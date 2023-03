Integração e treinamento eficazes em casa com a Splashtop

Instituições educacionais, meteorologistas, emissoras de notícias, criadores de jogos, arquitectos, retalhistas, agências governamentais, e muitos mais adaptaram-se rapidamente ao trabalho a partir de casa. São todos criadores de tendências, já que isto nunca foi feito antes em tão grande escala - os meteorologistas não fizeram relatórios meteorológicos à distância, os estúdios não produziram vídeos de casa e os arquitectos não criaram modelos 3D a partir dos seus iPads antes.

Soluções remotas como o Splashtop permitem-lhes remotamente entrar nas suas estações de trabalho especializadas e aceder ao seu software 'pesado' licenciado como se estivessem sentados mesmo à sua frente. Com alta performance, alta segurança, baixa latência e os preços mais baixos do mercado, Splashtop é a solução preferida por muitos para trabalhar a partir de casa.

À medida que as organizações trabalham a partir de casa, surge uma nova necessidade remota - o embarque de novos empregados.

Treino remoto e onboarding - um desafio crescente na era WFH

Até há pouco tempo, quando começámos um novo trabalho, conhecíamos a nossa equipa, participávamos num treino prático numa sala de conferências, sombreávamos os membros da equipa e fazíamos o treino no trabalho com eles. Mesmo que o novo contratado estivesse numa cidade diferente, ele/ela seria enviado de avião conforme necessário para conhecer os peritos e aprender com eles. Todas estas coisas parecem agora distantes e distantes. Dependendo do papel, por vezes é possível treinar através da colaboração e comunicação, especialmente se as aplicações utilizadas forem todas baseadas nas nuvens. Mas e os profissionais mencionados acima que precisam de ser treinados para usar uma aplicação que está alojada numa estação de trabalho não tripulada num local remoto? Em tal situação, como é que se entra efectivamente a bordo e se treina um empregado?

E os alunos que estão basicamente a treinar a tempo inteiro? Como é que os professores continuam a ensinar os alunos em aplicações tão intensivas em recursos?

O acesso remoto simultâneo a computadores é a solução mais eficaz

A solução para te sentares remotamente a bordo e conduzires o treino é bastante simples - se não consegues sentar-te fisicamente num computador, então só precisas de aceder remotamente como se estivesses sentado mesmo em frente dele. E tudo o que é preciso são 3 passos fáceis:

Instalar o Splashtop streamer na estação de trabalho Descarrega a aplicação Splashtop Business no teu portátil ou dispositivo móvel Entrada remota instantânea, lançando a aplicação sempre que precisares de aceder às aplicações e dados na estação de trabalho

E tu sabes qual é a melhor parte?

Dois utilizadores podem entrar remotamente no mesmo computador, e ver os cursores do rato um do outro.

Isto permite aos treinadores e aos formandos acederem à mesma aplicação simultaneamente, e como resultado, o conhecimento pode ser transferido sem problemas. Os novos empregados podem fazer sombra aos membros da sua equipa que trabalham num projecto, e os professores podem treinar e ajudar os alunos nos seus projectos.

Além disso, se usares um iPad, Surface Pro, ou qualquer dispositivo móvel que possas anotar, para telecomandar para o computador, podes tornar o treino/ensino mais interactivo e eficaz. Splashtop fornece amplo suporte a dispositivos - podes entrar em qualquer PC, Mac ou computador Linux a partir de qualquer computador ou dispositivo móvel.

O Splashtop's de alta performance e baixa latência permite-te aceder a aplicações remotas em tempo real. Podes conduzir treinos eficazes à distância sem a frustração de ligações atrasadas.

Como um meteorologista treinou remotamente um novo membro da equipa

Daniel Johnson, meteorologista chefe da WMDT, um afiliado da ABC da Marquee Broadcas, usou Splashtop para treinar remotamente um meteorologista recém-contratado. Daniel usou o Splashtop para fazer remotos no seu computador de gráficos meteorológicos e construir gráficos enquanto o novo empregado o fazia sombra, e depois praticava remotamente. O treino também envolveu tarefas como cortar o vídeo meteorológico remotamente, e apresentar o boletim meteorológico a partir de casa enquanto usavas o computador gráfico remoto. Ao todo, o treino foi concluído em duas semanas, no final das quais o novo aluguer foi para o ar. Lê a história toda aqui.

Com o Splashtop Business Access, os utilizadores podem não só entrar nas suas estações de trabalho com segurança, mas também ensinar os estudantes, treinar e ajudar os novos empregados a bordo de forma eficaz a partir de casa.

Podes também estar interessado em ler sobre como outros meteorologistas mantêm as suas estações meteorológicas a funcionar remotamente, estúdios produzem vídeos a partir de casa, e arquitectos criam modelos 3D remotamente.