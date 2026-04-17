Manter os dispositivos totalmente atualizados é essencial para a conformidade de TI, segurança e produtividade. No entanto, muitas equipas de TI ainda dependem de correções manuais, processos de remediação inconsistentes, ferramentas díspares e horários inflexíveis. Como resultado, enfrentam atrasos e correções inconsistentes, enquanto precisam de uma supervisão manual excessiva apenas para reduzir os erros humanos.
Policy‑based automation offers a more structured approach. Instead of relying on technicians to make the same decisions over and over, IT teams can define rules that govern how endpoint actions such as patching, remediation, and follow-up tasks should be handled across different devices and scenarios.
So, what is policy‑based automation, and how does it work with endpoint management? Let’s explore what it is, its uses, and what to look for in an endpoint management solution.
What is Policy‑Based Automation?
Policy‑based automation is a way to automate endpoint management actions using predefined rules. Instead of making every decision manually, IT teams create policies that determine what should happen, when it should happen, and under what conditions. In practice, those policies can govern patching, remediation steps, rollout timing, and other routine endpoint actions across different device groups.
Basic automation can execute a task. Policy‑based automation adds decision logic around that task. It gives IT teams more control over timing, targeting, failure handling, exceptions, and rollout rules, so the same action can be handled differently depending on the device group, risk level, or trigger condition involved.
Com a automação baseada em políticas, as equipas de TI podem criar fluxos de trabalho de endpoint mais consistentes, enquanto reduzem o trabalho manual repetitivo. Isso torna-se especialmente útil para ambientes onde dispositivos, utilizadores e prioridades operacionais variam entre departamentos, localizações e níveis de risco.
How Policy‑Based Automation Works in Endpoint Management
Na gestão de endpoints, a automação baseada em políticas segue um processo direto. As equipas de TI definem as regras, estabelecem as condições, direcionam os dispositivos certos, deixam o sistema executar a ação e depois revisam os resultados para refinar a política ao longo do tempo:
Defina a política: Os administradores definem regras, como quando os patches devem ser implementados, quais alertas desencadeiam ações ou quais dispositivos são atualizados primeiro.
Defina o gatilho ou condição: As ações são associadas a gatilhos como eventos, horários ou atributos de endpoints para determinar quando começa a implantação de patches ou a remediação.
Identificar os dispositivos ou grupos alvo: Os administradores criam grupos de dispositivos com base em categorias como departamento, localização, função do dispositivo ou perfil de risco. Cada grupo pode ter regras diferentes.
Execute a ação automaticamente: Uma vez definidas as regras, a solução de gestão de patches pode realizar automaticamente tarefas como aplicação de patches, reinício de dispositivos, execução de scripts e correção de instalações falhadas, conforme definido pelas regras.
Revise os resultados e ajuste a política: A visibilidade e o acompanhamento de falhas são essenciais aqui. As equipas precisam monitorizar os resultados, garantir que a automação está a funcionar como pretendido e refinar as regras quando os resultados do lançamento, as falhas ou as necessidades do negócio mudarem.
Where Policy‑Based Automation Delivers the Most Value
A automação baseada em políticas é mais útil quando as equipas de TI precisam de mais do que uma automação de tarefa única para todos. O seu verdadeiro valor advém de tornar as ações nos endpoints mais direcionadas, repetíveis e sensíveis às condições reais de operação.
A automação baseada em políticas pode ajudar a melhorar:
1. Implementação de correções
A automação baseada em políticas ajuda as equipas de TI a padronizar a implementação de patches em todos os terminais, incluindo atualizações de sistemas operativos e aplicações de terceiros. Em vez de se basearem apenas em horários amplos, as equipas podem controlar o tempo, o alvo, a ordem de implementação e exceções, com base nas necessidades de grupos de dispositivos específicos e requisitos operacionais.
2. Fluxos de trabalho de correção
Se uma correção não for instalada corretamente, você quer saber disso e poder resolvê-lo. A automação baseada em políticas pode ajudar aqui também, acionando ações corretivas quando problemas são detectados. Isso pode incluir reiniciar dispositivos para terminar a instalação, executar scripts ou tentar as instalações novamente, tudo de acordo com as regras e políticas que você estabelece.
3. Implementações Faseadas e Controlo de Risco
Com a automação baseada em políticas, pode implementar atualizações em etapas escalonadas, como através de anéis de teste, grupos piloto ou departamentos. Isto ajuda a identificar possíveis problemas antecipadamente, em vez de arriscar que afetem todos os dispositivos, e permite um caminho de atualização mais suave e menos disruptivo agendando-as em torno do uso dos dispositivos ou departamentos.
4. Consistência orientada para a conformidade dos endpoints
A correta gestão de patches é uma parte fundamental da cibersegurança e conformidade de TI, e a automação baseada em políticas pode ajudar a manter a conformidade e a prontidão para auditorias. As ações baseadas em políticas criam práticas de gestão de endpoints repetíveis que se alinham com os requisitos de conformidade e frequentemente incluem funcionalidades de registo para apoiar a visibilidade, coletar evidências e preparar para auditorias.
Sinais de que os seus fluxos de trabalho de endpoints atuais precisam de automação baseada em políticas
Not every team starts with policy‑based automation, but the need usually becomes obvious as environments grow. If patching and remediation are becoming inconsistent, overly manual, or difficult to control across device groups, it is usually a sign that basic automation is no longer enough.
You might need policy‑based automation if:
Os patches são aplicados em horários inconsistentes entre dispositivos, dificultando o acompanhamento das atualizações e a manutenção da conformidade de TI.
Os técnicos devem acompanhar manualmente os dispositivos após a aplicação dos patches.
As ações dos endpoints dependem demasiado de administradores ou agentes individuais.
Patchs falhados são difíceis de detectar ou remediar rapidamente.
Equipas diferentes ou grupos de dispositivos precisam de regras de patching distintas, mas as suas ferramentas atuais de patching não conseguem acomodá-las.
Tem visibilidade dos problemas, mas não tem um processo de resposta repetitivo para os resolver.
As suas ferramentas atuais automatizam tarefas, mas não são baseadas em políticas, o que dá trabalho adicional às equipas de TI.
What to Look for in a Policy‑Based Automation Tool
When evaluating a policy‑based automation tool, the goal is not just to automate tasks. It is to make sure the platform gives you enough control, flexibility, and visibility to manage endpoint actions in a consistent and scalable way. Key capabilities to look for include:
Gatilhos flexíveis baseados em agendas, eventos ou atributos dos endpoints, para que possa definir e personalizar suas regras conforme necessário.
Agrupamento de dispositivos e controlo de direcionamento para garantir flexibilidade e controlo preciso.
Suporte tanto para patching como para fluxos de trabalho de remediação para garantir uma cobertura completa e patching completo.
The ability to automatically carry out actions in real‑time (or near‑real‑time at the very least).
Visibilidade da execução de políticas, falhas e resultados, para que possa identificar problemas e corrigir instalações falhadas.
Suporte para implementações faseadas e exceções para permitir testes eficientes e flexibilidade.
Scripting or background‑action support for more advanced workflows.
Dashboards centralizados e relatórios para fornecer uma visibilidade e gestão holísticas a partir de um único lugar.
How Splashtop AEM Supports Policy‑Based Automation
When you need robust, customizable, and efficient policy‑based patch automation, you’ll want to check out Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management). Splashtop AEM is designed to streamline IT operations and automate routine tasks (including patching) with flexible and scalable endpoint management capabilities.
O Splashtop AEM inclui:
1. Policy‑driven patching across endpoints
A gestão automatizada de patches do Splashtop AEM é flexível e personalizável, com correções baseadas em políticas que podem ser vinculadas a eventos, agendas e atributos de endpoints. Além disso, é concebido para funcionar numa variedade de dispositivos e sistemas operativos, facilitando o suporte a grupos de dispositivos mistos e políticas de "Bring-Your-Own-Device" (BYOD), incluindo patches para SO e aplicações de terceiros.
2. Remediação automatizada e ações em segundo plano
O Splashtop AEM também pode ajudar as equipas de TI a responder a problemas sem interromper o trabalho. Utiliza scripts de automação e Ações Inteligentes para remediar automaticamente problemas potenciais e, com as suas ferramentas de fundo, os agentes de TI podem fornecer suporte sem interromper os utilizadores no trabalho.
3. Visibilidade e controlo para execução de políticas
Com o Splashtop AEM, as equipas de TI podem obter uma visibilidade mais clara do inventário de endpoints, do estado dos patches e dos resultados das políticas. Se os patches falharem, as equipas podem identificar quais os dispositivos que necessitam de atenção, rever os resultados e responder mais rapidamente. Essa visibilidade torna a automação mais fácil de gerir e pode suportar relatórios mais robustos, recolha de evidências e prontidão para auditorias.
4. Uma solução prática para equipas que substituem o trabalho manual ou preenchem lacunas de ferramentas
O Splashtop AEM é uma solução prática para equipas que ainda aplicam patches manualmente, equipas que utilizam o Microsoft Intune mas desejam um controlo e visibilidade mais imediatos, e equipas que usam ferramentas maiores de gestão de endpoints que adicionam complexidade aos fluxos de trabalho diário de correção e remediação. Em cada caso, o valor é semelhante: mais consistência, menos trabalho manual e uma forma mais clara de gerir ações nos endpoints através dos grupos.
Policy‑Based Automation Works Best When You Start with Clear Rules
Policy‑based automation is about more than just control. With good automation, you can make endpoint management more precise, repeatable, reliable, and scalable, while freeing up your IT team to focus on more pressing tasks and reducing inconsistent manual work.
Com o Splashtop AEM, pode estabelecer regras claras e baseadas em políticas para as suas atualizações, incluindo cronogramas, priorização e horários de implementação para cada grupo ou departamento. Isto capacita organizações e suas equipas de TI a aplicar patching e remediação orientados por políticas em todos os endpoints, enquanto obtêm uma visão clara de cada dispositivo.
A aplicação de patches não tem de ser um processo demorado e inconsistente, nem precisa envolver agentes de TI a atualizar cada dispositivo individualmente. Com a automatização de patches baseada em políticas do Splashtop AEM, é fácil manter cada dispositivo atualizado e em conformidade.
Pronto para ver como o Splashtop AEM pode trazer consistência, controlo e automação para a sua gestão de patches? Comece hoje com uma versão de teste gratuita: