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Chart showing LogMeIn increasing price by 253% over 4 years.

Aumento de Preço LogMeIn em 2018

Splashtop Team
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Atualizado
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Outro ano, outro aumento de preço

O LogMeIn aumentou recentemente os preços deles novamente para o seu produto LogMeIn Pro. O preço individual agora passou a ser R$ 593,53/ano (acima dos $249.99 dólares em 2017) pelo produto de acesso remoto LogMeIn, um aumento de 40 por cento. Veja a nossa comparação de preços do LogMeIn Pro atualizada.

Splashtop Remote Access, a premiada solução de software de acesso remoto da Splashtop, manterá o seu preço inicial em R$ 290/ano, fazendo com que sejam 5 anos consecutivos em que a Splashtop se recusou a aumentar os preços do seu popular software de acesso remoto.

O Splashtop Remote Access(a melhor alternativa ao LogMeIn Pro) permite-te ligar remotamente aos teus computadores de trabalho com qualquer outro dispositivo. Uma vez conectado, você poderá assumir o controle do seu computador e ter acesso a todos os seus aplicativos e arquivos. O trabalho torna-se fácil graças às ligações rápidas da Splashtop com vídeo e som de alta definição.

Você está interessado em experimentar uma nova solução de acesso remoto pela primeira vez? Quer sair do LogMeIn Pro? Experimente a nossa avaliação gratuita sem riscos, sem obrigações e gratuitamente. Só vai levar alguns minutos para começar a usar! A sua produtividade e sua carteira vão te agradecer.

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