Em 2018, a União Europeia promulgou uma nova lei para proteger os cidadãos europeus de terem os seus dados pessoais tratados de forma errônea por qualquer pessoa que recolha dados. Isto pode significar negócios e organizações, tanto pessoalmente como virtualmente. Esta lei inovadora abriu o caminho para outra legislação, como a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA) na Califórnia.
Ao mesmo tempo, as soluções de acesso remoto tornaram-se mais críticas do que nunca à medida que mais organizações mudam para o trabalho híbrido e remoto, levantando a questão de como tais tecnologias podem cumprir os rigorosos padrões RGPD.
Como provedor líder de acesso remoto, a Splashtop não apenas observa a conformidade com o RGPD; nós incorporamos isso em nosso DNA operacional. Este blog explora como a Splashtop mantém a conformidade com o RGPD, por que priorizamos a integridade dos seus dados e a importância de escolher uma solução de acesso remoto compatível com o RGPD para empresas e indivíduos.
O que é o RGPD?
O Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) é uma lei de privacidade de dados promulgada pela União Europeia que ajuda a criar uma estrutura em torno de como as empresas devem lidar com os dados pessoais dos clientes, especialmente no que diz respeito ao cenário digital. O RGPD segue sete princípios de proteção diferentes, conforme descrito no Artigo 5.1-2 do RGPD:
Legalidade, justiça e transparência: Quaisquer empresas que lidam com dados devem fazê-lo de maneira legal, justa e transparente para o titular dos dados.
Limitação da finalidade: Os dados devem ser para fins comerciais legítimos especificados explicitamente ao titular dos dados quando os recolheste.
Minimização de dados: As empresas só devem recolher os dados necessários para fins comerciais.
Precisão: Os dados que as empresas devem tratar devem ser precisos e actuais.
Limitação de armazenamento: Os manipuladores só devem armazenar dados pelo tempo que for necessário.
Integridade e confidencialidade: Os manipuladores devem processar os dados de uma forma que garanta segurança, integridade e confidencialidade.
Responsabilidade: O responsável pelo tratamento de dados é responsável por poder demonstrar a conformidade com o RGPD com todos os requisitos acima mencionados. Se não for possível demonstrar isso, uma empresa não pode estar em conformidade com o RGPD.
A Splashtop é compatível com RGPD?
Proteger os dados pessoais dos nossos clientes é a nossa principal prioridade. Aqui na Splashtop, tomamos as seguintes medidas para garantir que nossas práticas de tratamento de dados permaneçam em conformidade com o RGPD:
Proteção de dados desde o projeto: a Splashtop usa opções de consentimento afirmativo, onde os clientes devem primeiro optar por compartilhar seus dados pessoais conosco após a inscrição. Isto dá aos nossos clientes a opção de retirar o seu consentimento por conta própria. A Splashtop coleta e processa apenas dados pessoais necessários para fornecermos nossos serviços aos nossos clientes. Qualquer um dos dados dos clientes que armazenamos é encriptado com os padrões de seguran�ça e melhores práticas do RGPD, tanto na transmissão como em repouso.
Governança de dados: a Splashtop identifica e mapeia todas as informações de identificação pessoal (PII) que coletamos, o que fazemos com elas, quem tem acesso a elas e para onde elas fluem. Todos os nossos prestadores de serviços terceirizados são obrigados a assinar acordos de processamento de dados (DPA) para garantir que também estejam comprometidos em manter a conformidade com o RGPD.
Políticas: As políticas de privacidade e cookies da Splashtop cumprem os requisitos do RGPD para garantir que os direitos dos nossos usuários sejam protegidos e explicados claramente.
Processo e comunicação: A Splashtop utiliza um revisor terceirizado para testar nossa prontidão para RGPD. Além disso, estabelecemos processos adicionais e configuramos canais de comunicação adequados para lidar com todas as consultas relacionadas com o GDPR interna e externamente.
Treinamento e Conscientização: Investimos em treinamento abrangente para nossos funcionários para garantir que eles entendam a importância da conformidade com o RGPD e estejam preparados para defender esses padrões no seu trabalho diário. Esta consciência interna é fundamental para prevenir violações de dados e garantir que todos os membros da equipa são guardiões da privacidade do utilizador.
Através destas medidas, a Splashtop garante que as nossas soluções de acesso remoto cumprem os requisitos do RGPD e incorporam o espírito de confiança e segurança que o regulamento procura estabelecer. Para obter mais informações sobre a conformidade com RGPD da Splashtop, consulte nossa política de privacidade, conformidade e recursos de segurança.
Por que a Splashtop prioriza a conformidade com RGPD
A Splashtop prioriza a conformidade com o RGPD devido às nossas crenças fundamentais em relação à privacidade e segurança de dados. Ao seguir rigorosamente os mandatos do RGPD, oferecemos aos nossos utilizadores um serviço que oferece capacidades de acesso remoto de alto nível e defende os seus direitos à privacidade. Numa era digital em que os dados são considerados uma moeda valiosa, os nossos utilizadores precisam de garantias de que a sua ferramenta de acesso remoto é um guardião confiável das suas informações.
A conformidade com o RGPD da Splashtop não é apenas uma caixa de seleção legal, mas reflete nosso compromisso em proteger os dados de nossos clientes como se fossem nossos. Este compromisso serve como uma promessa de que, com a Splashtop, os usuários estão escolhendo um parceiro que valoriza e protege sua privacidade com os mais altos padrões.
Escolher um Provedor de Acesso Remoto Compatível
Ao selecionar um fornecedor de acesso remoto, a garantia da conformidade com o RGPD deve estar na vanguarda do seu processo de tomada de decisão. Esta conformidade demonstra a dedicação de um fornecedor à proteção de dados e uma postura proativa em questões de privacidade. Tanto para empresas quanto para indivíduos, a Splashtop é um modelo de conformidade, oferecendo uma promessa e um histórico comprovado de manutenção de padrões rigorosos de RGPD.
Escolher a Splashtop significa fazer parceria com um fornecedor que entende as complexidades das leis de proteção de dados e está comprometido em manter um serviço seguro e privado. É uma escolha que afirma o teu valor na segurança e conformidade de dados no panorama digital de hoje.
Escolha um parceiro que valorize a tua privacidade
O cumprimento do RGPD é um imperativo legal e um marcador de excelência e confiança. O compromisso inabalável da Splashtop com os princípios do RGPD garante que a privacidade de cada usuário seja respeitada. Interessado em saber como a Splashtop pode ajudar sua equipe a acessar suas estações de trabalho remotamente?
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