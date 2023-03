Aumento de Preço LogMeIn em 2018

Outro ano, outro aumento de preço

LogMeIn aumentou recentemente os preços deles novamente para o seu LogMeIn Pro produto. Os indivíduos terão agora de pagar €349.99 /ano (acima dos 249.99 dólares em 2017) pelo produto de acesso remoto LogMeIndo, um aumento de 40 por cento. Veja a nossa comparação LogMeIn Pro de preços atualizada.

Splashtop Business Access, a premiada solução de software de acesso remoto do Splashtop, vai manter o preço inicial €55 /ano, fazendo com que 5 anos seguidos em que o Splashtop se recusou a aumentar os preços no seu popular software de acesso remoto.

Mais um aumento de preço no LogMeIn Pro em 2018. Veja a comparação de preços entre o LogMeIn Pro e o Splashtop Business Access nos últimos 5 anos.

O Splashtop Business Access (a melhor LogMeIn Pro alternativa) permite-lhe ligar-te remotamente aos teus computadores de trabalho com qualquer outro dispositivo. Uma vez conectado, podes assumir o controlo do teu computador e ter acesso a todos os teus aplicativos e ficheiros. O trabalho torna-se fácil graças às ligações rápidas do Splashtop com vídeo e som em alta definição.

Com o Splashtop Business Access, você pode gastar menos, desfrutar de conexões mais rápidas e acessar até 10 computadores (em comparação com apenas 2 do LogMeIn Pro) com o Business Access Pro. O Splashtop Business Access oferece todos os recursos que você precisa a um preço muito menor.

Você está interessado em experimentar uma nova solução de acesso remoto pela primeira vez? Quer sair do LogMeIn Pro? Experimente a nossa avaliação gratuita sem riscos, sem obrigações e gratuitamente. Só vai levar alguns minutos para começar a usar! A sua produtividade e sua carteira vão te agradecer.

