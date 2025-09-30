Garantir a Protecção de Dados na Era do Acesso Remoto

Mitigar os ataques de cibersegurança está a tornar-se mais desafiador, além do aumento do trabalho remoto adiciona uma camada extra de complexidade à segurança. Os ataques 'man-in-the-middle' e as campanhas de spear phishing estão a aumentar, por isso é importante que todos se mantenham vigilantes e compreendam os passos certos a tomar para garantir a proteção de dados — tanto pessoal como profissionalmente.
Utilizar o software de acesso remoto com segurança
Quando usado corretamente, partilhar dados de um computador para outro através de software de acesso remoto é tão seguro como usar um computador pessoalmente. Pense em usar software de acesso remoto como uma extensão de um dispositivo existente — seguir as melhores práticas de cibersegurança ao usar software de acesso remoto ajuda a proteger a tua equipa da maioria das ameaças de cibersegurança.
Ao escolher o software de acesso remoto, considere os que estão em conformidade com os principais regulamentos de segurança e conformidades. Regulamentações legais como conformidade com RGPD e SOC2 exigem que as empresas de software cumpram um determinado conjunto de diretrizes quando se trata de dados pessoais e de como as informações são armazenadas e protegidas. Certifique-se de que o software que escolheste cumpre estes requisitos para manter a segurança.
Como proteger os dados na era do acesso remoto
Introduzir o acesso remoto ao teu espaço de trabalho não deve fazer uma grande diferença no dia-a-dia da tua equipa quando se trata de segurança. Aqui estão três coisas que podes fazer para proteger a segurança dos dados.
Estabelecer uma Política Fundacional de Acesso Remoto
Ao implementar uma política de acesso remoto pela primeira vez, é essencial estabelecer as bases para os teus funcionários sobre qual comportamento é aceitável e o que não é aceitável quando se trabalha remotamente. Por exemplo, podes querer limitar a que tipo de redes os teus funcionários podem ligar-se. Trabalhar num café ou numa rede pública pode causar algumas preocupações em relação à segurança — é por isso que é importante ditar este tipo de informação numa política de acesso remoto.
Ao fazer a integração dos teus funcionários no teu novo software de acesso remoto, certifique-se de fornecer instruções claras e passo a passo sobre o software que estás a usar, como é e como funciona. Se a tua equipa de TI usar um software diferente para acesso remoto, assegure-se de que os funcionários saibam como é esse processo. Isto pode ajudar a mitigar quaisquer tentativas potenciais de spear phishing e downloads de outro software suspeito que possam afetar a segurança dos dados.
Manter Processos de Dados Seguros Regulares — Mesmo para Acesso Não Remoto
A criação de políticas de dados gerais e consistentes ajudará a fortalecer as práticas de segurança ao trabalhar remotamente. Embora seja importante olhar especificamente para o acesso remoto, adotar políticas gerais de segurança como um todo será importante para mitigar potenciais ameaças.
Por exemplo, classificar dados importantes da empresa com base na necessidade de saber pode minimizar a janela de oportunidade para os cibercriminosos atacarem. Quando reduzires o número de funcionários que podem aceder a determinadas informações, isso minimiza o número de alvos que um criminoso pode atingir.
A promulgação de atualizações de segurança regulares, como alterações consistentes de palavra-passe e a exigência de autenticação multifator, garante que as pessoas certas acedam aos dados certos. Podes ir um passo adiante e requerer um dispositivo de segurança USB externo, como uma chave Yubi, para garantir que são necessárias várias camadas de verificação para aceder a dados específicos.
Quando aplicas este nível de segurança no acesso remoto aos dispositivos, crias toda uma infra-estrutura de segurança que é difícil de passar se não estiveres verificado. Aplicar estas melhores práticas pessoalmente e garantir que os funcionários sigam estas regras regularmente ajuda a estabelecer bons hábitos de segurança. Quanto melhores os hábitos de segurança dos teus funcionários, mais seguros permanecem os teus dados, quer estejas a trabalhar pessoalmente ou remotamente.
Utilize Ferramentas de Acesso Remoto Simples e Seguras
Ao utilizar software de acesso remoto, é importante saber se a transferência de dados entre os dois dispositivos é encriptada tanto em trânsito como em repouso. O software de acesso remoto certo tem de ser fácil de usar para todos os envolvidos — desde os líderes de TI até um funcionário a trabalhar remotamente.
A simplicidade de uma ferramenta de acesso remoto é importante; não queres que seja demasiado complicado para os teus funcionários acederem ao que precisam. Um produto demasiado complicado pode levar a frustrações, um aumento nas chamadas de bilhetes para TI e mau uso acidental do software. Quando os teus funcionários não sabem como usar o software de acesso remoto corretamente, isso pode criar vulnerabilidades no teu processo.
Mantendo os dados seguros com Splashtop Enterprise
Ao elaborar uma política de acesso remoto, considere o Splashtop Enterprise como uma opção. O Splashtop Enterprise fornece acesso remoto para funcionários, ao mesmo tempo que fornece recursos importantes para suporte remoto dedicado a manter e melhorar a eficiência da equipe de TI. O Splashtop Enterprise também está em conformidade com as principais regulamentações, como SOC2 e ISO/IEC 27001, ao mesmo tempo em que mantém uma interface fácil de usar e evita uma pilha de tecnologia desnecessariamente complicada para as equipes de TI.
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