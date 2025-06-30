Improving Your Company's Cybersecurity with Splashtop Enterprise

No nosso mundo cada vez mais digitalizado, a necessidade de medidas robustas de cibersegurança nunca foi tão urgente. À medida que as organizações expandem as suas pegadas digitais e adotam soluções de trabalho remoto, enfrentam um conjunto de desafios em evolução.
Os atores de ameaça encontram continuamente novas maneiras de explorar as vulnerabilidades, tornando essencial para as empresas ficarem um passo à frente. Como diz o ditado, uma cadeia é apenas tão forte como o seu elo mais fraco; na cibersegurança, até uma supervisão menor pode levar a violações significativas.
O Splashtop Enterprise, uma solução que permite que funcionários e equipes de TI trabalhem e ofereçam suporte de praticamente qualquer lugar, foi projetado para atender às demandas multifacetadas da segurança moderna. Oferece recursos de segurança avançados adaptados para proteger as empresas das ameaças cibernéticas.
Neste blog, exploraremos como o Splashtop Enterprise pode ser configurado para incorporar as melhores práticas de segurança, fortalecendo as defesas de sua organização e aproveitando a flexibilidade e a eficiência que o acesso remoto traz para uma empresa.
Integrando com Single Sign-On para autenticação centralizada
A capacidade do Splashtop de se integrar aos serviços de Single Sign-On (SSO) garante que apenas usuários autorizados possam acessar o sistema. O SSO é um processo de autenticação que permite aos utilizadores aceder a vários aplicativos ou serviços usando um único conjunto de credenciais. Em vez de alternar entre vários nomes de utilizador e palavras-passe para diferentes plataformas, os utilizadores só precisam de se lembrar de um, tornando o processo de login mais simplificado e fácil de utilizar.
Os administradores de TI também podem controlar os requisitos de senha e regras, como a frequência com que eles são alterados.
O Splashtop Enterprise entende a importância do SSO e integrou perfeitamente esse recurso em sua plataforma. Com suporte SSO, os usuários Splashtop podem autenticar suas credenciais por meio de provedores de identidade populares como Okta, Azure AD, ADFS, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, G-Suite e TrustLogin. Isso facilita não só a facilidade de acesso como também um nível de segurança mais elevado.
Acesso Gerido para Trabalho Remoto Controlado
Além do SSO, os recursos de acesso gerenciado da Splashtop regulam quem pode acessar o quê, quando e como. Trata-se de inserir protocolos que garantam que apenas as pessoas certas têm acesso aos recursos certos no momento certo.
O sistema de permissões granulares da Splashtop permite que os líderes de TI definam os níveis de acesso meticulosamente. Quer seja acesso a determinados dispositivos ou as permissões para executar ações, podes garantir que todos os utilizadores apenas têm acesso ao que precisam. Este controlo refinado reduz os riscos inadvertidos e fornece um protocolo de segurança mais apertado.
Outros recursos de acesso gerenciado no Splashtop Enterprise incluem acesso agendado (quem pode acessar o que em horários específicos) e administradores específicos do grupo, permitindo o gerenciamento descentralizado, mas controlado, de diferentes equipes ou departamentos. Ao criar funções e grupos de utilizadores/computadores, o gerenciamento dessas permissões fica fácil.
Responsabilização Através de Registo, Auditoria e Gravação Centralizada
Cada ponto de contato na infraestrutura digital de uma organização pode ser uma vulnerabilidade potencial. O registo completo cria um rasto documentado destes pontos de contacto, permitindo às empresas rastrear quaisquer anomalias, investigar potenciais violações e garantir a adesão aos protocolos de segurança cibernética.
As ferramentas de registro e auditoria do Splashtop Enterprise incluem:
Logs de atividades: Splashtop Enterprise captura diligentemente um log detalhado de cada sessão remota. Cada ação tomada durante uma sessão, incluindo transferências de arquivos, bate-papos e muito mais, é gravada desde o início da sessão até o término.
Integração com Sistemas SIEM: Sistemas SIEM (Gestão de Informação e Eventos de Segurança) são projetados para fornecer análise em tempo real de alertas de segurança. A capacidade do Splashtop de exportar dados de log para sistemas SIEM garante que as organizações possam recuperar e analisar dados de sessão, tornando-o uma ferramenta valiosa na deteção e resposta proativa a ameaças.
Registro Automático em Sistemas de Bilhetagem: Além da integração com SIEM, o Splashtop também se integra com soluções populares de bilhética PSA e ITSM. Todos os detalhes de cada sessão de suporte remoto são automaticamente registrados no bilhete, garantindo uma documentação completa.
Gravação Centralizada: O Splashtop Enterprise oferece gravação centralizada de todas as sessões remotas. Este registo visual é uma prova inegável de ações dos utilizadores e pode ter um valor inestimável durante auditorias ou investigações de segurança.
Melhorar a Cibersegurança com a Segurança de Endpoint e o Monitoramento Pró-ativo
Além de registrar e gravar sessões, a Splashtop facilita o gerenciamento remoto de endpoints de computadores, permitindo que as equipes de TI visualizem inventários de sistema, status de segurança de endpoints e gerenciem atualizações críticas de segurança.
As organizações podem configurar alertas para monitorar parâmetros como status do computador, instalações de software, uso de memória e logs de eventos do Windows. Esses alertas, recebidos por meio do console da Web ou e-mail da Splashtop, atuam como um sistema de alerta antecipado, permitindo que as equipes de TI atuem rapidamente se algo parecer errado.
Splashtop Antivirus
O Splashtop Antivirus (desenvolvido pela Bitdefender) foi projetado para aprimorar a segurança do terminal. O antivírus oferece recursos como instalação/desinstalação silenciosa, personalização de políticas, verificação antimalware a pedido e em tempo real, controlo avançado de ameaças, verificação de dispositivos externos, segurança do tráfego da web e a capacidade de branca/excluir ficheiros e URLs específicos. Os utilizadores também recebem alertas em tempo real e podem ver registos de ameaças por dispositivo. O Splashtop Antivirus visa fornecer proteção abrangente contra ameaças cibernéticas, e sua integração com as soluções de acesso remoto da Splashtop permite um gerenciamento contínuo.
Gestão pró-ativa do SO
Um dos aspetos mais simples sobre segurança cibernética mas muitas vezes ignorados é garantir que os sistemas operacionais (SO) sejam atualizados regularmente. Manter o sistema operacional atualizado garante que te beneficias dos mais recentes patches de segurança, correções de erros e melhorias que os fabricantes lançam.
Gerir estas atualizações torna-se um desafio cada vez maior à medida que as organizações crescem e diversificam as suas infraestruturas de TI. O Splashtop Enterprise reconhece esse desafio e oferece visibilidade das versões do sistema operacional de todos os dispositivos conectados, atualizações em massa agendadas e alertas configuráveis para quando um dispositivo precisa de uma atualização.
Lista Branca de IPs
58% dos profissionais de segurança relatam que os usuários se conectam de dispositivos e redes não autorizados como um vetor de ameaça principal. Com o Splashtop Enterprise, coloque na lista de permissões apenas seus endereços IP corporativos gerenciados e IDs de dispositivos. Isso protege o teu ambiente mesmo no caso de as credenciais serem roubadas.
CONECTOR SPLASHTOP
O Splashtop Connector apresenta uma solução inovadora para quem busca acesso remoto eficiente e seguro a computadores e servidores. Com esta tecnologia, não há necessidade de VPN ou a instalação de qualquer agente de acesso remoto. Basta instalar Splashtop em uma única máquina dentro da rede desejada e ele atuará como uma ponte, tornando todos os outros computadores dessa rede acessíveis por meio de RDP e VNC.
O Splashtop Connector possui medidas de segurança e conformidade aprimoradas. As conexões remotas roteadas através da Splashtop, sem túneis VPN ou gateways RD, são mais seguras. Só os usuários autorizados com as permissões certas podem se conectar e todas as conexões são registradas.
Comece a usar o Splashtop Enterprise hoje mesmo
No complexo ecossistema digital de hoje, a cibersegurança não é apenas construir muros mas sim implementar estratégias abrangentes que cobrem todos os pontos de contacto da tua infraestrutura de TI.
Desde a autenticação de usuários com Single Sign-On até permissões granulares e gerenciamento proativo de sistema operacional, o Splashtop Enterprise surge como uma solução holística projetada para aumentar a segurança sem comprometer a usabilidade.
Estás pronto para transformar a maneira como abordas a cibersegurança na tua organização? Entre em contato conosco hoje e testemunhe em primeira mão como o Splashtop Enterprise pode elevar sua postura de segurança, ao mesmo tempo em que fornece acesso remoto incomparável e recursos de gerenciamento. Proteger a tua empresa nunca foi tão intuitivo ou eficiente.
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