As pequenas empresas também podem ter grandes exigências de TI, especialmente quando têm vários endpoints para gerir. Quando contam apenas com pequenas equipas de TI ou com um generalista de TI, é fácil que os problemas nos endpoints se acumulem rapidamente, incluindo atualizações em falta, vários pedidos de suporte e muito mais.
Quando se adicionam dispositivos remotos, híbridos e pessoais usados para trabalho, pode tornar-se ainda mais difícil manter uma visibilidade e um controlo consistentes. Isto pode levar a dispositivos não geridos, aplicações desatualizadas e falhas de segurança se a equipa de TI não tiver uma forma clara de monitorizar e prestar suporte aos endpoints.
Felizmente, estes problemas podem ser superados. Com a solução certa de gestão de endpoints, empresas de todas as dimensões podem reduzir o trabalho manual, melhorar a visibilidade e permitir que as equipas de TI atuem rapidamente em todos os dispositivos. Assim, vamos explorar os benefícios da gestão de endpoints para pequenas empresas e as funcionalidades mais importantes para as equipas de TI.
O que é a gestão de endpoints para uma pequena empresa?
A gestão de endpoints é o processo de monitorizar, atualizar, proteger e dar suporte a dispositivos em toda uma empresa a partir de uma localização centralizada. Isto inclui vários tipos de dispositivos, incluindo portáteis, computadores de secretária, endpoints remotos, tablets, postos de trabalho partilhados e outros sistemas geridos.
A gestão de endpoints inclui vários elementos, incluindo gestão de patches, visibilidade dos dispositivos, aplicação de políticas de segurança, rastreio de inventário e resolução de problemas.
Porque é que as pequenas empresas precisam de uma solução prática de gestão de endpoints
Para as pequenas empresas, a gestão de endpoints recai frequentemente sobre uma pequena equipa de TI ou uma única pessoa. Essa equipa continua a precisar de manter os dispositivos atualizados, resolver problemas dos utilizadores, acompanhar o software e manter controlos básicos de segurança em ambientes no escritório e remotos.
Uma boa solução de gestão de endpoints ajuda a reduzir essa carga de trabalho ao centralizar a visibilidade, automatizar tarefas rotineiras e dar à equipa de TI uma forma mais rápida de agir quando algo precisa de atenção.
1. Equipa de TI limitada significa menos margem para trabalho manual
As equipas de TI já têm muito com que se ocupar a apoiar utilizadores e a resolver problemas em dispositivos. Se juntarmos o tempo necessário para a aplicação manual de patches, as verificações de dispositivos e a gestão de dispositivos remotos, o seu tempo limitado fica ainda mais reduzido. O software de gestão de endpoints ajuda ao automatizar tarefas manuais, libertando tempo para assuntos mais urgentes.
2. Os problemas nos endpoints podem perturbar as operações diárias
Gerir endpoints é essencial, quer estejam no escritório quer sejam remotos. Software desatualizado, atualizações falhadas, dispositivos lentos e problemas por resolver podem interromper o trabalho, causar lentidão e aumentar a carga de trabalho das equipas de TI. No entanto, uma gestão eficaz de endpoints pode resolver rapidamente estes problemas, minimizando assim as interrupções e o trabalho de suporte desnecessário.
3. A visibilidade é importante antes de a automatização funcionar
A gestão de endpoints ajuda a proporcionar visibilidade em ambientes e redes de TI. As pequenas empresas precisam de saber que dispositivos têm, que software está instalado nesses dispositivos, o que precisa de atenção e que sistemas estão em risco. Com uma gestão de endpoints adequada, toda essa informação fica disponível a partir de uma localização centralizada.
Principais funcionalidades a procurar numa solução de gestão de endpoints
Nem todas as soluções oferecem as mesmas funcionalidades, por isso é importante encontrar uma que inclua todas as funções mais essenciais para pequenas empresas, incluindo:
1. Visibilidade centralizada de dispositivos
As equipas de TI precisam de poder ver os dispositivos geridos, os sistemas operativos, as versões de software, o estado dos dispositivos e o estado das atualizações a partir de um único local. Uma boa solução de gestão de endpoints deve incluir visibilidade centralizada em todos os endpoints, para que seja possível ver e gerir claramente todos os dispositivos e aplicações. Isto ajuda as pequenas equipas a gerir endpoints sem depender de folhas de cálculo, verificações pontuais ou problemas reportados pelos utilizadores, poupando assim tempo e melhorando a eficiência.
2. Gestão automatizada de patches
A gestão automatizada de patches é uma das funcionalidades mais importantes para a gestão de endpoints, especialmente para pequenas empresas com equipas de TI limitadas. A gestão automatizada de patches permite às equipas manter os dispositivos em toda a sua rede atualizados sem ser necessário atualizar manualmente cada endpoint e aplicação.
Uma boa gestão automatizada de patches deve detetar e implementar patches de segurança e outras atualizações nos endpoints, juntamente com agendamento e controlos de políticas, rastreio do estado dos patches e visibilidade sobre atualizações falhadas.
3. Aplicação de patches em aplicações de terceiros
A aplicação de patches não deve limitar-se apenas aos sistemas operativos. A gestão de endpoints deve incluir tanto a aplicação de patches ao SO como a aplicações de terceiros, uma vez que muitos problemas de suporte e riscos empresariais resultam de aplicações de terceiros desatualizadas com vulnerabilidades por corrigir. Incluir aplicações de terceiros na automação de patches traz a vantagem de mitigar estas ameaças de segurança e de reduzir o trabalho manual repetitivo.
4. Acesso remoto e resolução de problemas
A gestão de endpoints e o suporte remoto andam de mãos dadas. Com uma gestão de endpoints adequada, as equipas de TI podem detetar e identificar problemas em endpoints remotos e, com o suporte remoto, os agentes podem ligar-se ao dispositivo remoto e resolver o problema sem acesso físico. Isto pode melhorar significativamente a eficiência no suporte a colaboradores remotos, na resolução de problemas fora do horário de trabalho e na ajuda aos utilizadores sem os interromper durante o trabalho.
5. Alertas em tempo real e monitorização proativa
Os alertas em tempo real podem ajudar as equipas de TI a identificar problemas antes de criarem mais trabalho de suporte, mas as equipas também não precisam de dashboards cheios de ruído. Uma boa solução de gestão de endpoints deve apresentar alertas acionáveis para problemas que exigem atenção.
Estes problemas podem incluir falhas de patch, preocupações com o estado dos dispositivos, vulnerabilidades conhecidas ou endpoints que ficam fora da política. Quando as equipas de TI são notificadas rapidamente, podem investigar o dispositivo e tomar a medida seguinte correta.
6. Automação baseada em políticas
As empresas têm as suas próprias políticas sobre a forma como o trabalho de rotina é tratado, como a implementação de patches, os calendários de atualizações e os fluxos de trabalho de remediação. Uma boa solução de gestão de endpoints deve incluir ferramentas de automação que sigam essas políticas.
Automação baseada em políticas ajuda a padronizar o trabalho entre dispositivos, ao mesmo tempo que apoia as diretrizes da empresa e os requisitos de segurança. Isto poupa tempo e ajuda a TI a aplicar controlos consistentes em todos os endpoints geridos.
7. Inventário de hardware e software
Manter um inventário atualizado ajuda as equipas de TI a determinar rapidamente que dispositivos estão em uso, que aplicações estão instaladas, que sistemas precisam de atualizações e se existe algum software não suportado a tratar. Uma boa solução de gestão de endpoints deve incluir inventários de hardware e software que são atualizados automaticamente quando os dispositivos se ligam, garantindo que a informação se mantém o mais atualizada possível.
8. Relatórios e preparação para auditorias
Uma boa capacidade de geração de relatórios pode ajudar pequenas empresas a acompanhar o histórico de atualizações, o estado dos patches, o inventário e a atividade de remediação. Isto é especialmente útil para a preparação para auditorias, porque a equipa de TI pode apresentar provas do que foi atualizado, quando foram tomadas ações e quais os endpoints que ainda precisam de atenção.
9. Facilidade de configuração e gestão contínua
As pequenas empresas não querem ter de lidar com configurações complexas e soluções difíceis de gerir. Uma boa ferramenta de gestão de endpoints deve ser fácil de implementar, compreender e gerir sem administração empresarial especializada nem conhecimentos técnicos específicos. Afinal, se uma ferramenta de gestão de endpoints demora mais tempo a usar do que aquele que poupa, dificilmente vale a pena utilizá-la.
Funcionalidades de que as pequenas empresas podem não precisar logo de início
Dito isto, muitas soluções de gestão de endpoints oferecem mais ferramentas do que as pequenas empresas precisam. Só porque uma solução oferece mais funcionalidades não significa necessariamente que seja melhor; as pequenas empresas, em particular, devem ter cuidado para não gastar demasiado em funcionalidades de que não precisam.
Por exemplo, as pequenas empresas provavelmente não precisam de:
Fluxos de trabalho empresariais complexos
Funcionalidades de faturação PSA concebidas principalmente para MSPs
Descoberta avançada da rede
Estruturas avançadas de scripting personalizado
Suites avançadas de gestão de conformidade
Administração complexa em vários inquilinos, a menos que esteja a gerir vários clientes ou localizações
Estas funcionalidades são normalmente desnecessárias para necessidades básicas de TI. Em vez disso, procure uma solução com funcionalidades que correspondam à carga de trabalho e às necessidades da sua equipa de TI.
Como avaliar software de gestão de endpoints para uma pequena empresa
Então, como saber se uma solução de gestão de endpoints é adequada para a sua empresa? É importante avaliar cuidadosamente as opções para determinar qual tem as funcionalidades de que necessita a um preço comportável, por isso ter uma metodologia clara pode ajudar.
Ao avaliar software de gestão de endpoints, certifique-se de fazer o seguinte:
Identifique os dispositivos e sistemas operativos que precisa de gerir para garantir que escolhe uma plataforma compatível com eles.
Reveja a forma como gere atualmente a aplicação de patches e as atualizações de software para encontrar uma plataforma alinhada com as suas políticas.
Determine quais as tarefas que consomem mais tempo da TI e certifique-se de que a plataforma as pode automatizar.
Confirme se a ferramenta suporta resolução remota de problemas.
Verifique com que clareza a ferramenta apresenta o estado dos patches e a saúde dos dispositivos.
Avalie o tempo de configuração e a facilidade de utilização no dia a dia.
Compare o custo com as funcionalidades que a sua equipa vai realmente utilizar para garantir que está a obter o máximo valor.
Certifique-se de que a solução consegue escalar à medida que a empresa cresce.
Como o Splashtop AEM ajuda pequenas equipas de TI a gerir endpoints
Para pequenas equipas de TI, o Splashtop AEM ajuda a centralizar a visibilidade dos endpoints, automatizar a aplicação de patches, monitorizar o estado dos dispositivos e tomar medidas a partir da plataforma Splashtop.
O Splashtop AEM foi concebido para ajudar as equipas de TI a reduzir o trabalho manual de gestão de endpoints sem acrescentar complexidade desnecessária. As equipas podem utilizá-lo para gerir atualizações, ver o estado dos endpoints, acompanhar o inventário e responder a problemas em dispositivos distribuídos.
O Splashtop AEM inclui:
Aplicação de patches em tempo real do SO e de terceiros para ajudar a manter dispositivos e aplicações atualizados.
Informações sobre vulnerabilidades com base em CVE para ajudar a identificar e priorizar riscos conhecidos de software.
Inventário de hardware e software para melhor visibilidade dos endpoints.
Automatização baseada em políticas para normalizar ações de TI repetíveis.
Alertas e monitorização de endpoints para identificar problemas que precisam de atenção.
Suporte remoto e correção através da plataforma Splashtop.
O que priorizar quando os recursos de TI são limitados
Claro que as equipas de TI têm frequentemente orçamentos limitados, ainda mais quando fazem parte de uma pequena empresa. Assim, as equipas muitas vezes têm de ser seletivas ao avaliar software para encontrar o equilíbrio certo entre custo e funcionalidades.
Se estiver nessa situação, é importante saber o que priorizar. Saber quais funcionalidades são essenciais e quais são apenas desejáveis pode fazer uma grande diferença na escolha de uma solução, por isso ter uma lista de prioridades pode ajudar.
Procure uma solução que permita à sua equipa:
Veja claramente todos os endpoints geridos, para que cada um possa ser monitorizado e gerido.
Aplique patches de forma eficiente tanto em sistemas operativos como em aplicações de terceiros para garantir uma cobertura total.
Atue rapidamente sobre questões urgentes, para que possam ser resolvidas antes de se agravarem.
Automatize tarefas repetitivas para poupar tempo e melhorar a eficiência.
Preste suporte remoto aos utilizadores para ajudar colaboradores híbridos e equipas que trabalham a partir de qualquer lugar.
Acompanhe os resultados sem exigir relatórios manuais.
Evite pagar por funcionalidades de que não precisa.
Escolha uma gestão de endpoints que se adapta à realidade da sua TI
Splashtop AEM ajuda pequenas equipas de TI a dar suporte a endpoints distribuídos com aplicação de patches em tempo real, visibilidade dos endpoints, automatização baseada em políticas, alertas e suporte remoto a partir da plataforma Splashtop. Em vez de depender de verificações manuais ou de ferramentas desligadas entre si, a TI pode gerir atualizações, monitorizar o estado dos endpoints e responder a problemas a partir de um único local.
Inicie uma avaliação gratuita do Splashtop AEM para ver como pode ajudar a simplificar a gestão de endpoints da sua empresa.