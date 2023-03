Como Assegurar Acesso Remoto Seguro para o Trabalho a Partir da Casa dos Empregados

Enquanto as pessoas acabaram trabalhando em casa por necessidade nos últimos dois anos, muitas achavam que isso era mais produtivo e agradável. Como resultado, cerca de 60% dos trabalhadores dizem que terão mais probabilidade de se candidatarem a um trabalho que tem a opção de trabalhar remotamente.

Se a sua empresa está considerando deixar os empregados continuarem o trabalho remoto, você precisa saber como assegurar o acesso remoto aos recursos informáticos e aos dados da sua empresa para eles. A mudança para o trabalho remoto abre desafios especiais de segurança que você pode não ter enfrentado antes.

Se você se apressou em permitir o trabalho remoto, pode ter negligenciado algumas das melhores práticas.

Vamos ver o que você deve rever para assegurar que os dados e sistemas da sua empresa sejam o mais seguros possível.

Escolha uma solução de acesso remoto em vez de uma VPN

Muitas empresas ainda se tendem para a utilização de tecnologia mais antiga como uma VPN para acesso remoto. No entanto, uma VPN não é tão segura como uma plataforma de acesso remoto. As VPNs ligam dispositivos remotos à rede da empresa, expondo-a a ameaças cibernéticas potenciais.

As VPNs também são difíceis de configurar, escalar e manter. Muitas VPNs não instalam automaticamente atualizações e correções de segurança, deixando as organizações vulneráveis.

Uma opção melhor é uma plataforma que permite acesso à rede de confiança zero. Uma plataforma de acesso remoto como a Splashtop permite o acesso remoto seguro a dispositivos gerenciados. O acesso remoto dá aos usuários acesso a máquinas de trabalho sem as vulnerabilidades associadas à VPN.

Assegure-se que a sua solução de acesso remoto tem as características de segurança de que você precisa

Conexões seguras entre os seus sistemas e dispositivos remotos servem dois propósitos. Primeiro, você pode controlar quem acessa quais dispositivos da empresa. Em segundo lugar, você garante que os dados que vão e vêm não podem ser usados por terceiros.

Mas para fazer isso, a solução de acesso remoto que você implementa precisa fornecer um conjunto sólido de recursos de segurança. Estes recursos devem te dar controle sobre a segurança dos dados sem criar barreiras para os seus empregados.

Comece procurando características que protejam as contas dos usuários de serem violadas e os usuários não autorizados de acessarem aos seus computadores. Estes incluem autenticação de dois fatores (2FA) para assegurar que um dispositivo ou usuário é quem diz ser, juntamente com a autenticação do dispositivo, e segurança de senha multinível.

Outras características de segurança a levar em conta incluem:

TLS 1.2 padrão industrial com encriptação AES 256 bits para conexões remotas

Notificações de conexão remota

Bloqueio automático da tela e tempo de inatividade da sessão

Controle da função copiar/colar

Controle da transferência de arquivos

Controle de impressão remoto

Configuração do Streamer de bloqueio

Autenticação do servidor proxy

Aplicações assinadas digitalmente

Registros da sessão, transferência de arquivos e histórico

Uma solução de acesso remoto seguro, onde apenas os usuários e dispositivos que você dá permissão podem acessar a máquinas geridas, é um elemento importante de um ambiente de rede seguro e de confiança zero.

Defina as permissões adequadas

A sua solução de acesso remoto precisa permitir que você defina corretamente as permissões de acesso do usuário para garantir a máxima segurança. Você quer que os empregados tenham acesso apenas aos computadores de que necessitam para fazer o seu trabalho.

Muitas vezes os empregados remotos acabam tendo mais direitos de acesso do que necessitam, o que proporciona mais oportunidades de ataque para os hackers. O estabelecimento estreito de direitos de acesso reduz os caminhos que os hackers podem tomar.

Com uma solução de acesso remoto seguro, como a Splashtop, as permissões de acesso podem ser definidas tanto a nível individual como a nível de grupo. Isto torna muito mais fácil para os administradores de TI gerir as permissões em escala.

Monitorar, manter e atualizar

Mesmo o sistema mais protegido torna-se vulnerável ao longo do tempo se você não vigiar ele de perto. A sua solução de acesso remoto deve facilitar o monitoramento do acesso e alertá-lo quando uma ligação remota é estabelecida, e também deve manter você atualizado sobre o estado do computador e instalações de software.

As notificações de software ajudam-no a manter os usuários na versão mais recente dos seus programas. O software desatualizado é, afinal de contas, um grande alvo para os hackers. Você também quer um sistema que o ajude a rastrear o seu inventário e forneça registros fáceis de entender sobre sessões, transferências de ficheiros, e alterações.

Finalmente, a sua própria solução de acesso remoto deve tornar todas as atualizações e correções de segurança gratuitas e fáceis de baixar, o que assegura que você e os seus empregados estejam sempre usando a versão mais atualizada e segura da aplicação de acesso remoto.

Defina expetativas e eduque

O maior recurso de segurança - e o maior perigo - são os seus empregados. Estabelecer expectativas adequadas através da política da empresa e educá-los sobre o seu papel no risco cibernético é uma ótima forma de criar um ambiente de dados seguro.

A sua política de trabalho remoto deve incluir informações e regras sobre quais os dados que podem ser baixados e o que precisa permanecer no escritório. Os empregados devem saber como lidar com informações sensíveis como registros de saúde e segredos comerciais. Eles também precisam dos procedimentos necessários para cumprir as normas de conformidade.

As regras devem também abranger dispositivos pessoais, incluindo como e quando podem ser usados para negócios da empresa. Incluir também passos a serem seguidos pelos empregados para denunciar qualquer atividade suspeita ou suspeita de ataque.

A educação dos trabalhadores à distância deve incluir lembretes sobre como seguir os mesmos procedimentos em casa que eles seguem no escritório. Isto inclui saber onde guardar arquivos e como proteger o seu computador.

Embora os ataques de phishing não sejam exclusivos do trabalho remoto, é fácil para as pessoas se descuidarem quando não estão no escritório. Cerca de metade de todas as falhas de segurança acontecem por phishing ou malware.

Os seus empregados são a sua primeira linha de defesa contra ambos quando sabem o que procurar e como reagir.

Saiba mais sobre como proteger o acesso remoto

Muitas empresas planejam permitir que os empregados continuem a trabalhar a partir de casa. Ter uma política e um plano seguros em vigor pode ajudá-lo a lidar com o aumento dos riscos de cibersegurança. Comece por proteger o seu equipamento, depois providencie uma forma de os empregados terem acesso seguro ao software e arquivos de que necessitam para fazer o seu trabalho.

Ainda tem dúvidas sobre como proteger o acesso remoto para os seus funcionários? Converse com um dos nossos especialistas em acesso remoto ou teste uma versão de teste gratuita de uma solução de acesso remoto seguro.