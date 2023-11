Em 2018, a União Europeia promulgou uma nova lei para proteger os cidadãos europeus de terem os seus dados pessoais mal tratados por qualquer pessoa que recolha dados. Isto pode significar negócios e organizações, tanto pessoalmente como virtualmente. Esta lei inovadora abriu o caminho para outra legislação, como a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA) na Califórnia.

Ao mesmo tempo, as soluções de acesso remoto tornaram-se mais críticas do que nunca à medida que mais organizações mudam para o trabalho híbrido e remoto, levantando a questão de como tais tecnologias podem cumprir os rigorosos padrões RGPD.

Como provedor líder de acesso remoto, a Splashtop não apenas observa a conformidade com o RGPD; nós incorporamos isso em nosso DNA operacional. Este blog explora como a Splashtop mantém a conformidade com o RGPD, por que priorizamos a integridade dos seus dados e a importância de escolher uma solução de acesso remoto compatível com o RGPD para empresas e indivíduos.

O que é o RGPD?

O Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) é uma lei de privacidade de dados promulgada pela União Europeia que ajuda a criar uma estrutura em torno de como as empresas devem lidar com os dados pessoais dos clientes, especialmente no que diz respeito ao cenário digital. O RGPD segue sete princípios de proteção diferentes, conforme descrito no Artigo 5.1-2 do RGPD:

Legalidade, justiça e transparência: Quaisquer empresas que lidam com dados devem fazê-lo de maneira legal, justa e transparente para o titular dos dados. Limitação da finalidade: Os dados devem ser para fins comerciais legítimos especificados explicitamente ao titular dos dados quando os recolheste. Minimização de dados: As empresas só devem recolher os dados necessários para fins comerciais. Precisão: Os dados que as empresas devem tratar devem ser precisos e actuais. Limitação de armazenamento: Os manipuladores só devem armazenar dados pelo tempo que for necessário. Integridade e confidencialidade: Os manipuladores devem processar os dados de uma forma que garanta segurança, integridade e confidencialidade. Responsabilidade: O responsável pelo tratamento de dados é responsável por poder demonstrar a conformidade com o RGPD com todos os requisitos acima mencionados. Se não for possível demonstrar isso, uma empresa não pode estar em conformidade com o RGPD.

O Splashtop é compatível com RGPD?

Proteger os dados pessoais dos nossos clientes é a nossa principal prioridade. Aqui na Splashtop, tomamos as seguintes medidas para garantir que nossas práticas de tratamento de dados permaneçam em conformidade com o RGPD:

Proteção de dados desde o projeto: a Splashtop usa opções de consentimento afirmativo, onde os clientes devem primeiro optar por compartilhar seus dados pessoais conosco após a inscrição. Isto dá aos nossos clientes a opção de retirar o seu consentimento por conta própria. A Splashtop coleta e processa apenas dados pessoais necessários para fornecermos nossos serviços aos nossos clientes. Qualquer um dos dados dos clientes que armazenamos é encriptado com os padrões de segurança e melhores práticas do RGPD, tanto na transmissão como em repouso. Governança de dados: a Splashtop identifica e mapeia todas as informações de identificação pessoal (PII) que coletamos, o que fazemos com elas, quem tem acesso a elas e para onde elas fluem. Todos os nossos prestadores de serviços terceirizados são obrigados a assinar acordos de processamento de dados (DPA) para garantir que também estejam comprometidos em manter a conformidade com o RGPD. Políticas: As políticas de privacidade e cookies da Splashtop cumprem os requisitos do RGPD para garantir que os direitos dos nossos usuários sejam protegidos e explicados claramente. Processo e comunicação: A Splashtop utiliza um revisor terceirizado para testar nossa prontidão para RGPD. Além disso, estabelecemos processos adicionais e configuramos canais de comunicação adequados para lidar com todas as consultas relacionadas com o GDPR interna e externamente. Treinamento e Conscientização: Investimos em treinamento abrangente para nossos funcionários para garantir que eles entendam a importância da conformidade com o RGPD e estejam preparados para defender esses padrões no seu trabalho diário. Esta consciência interna é fundamental para prevenir violações de dados e garantir que todos os membros da equipa são guardiães da privacidade do utilizador.

Através destas medidas, a Splashtop garante que as nossas soluções de acesso remoto cumprem os requisitos do RGPD e incorporam o espírito de confiança e segurança que o regulamento procura estabelecer. Para obter mais informações sobre a conformidade com RGPD da Splashtop, consulte nossa política de privacidade , conformidade e recursos de segurança .

Por que a Splashtop prioriza a conformidade com RGPD

A Splashtop prioriza a conformidade com o RGPD devido às nossas crenças fundamentais em relação à privacidade e segurança de dados. Ao seguir rigorosamente os mandatos do RGPD, oferecemos aos nossos utilizadores um serviço que oferece capacidades de acesso remoto de alto nível e defende os seus direitos à privacidade. Numa era digital em que os dados são considerados uma moeda valiosa, os nossos utilizadores precisam de garantias de que a sua ferramenta de acesso remoto é um guardião confiável das suas informações.

A conformidade com o RGPD da Splashtop não é apenas uma caixa de seleção legal; reflete nosso compromisso em proteger os dados de nossos clientes como se fossem nossos. Este compromisso serve como uma promessa de que, com a Splashtop, os usuários estão escolhendo um parceiro que valoriza e protege sua privacidade com os mais altos padrões.

Escolher um Provedor de Acesso Remoto Compatível

Ao selecionar um fornecedor de acesso remoto, a garantia da conformidade com o RGPD deve estar na vanguarda do seu processo de tomada de decisão. Esta conformidade demonstra a dedicação de um fornecedor à proteção de dados e uma postura proativa em questões de privacidade. Tanto para empresas quanto para indivíduos, a Splashtop é um modelo de conformidade, oferecendo uma promessa e um histórico comprovado de manutenção de padrões rigorosos de RGPD.

Escolher a Splashtop significa fazer parceria com um fornecedor que entende as complexidades das leis de proteção de dados e está comprometido em manter um serviço seguro e privado. É uma escolha que afirma o teu valor na segurança e conformidade de dados no panorama digital de hoje.

Escolha um parceiro que valorize a tua privacidade

O cumprimento do RGPD é um imperativo legal e um marcador de excelência e confiança. O compromisso inabalável da Splashtop com os princípios do RGPD garante que a privacidade de cada usuário seja respeitada. Interessado em saber como a Splashtop pode ajudar sua equipe a acessar suas estações de trabalho remotamente?

Saiba como a Splashtop pode fornecer à sua equipe recursos de acesso remoto seguros e protegidos para manter o fluxo de trabalho, independentemente da localização. Confira nossas soluções Splashtop ou inicie um teste gratuito agora para testá-las.