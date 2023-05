Como os usuários de acesso remoto se podem proteger contra ataques de spear phishing e outros ataques de phishing

No mundo cada vez mais conectado de hoje, o acesso remoto tornou-se uma necessidade para muitas organizações permitirem que os seus funcionários trabalhem a partir de qualquer lugar, a qualquer momento. Embora isso possa ter os seus benefícios, também apresenta um risco significativo de segurança. Os cibercriminosos estão sempre atentos a formas de explorar vulnerabilidades em sistemas de acesso remoto e usá-los para lançar ataques de spearphishing e outros ataques de phishing. Estes ataques podem ser devastadores, resultando em credenciais roubadas, violações de dados, perdas financeiras e danos reputacionais.

Neste artigo, vamos explorar como os utilizadores de acesso remoto podem proteger-se desses ataques e reduzir o risco de serem presas dos cibercriminosos. Vamos discutir as melhores práticas para proteção, as etapas para aumentar a conscientização sobre segurança e a importância de dar passos proativos para proteger os sistemas de acesso remoto.

O que é Lança Phishing?

O phishing de lança é um tipo de ataque de phishing direcionado para um indivíduo ou grupo específico, como funcionários de uma determinada organização. Ao contrário dos ataques de phishing tradicionais, que são enviados em massa para um grande número de pessoas, os ataques de spear phishing são altamente personalizados e personalizados. Os atacantes reúnem informações sobre o seu alvo, como o nome, endereço de e-mail, cargo e empresa, e usam esta informação para criar uma mensagem convincente que parece ser de uma fonte legítima, como um colega, patrão ou parceiro de negócios.

A mensagem geralmente inclui uma chamada à ação, como clicar num link ou abrir um anexo, o que pode resultar no roubo de informações confidenciais ou na instalação de malware no computador da vítima. Os ataques de lança phishing são muitas vezes bem-sucedidos porque exploram a confiança que existe entre o remetente e o destinatário e são mais difíceis de detectar e defender contra os ataques de phishing tradicionais.

Que outros tipos de phishing existem?

Além do phishing de lança, existem vários outros tipos de ataques de phishing que os cibercriminosos usam para direcionar indivíduos e organizações. Aqui estão alguns tipos comuns de ataques de phishing que deves cuidar:

Phishing de clone: Phishing de clone envolve criar uma réplica falsa de um e-mail ou site legítimo e enviá-lo à vítima. O atacante cria um e-mail ou site que parece ser de uma fonte legítima, como um banco ou plataforma de redes sociais, e atrai a vítima a fornecer informações sensíveis.

Baleação: A baleação é um tipo de ataque de phishing que visa indivíduos de alto perfil, tais como executivos, CEOs ou outras autoridades de alto nível. O atacante cria uma mensagem que parece ser de uma fonte confiável, como um colega ou parceiro de negócios, e usa táticas de engenharia social para enganar a vítima a revelar informações sensíveis ou a transferir fundos.

Pharming: Pharming envolve redirecionar utilizadores para sites falsos criados para parecerem sites legítimos. Os atacantes usam técnicas como envenenamento da cache DNS ou malware para redirecionar os usuários para um site falso, onde podem ser solicitados a inserir informações confidenciais.

Vishing: Vishing, ou phishing de voz, é um tipo de ataque que usa mensagens de voz ou chamadas telefónicas para enganar as vítimas e fornecer informações sensíveis. O atacante pode fazer-se representar de uma organização legítima, como um banco ou uma agência governamental, e usar táticas de engenharia social para persuadir a vítima a revelar as suas informações pessoais ou financeiras.

Smishing: Smishing, ou phishing por SMS, envolve o envio de mensagens de texto que parecem ser de uma fonte legítima, como um banco ou um revendedor, e levar a vítima a fornecer informações sensíveis ou clicar num link.

É importante que os utilizadores de acesso remoto estejam cientes desses diferentes tipos de ataques de phishing e sigam as melhores práticas de proteção a fim de reduzir o risco de serem presas.

Compreender os potenciais riscos do acesso remoto



O acesso remoto tornou-se um requisito fundamental para muitas organizações para permitir que os seus funcionários trabalhem remotamente ou em casa. No entanto, o acesso remoto também pode aumentar o risco de ataques de phishing. Veja como:

Aumento do Attack Surface: Com acesso remoto, o número de endpoints que podem ser alvo dos cibercriminosos aumenta significativamente. Isso torna-lhes mais fácil explorar vulnerabilidades e ter acesso a informações confidenciais.

Visibilidade reduzida: Os trabalhadores remotos podem não ter o mesmo nível de visibilidade e controlo dos seus dispositivos e redes que no escritório. Isso torna mais fácil para os cibercriminosos lançarem ataques de phishing e comprometer os dispositivos e as redes.

Diferentes tipos de acesso remoto: Existem vários tipos de métodos de acesso remoto, incluindo redes virtuais privadas (VPNs), protocolos de área de trabalho remota (RDPs) e serviços cloudbaseados. Cada um destes métodos tem as suas vulnerabilidades que podem ser exploradas pelos cibercriminosos.

Veja alguns exemplos das vulnerabilidades associadas a diferentes tipos de métodos de acesso remoto:



VPNs: As VPNs podem ser vulneráveis a ataques cibernéticos se não estiverem devidamente configuradas ou se forem usados métodos de encriptação desatualizados. Além disso, se um atacante ganhar acesso às credenciais de VPN de um utilizador, pode utilizá-las potencialmente para lançar um ataque de spear-phishing.



RDPs: Os RPDs são frequentemente visados por cibercriminosos porque fornecem acesso remoto a redes inteiras. Se as credenciais de RDP de um utilizador estiverem comprometidas, um atacante pode potencialmente ter acesso a dados e sistemas confidenciais.



cloudServiços Baseados: os serviços cloudbaseados estão a tornar-se cada vez mais populares para acesso remoto. No entanto, esses serviços também são vulneráveis a ataques de phishing, especialmente se os utilizadores não têm formação adequada sobre como identificar e evitar e-mails de phishing.

Na próxima seção, vamos discutir as melhores práticas para proteger os usuários de acesso remoto de ataques de phishing.



Melhores práticas para proteção contra ataques de lança phising e outros ataques de phishing

Existem várias práticas recomendadas que os utilizadores de acesso remoto podem seguir para se protegerem de ataques de phishing. Essas práticas incluem:

Uso de senhas fortes e únicas: Usar senhas fortes e únicas pode reduzir significativamente o risco de um ataque de phishing bem-sucedido. As palavras-passe devem ter pelo menos 12 caracteres e incluem uma mistura de letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais. Além disso, os utilizadores devem evitar o uso da mesma senha em várias contas.

Autenticação Dois Fatores (2FA) e Multi-Factor Authentication (MFA): 2FA e MFA fornecem uma camada extra de segurança para além das palavras-passe, exigindo que os utilizadores forneçam uma segunda forma de identificação, como um código enviado para o seu telemóvel ou um identificador biométrico. Isso pode impedir que os criminosos cibernéticos obtenham acesso mesmo que tenham a senha do usuário.

Educação e formação para empregados: A maneira mais eficaz de combater todas as formas de phishing é através da educação. É crucial instruir os funcionários a absterem-se de clicar em links ou descarregar ficheiros de mensagens de e-mail ou SMS. Deve-se ter cuidado ao partilhar dados pessoais nas redes sociais que possam ser explorados em campanhas de phishing de lança. Também é importante ter em mente que os prestadores de serviços legítimos, incluindo Splashtop, nunca solicitam senhas ou informações de identificação pessoal via e-mail.

Implementação de Software de Segurança e Firewalls: Instalar um software de segurança e firewalls pode ajudar a detectar e prevenir ataques de phishing. Estas ferramentas podem verificar e-mails e outras mensagens em busca de sinais de phishing e bloquear sites e downloads mal-intencionados.

Evitar o Wi-Fi público e outras Redes não seguras: Wi-Fi público e outras redes não seguras pode ser alvos fáceis para cibercriminosos. Os utilizadores devem evitar o uso dessas redes para tarefas sensíveis, como aceder a contas bancárias ou recursos da empresa.

Cuidado ao Clicar em Links ou Abrir Anexos: Os usuários devem ser cautelosos ao clicar em links ou abrir anexos, especialmente se o e-mail for de um remetente desconhecido ou parecer suspeito. Devem passar o mouse sobre os links para verificar se levam a sites legítimos e verificar o endereço de e-mail do remetente antes de abrir quaisquer anexos.

Ao seguir estas melhores práticas, os utilizadores de acesso remoto podem reduzir significativamente o risco de serem presas de ataques de spear-phishing e outros ataques de phishing. Na próxima seção, vamos discutir os passos para aumentar a conscientização sobre segurança.

Como o Splashtop protege os usuários de spear phishing e outros ataques de phishing

A segurança é a principal prioridade do Splashtop. Os nossos produtos foram concebidos com um conjunto completo de características de segurança para garantir a segurança dos nossos utilizadores. Isto inclui autenticação de dispositivo, autenticação de dois fatores, início de sessão único, gravação e registo de sessão, e lista de autorizações IP. Para proteger contra acesso não autorizado, cada sessão e dados de utilizadores são encriptados. Os produtos Splashtop também incorporam controlos de acesso baseados em funções, análises regulares de contas e registo para manter os padrões de conformidade e segurança.

Para melhorar ainda mais as nossas ofertas de segurança, fizemos uma parceria com Bitdefender a para fornecer a tecnologia de segurança de endpoint líder do setor para computadores gerenciados.

Além disso, a nossa aplicação SOS personalizada inclui um aviso pop-up para ajudar os utilizadores a garantir que estão a iniciar uma sessão com uma fonte confiável. Para manter os padrões de segurança, a nossa equipa analisa cuidadosamente cada conta SOS personalizada e quaisquer contas irregulares são prontamente rejeitadas. Por exemplo, monitorizamos contas que tentam aceder a um número maior de computadores do que o esperado ou de localizações geográficas diferentes.

Conclusão

No Splashtop, compreendemos a importância de proteger os nossos utilizadores de ataques de phishing. Os cibercriminosos estão sempre à procura de maneiras de explorar vulnerabilidades em sistemas de acesso remoto, tornando crucial que os usuários tomem medidas proativas para proteger as suas sessões de acesso remoto.

Protegemos os nossos utilizadores com um conjunto de funcionalidades de segurança, incluindo autenticação de dois factores, segurança de palavra-passe de vários níveis, ecrã em branco, bloqueio automático de ecrã e muito mais. Saiba mais sobre os nossos recursos de segurança.

Também encorajamos os nossos utilizadores a manterem-se informados e cientes das mais recentes táticas de phishing e a reverem e atualizarem regularmente as suas medidas de segurança. Seguindo as melhores práticas, como usar palavras-passe fortes e únicas, permitir a autenticação de dois fatores e serem cautelosos ao clicar em links ou abrir anexos, os utilizadores podem reduzir significativamente o risco de serem presas de spearphishing e outros ataques de phishing.

Ao dar estes passos proativos, os nossos utilizadores podem desfrutar de uma experiência de acesso remoto segura e segura com o Splashtop.