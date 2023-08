Ataques Homem-do-Meio Autenticação RADIUS &

Os ataques do Homem-no Médio (MITM) tornaram-se uma ameaça crescente na era digital. De acordo com as estatísticas de cibersegurança da Cybersecurity Ventures, prevê-se que o cibercrime custe 10,5 biliões de dólares ao mundo anualmente até 2025, um aumento gritante de 3 biliões de dólares em 2015. Esta tendência alarmante deve-se em grande parte à sofisticação e prevalência dos ataques MiTM.

Como disse Robert Mueller, ex-diretor do FBI, uma vez afirmou, só " existem dois tipos de empresas: as que foram pirateadas e as que serão. " Assim, não " se trata se, " mas " quando. " Portanto, é crucial perceber o que são os ataques do MiTM e as várias formas que eles assumem.

Ataques Homem-no Médio: Uma Visão Geral

Um ataque Homem-no Médio é um ciberataque onde o hacker intercepta e potencialmente altera a comunicação entre duas partes sem o seu conhecimento. O atacante posiciona-se no " meio da comunicação, " daí o nome.

Os Sete Tipos de Ataques do Homem no Meio

Mal Twin Attack, também conhecido por Wi-Fi Eavesdropping: Num ataque gémeo maligno, um hacker cria um hotspot Wi-Fi gratuito e inseguro disfarçado para parecer uma rede Wi-Fi genuína. Quando um utilizador se liga a esta rede, a sua atividade online pode ser monitorizada. Um exemplo comum é um hacker que fornece acesso Wi-Fi gratuito num lugar público, como um café, a capturar dados dos utilizadores que se ligam. ARP Falsificação: Aqui, o hacker associa o endereço MAC ao endereço IP de um utilizador legítimo numa rede local (LAN), interceptando os dados da vítima. Por exemplo, numa rede corporativa, um hacker pode ligar o endereço MAC ao endereço IP de um utilizador legítimo. Todo o tráfego de rede destinado ao utilizador legítimo seria então encaminhado para a máquina do atacante. Falsificação de IP: Isto acontece quando um atacante se mascara como um host confiável manipulando os endereços de origem de pacotes IP. Por exemplo, um hacker pode modificar o seu IP para corresponder ao IP de um banco confiável, enganando os clientes do banco a revelar informações confidenciais, como credenciais de login. HTTPS Spoofing: Neste tipo de ataque, um hacker cria uma versão falsa de um site confiável. Um exemplo pode ser um site de banca falso que parece o original. Quando as vítimas introduzem as suas credenciais, entregam-nas, sem saber, ao hacker. SSL Hijacking: Este ataque ocorre quando um utilizador inicia uma sessão segura e um hacker intercepta a comunicação no início da sessão. Um exemplo é quando um usuário tenta visitar um site HTTPS seguro, mas o atacante redireciona o usuário para um site HTTP padrão, capturando os dados do usuário. Sequestro de e-mail: Isso envolve um hacker ter acesso à conta de e-mail de um usuário e monitorar ou alterar as comunicações. Por exemplo, o hacker pode interceptar e-mails comerciais e manipulá-los para reencaminhar os pagamentos para a sua conta. Falsificação de DNS: Isso envolve o invasor que corrompe o cache do servidor de nomes de domínio, fazendo com que os usuários sejam redirecionados para sites fraudulentos. Por exemplo, um utilizador pode querer visitar um site de bancos seguros mas, em vez disso, é redirecionado para um site mal-intencionado que rouba as suas credenciais.

Mitigação de ataques man-in-the-middle com o RADIUS do Foxpass

Embora o risco de ataques MitM seja alto, soluções como o RADIUS da Foxpass podem ajudar a fortalecer as defesas de sua organização.

O RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) é um protocolo de rede que fornece gerenciamento centralizado de autenticação, autorização e contabilidade (AAA) para os usuários que se conectam e usam um serviço de rede. O RADIUS do Foxpass fornece uma poderosa linha de defesa contra ataques MitM.

Aqui estão algumas maneiras pelas quais o RADIUS do Foxpass mitiga essas ameaças:

Autenticação : emprega procedimentos de autenticação robustos, reduzindo drasticamente o risco de falsificação de IP, HTTPS, SSL e ARP.

Controle de acesso à rede: ao gerenciar o acesso à rede em um nível granular, o RADIUS do Foxpass diminui significativamente as chances de espionagem Wi-Fi.

A paisagem digital está repleta de ameaças, com os ataques Man-in-the-Middle a serem dos mais perigosos. Com 7 tipos únicos de ataques MiTM, ficar vigilante e informado é fundamental. Equipar sua empresa com soluções de segurança robustas, como o RADIUS da Foxpass, pode mitigar significativamente essas ameaças. Ao melhorar a encriptação, fortalecer a autenticação e impor o controlo do acesso à rede, podes garantir que as comunicações digitais da tua organização permanecem seguras, fiáveis e dignas de confiança.

