala.
Gestão de patches do SO: Analise, aprove e implemente patches do Windows OS com maior visibilidade e controlo em ambientes no local.
Função de Super Admin: Centralize o controlo administrativo com permissões de função melhoradas para apoiar uma governação mais robusta.
Conceder e revogar gestão do sistema: Faça a gestão de privilégios ao nível do sistema com mais facilidade e reduza acessos desnecessários.
Remote Command melhorado: Execute comandos com maior fiabilidade para resolução de problemas, diagnósticos e tarefas administrativas, mantendo a retrocompatibilidade.
Transferência de ficheiros via SSH: Faça a gestão de ficheiros em máquinas SSH diretamente a partir do cliente para simplificar os fluxos de trabalho em sistemas baseados em SSH.
Atualizações adicionais do Splashtop On-Prem: Configure o armazenamento para gravação centralizada de sessões, use experiências melhoradas na aplicação web e na UI, personalize o SOS para Android, aceda a registos de impressão remota e conclua mais facilmente a configuração inicial do Gateway.
O que se segue
Estas atualizações estão focadas em ajudar as equipas de TI a trabalhar mais rapidamente, reduzir o risco e gerir endpoints com maior confiança. Desde informações de estado de funcionamento e gestão de patches a resumos com tecnologia de IA, integrações de segurança de endpoints, melhorias no acesso seguro Foxpass e melhorias no On-Prem, a Splashtop continua a trazer mais visibilidade, automatização e controlo para uma única plataforma. E não ficamos por aqui; ainda mais inovações estão a caminho no nosso próximo ciclo de lançamentos.
Consulte o nosso roadmap público para ver o que vem a seguir.
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