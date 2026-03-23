Como Assegurar Acesso Remoto Seguro para o Trabalho a Partir da Casa dos Empregados

Enquanto as pessoas acabaram trabalhando em casa por necessidade nos últimos dois anos, muitas achavam que isso era mais produtivo e agradável. Como resultado, cerca de 60% dos trabalhadores dizem que terão mais probabilidade de se candidatarem a um trabalho que tem a opção de trabalhar remotamente.
Se a sua empresa está considerando deixar os empregados continuarem o trabalho remoto, você precisa saber como assegurar o acesso remoto aos recursos informáticos e aos dados da sua empresa para eles. A mudança para o trabalho remoto abre desafios especiais de segurança que você pode não ter enfrentado antes.
Se você se apressou em permitir o trabalho remoto, pode ter negligenciado algumas das melhores práticas.
Vamos ver o que você deve rever para assegurar que os dados e sistemas da sua empresa sejam o mais seguros possível.
A Importância do Acesso Remoto no Local de Trabalho Atual
O acesso remoto tornou-se essencial nos ambientes de trabalho modernos, oferecendo vários benefícios-chave:
Flexibilidade e produtividade: O acesso remoto permite que os funcionários trabalhem de qualquer lugar, aumentando a flexibilidade e, muitas vezes, levando a uma maior produtividade e satisfação no trabalho.
Continuidade de negócios: Garante que as operações continuem sem problemas durante interrupções, como emergências ou desastres naturais, permitindo que os funcionários acessem os sistemas da empresa remotamente.
Reserva global de talentos: As empresas podem contratar a partir de um conjunto de talentos mais amplo, sem limitações geográficas, trazendo diversas habilidades e perspetivas para a equipe.
Colaboração aprimorada: Ferramentas de colaboração integradas em soluções de acesso remoto facilitam a comunicação eficaz e o trabalho em equipe, independentemente da localização física.
Eficiência de custos: O acesso remoto pode reduzir os custos associados ao espaço de escritório, serviços públicos e deslocamentos, tornando-se uma solução econômica para empresas.
A adoção do acesso remoto ajuda as organizações a se manterem competitivas e a manterem operações eficientes em um ambiente de trabalho flexível.
Atualize para uma Solução de Acesso Remoto seguro: Indo Além das VPNs
Muitas empresas ainda se tendem para a utilização de tecnologia mais antiga como uma VPN para acesso remoto. No entanto, uma VPN não é tão segura como uma plataforma de acesso remoto. As VPNs ligam dispositivos remotos à rede da empresa, expondo-a a ameaças cibernéticas potenciais.
As VPNs também são difíceis de configurar, escalar e manter. Muitas VPNs não instalam automaticamente atualizações e correções de segurança, deixando as organizações vulneráveis.
Uma melhor opção é uma plataforma que permite acesso à rede de confiança zero. Uma plataforma de acesso remoto como a Splashtop permite o acesso seguro de desktop remoto a dispositivos gerenciados. O acesso remoto dá aos usuários acesso a máquinas de trabalho sem as vulnerabilidades associadas à VPN.
4 Passos Principais para Proteger sua Força de Trabalho Remota
1. Certifique-se de que a sua Solução de Acesso Remoto tenha as Funcionalidades de Segurança de que Necessita
Conexões seguras entre os seus sistemas e dispositivos remotos servem dois propósitos. Primeiro, você pode controlar quem acessa quais dispositivos da empresa. Em segundo lugar, você garante que os dados que vão e vêm não podem ser usados por terceiros.
Mas para fazer isso, a solução de acesso remoto que implementas precisa fornecer um conjunto sólido de recursos de segurança. Estes devem dar-te controlo sobre a segurança dos dados sem criar barreiras para os teus empregados.
Comece procurando características que protejam as contas dos usuários de serem violadas e os usuários não autorizados de acessarem aos seus computadores. Estes incluem autenticação de dois fatores (2FA) para assegurar que um dispositivo ou usuário é quem diz ser, juntamente com a autenticação do dispositivo, e segurança de senha multinível.
Outras características de segurança a levar em conta incluem:
TLS 1.2 padrão industrial com encriptação AES 256 bits para conexões remotas
Notificações de conexão remota
Bloqueio automático da tela e tempo de inatividade da sessão
Controle da função copiar/colar
Controle da transferência de arquivos
Controle de impressão remoto
Configuração do Streamer de bloqueio
Autenticação do servidor proxy
Aplicações assinadas digitalmente
Registros da sessão, transferência de arquivos e histórico
Uma solução de acesso remoto seguro, onde apenas os usuários e dispositivos que você dá permissão podem acessar a máquinas geridas, é um elemento importante de um ambiente de rede seguro e de confiança zero.
2. Defina Permissões Adequadas
A sua solução de acesso remoto precisa permitir que você defina corretamente as permissões de acesso do usuário para garantir a máxima segurança. Você quer que os empregados tenham acesso apenas aos computadores de que necessitam para fazer o seu trabalho.
Muitas vezes os empregados remotos acabam tendo mais direitos de acesso do que necessitam, o que proporciona mais oportunidades de ataque para os hackers. O estabelecimento estreito de direitos de acesso reduz os caminhos que os hackers podem tomar.
Com uma solução de acesso remoto seguro, como a Splashtop, as permissões de acesso podem ser definidas tanto a nível individual como a nível de grupo. Isto torna muito mais fácil para os administradores de TI gerir as permissões em escala.
3. Monitorar, Manter e Atualizar
Mesmo o sistema mais protegido torna-se vulnerável ao longo do tempo se você não vigiar ele de perto. A sua solução de acesso remoto deve facilitar o monitoramento do acesso e alertá-lo quando uma ligação remota é estabelecida, e também deve manter você atualizado sobre o estado do computador e instalações de software.
As notificações de software ajudam-no a manter os usuários na versão mais recente dos seus programas. O software desatualizado é, afinal de contas, um grande alvo para os hackers. Você também quer um sistema que o ajude a rastrear o seu inventário e forneça registros fáceis de entender sobre sessões, transferências de ficheiros, e alterações.
Por fim, a tua solução de desktop remoto por si só deve tornar todas as atualizações e patches de segurança gratuitos e fáceis de descarregar. Isso garante que tu e os teus funcionários estejam sempre a usar a versão mais atualizada e segura da aplicação de acesso remoto.
4. Defina Expectativas e Eduque
O maior recurso de segurança - e o maior perigo - são os seus empregados. Estabelecer expectativas adequadas através da política da empresa e educá-los sobre o seu papel no risco cibernético é uma ótima forma de criar um ambiente de dados seguro.
A sua política de trabalho remoto deve incluir informações e regras sobre quais os dados que podem ser baixados e o que precisa permanecer no escritório. Os empregados devem saber como lidar com informações sensíveis como registros de saúde e segredos comerciais. Eles também precisam dos procedimentos necessários para cumprir as normas de conformidade.
As regras devem também abranger dispositivos pessoais, incluindo como e quando podem ser usados para negócios da empresa. Incluir também passos a serem seguidos pelos empregados para denunciar qualquer atividade suspeita ou suspeita de ataque.
A educação dos trabalhadores à distância deve incluir lembretes sobre como seguir os mesmos procedimentos em casa que eles seguem no escritório. Isto inclui saber onde guardar arquivos e como proteger o seu computador.
Embora os ataques de phishing não sejam exclusivos do trabalho remoto, é fácil para as pessoas se descuidarem quando não estão no escritório. Cerca de metade de todas as falhas de segurança acontecem por phishing ou malware.
Os seus empregados são a sua primeira linha de defesa contra ambos quando sabem o que procurar e como reagir.
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Muitas empresas planejam permitir que os empregados continuem a trabalhar a partir de casa. Ter uma política e um plano seguros em vigor pode ajudá-lo a lidar com o aumento dos riscos de cibersegurança. Comece por proteger o seu equipamento, depois providencie uma forma de os empregados terem acesso seguro ao software e arquivos de que necessitam para fazer o seu trabalho.
Comece um teste gratuito hoje para ver como é fácil habilitar o acesso remoto seguro com a Splashtop.