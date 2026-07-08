As equipas de TI modernas gerem portáteis, desktops, servidores, dispositivos móveis e endpoints remotos em mais localizações do que nunca. Sem um processo claro de ciclo de vida, esses dispositivos tornam-se mais difíceis de rastrear, atualizar, proteger, apoiar e desativar corretamente.
A gestão do ciclo de vida dos endpoints dá às equipas de TI uma forma estruturada de gerir os dispositivos desde a aquisição até ao abate. Ajuda a manter a visibilidade, reduzir o trabalho manual, apoiar a preparação para auditorias e manter os endpoints seguros e produtivos ao longo da sua vida útil.
Este guia explica o que inclui a gestão do ciclo de vida dos endpoints e como a automatização ajuda as equipas de TI a gerir endpoints com mais eficiência.
O que é a gestão do ciclo de vida dos endpoints?
A gestão do ciclo de vida dos endpoints é o conjunto de processos, políticas e procedimentos utilizados para gerir os dispositivos de uma organização ao longo do seu ciclo de vida. Isto inclui rastrear, manter, atualizar, proteger e implementar dispositivos, desde a aquisição até à sua eliminação.
Porque é importante a gestão do ciclo de vida dos endpoints para as equipas de TI?
Endpoints não geridos e desprotegidos são alvos fáceis para ciberataques, tornando-se os pontos de partida da maioria das violações. De facto, segundo relatórios, 67% dos incidentes de segurança de endpoints resultam de lacunas como autenticação multifator fraca ou inexistente, credenciais roubadas e acesso por força bruta.
Assim, deixar endpoints sem gestão expõe as organizações a riscos significativos de segurança e de conformidade de TI.
Embora as empresas possam tentar resolver lacunas de segurança com uma abordagem ad hoc à gestão de dispositivos, essa abordagem não estruturada é ineficiente e pouco fiável. Em vez disso, é essencial um ciclo de vida estruturado. Isto manterá o dispositivo coberto desde a aquisição até ao abate, com dados e estatísticas relevantes para acompanhar o seu estado e as ameaças.
Etapas do ciclo de vida do endpoint: um framework prático de 5 passos
Um ciclo de vida de endpoint prático inclui normalmente cinco fases:
Aquisição e planeamento: O ciclo de vida começa quando a empresa adquire o dispositivo. No entanto, isto não é feito ao acaso; as empresas precisam de determinar quais os dispositivos de que necessitam e ter um plano para os implementar e utilizar.
Provisionamento e implementação: Depois de o dispositivo ser obtido, pode ser atribuído ao utilizador ou departamento adequado. Isto inclui instalar hardware e software, configurar o dispositivo, registá-lo no software de gestão de endpoints e verificar que está pronto a usar.
Manutenção e monitorização: Ao longo do ciclo de vida do dispositivo, as equipas de TI irão monitorizá-lo regularmente para detetar problemas e realizar manutenção contínua. Isto ajuda a garantir que o dispositivo dure o máximo de tempo possível com o mínimo de problemas, maximizando o seu valor e produtividade.
Suporte e atualizações: Juntamente com a manutenção contínua, o dispositivo receberá suporte e atualizações à medida que estiverem disponíveis. Manter um dispositivo totalmente atualizado é importante para a cibersegurança e a conformidade de TI, pois inclui patches de segurança para responder a ameaças e vulnerabilidades e também pode melhorar o desempenho através de atualizações e correções de erros.
Desativação e eliminação: Quando um dispositivo deixa de ser necessário, seja por ter ficado obsoleto ou por já não funcionar corretamente, é desativado e eliminado. Neste ponto, o dispositivo é totalmente limpo de todos os dados e software da empresa, garantindo que não é possível encontrar nele quaisquer informações sensíveis.
Quais são os maiores desafios da gestão do ciclo de vida de endpoints?
A gestão do ciclo de vida dos endpoints é um processo contínuo ao longo da utilização de um dispositivo, o que significa que existem alguns desafios comuns pelo caminho. Estas questões podem dificultar a gestão se não forem devidamente resolvidas, por isso as equipas de TI devem estar cientes.
Os desafios da gestão do ciclo de vida dos endpoints incluem:
Excesso de ferramentas: Demasiadas ferramentas díspares podem tornar-se numa confusão complexa e desorganizada, difícil de gerir ou utilizar corretamente. É melhor (e mais económico) usar uma solução que trate de várias tarefas do que investir em várias ferramentas desconectadas para fazer a mesma coisa.
Sem uma única fonte de verdade: Quando as informações essenciais estão distribuídas por dispositivos e ferramentas e provêm de várias fontes, é fácil encontrar informações contraditórias, e localizar os detalhes importantes pode ser um desafio. Sem uma única fonte de verdade, as equipas de TI podem perder o controlo de onde os dispositivos se encontram nos respetivos ciclos de vida, tornando a gestão mais difícil.
Lacunas na aplicação manual de patches: Aplicar patches manualmente a endpoints, sistemas operativos e aplicações já não é suficiente. A aplicação manual de patches é lenta e propensa a erros, o que leva a dispositivos ou patches em falta, aplicação inconsistente de patches e vulnerabilidades de segurança. Uma solução de gestão de patches robusta e automatizada é essencial para manter a conformidade de patches em todos os dispositivos.
Dispositivos retirados de serviço sem rastreio: Quando um dispositivo é retirado de serviço, pode ainda conter dados sensíveis. O rastreio de dispositivos retirados de serviço ajuda a garantir que cada dispositivo no fim do seu ciclo de vida é corretamente limpo e eliminado, reduzindo o risco de fugas.
Vantagens de gerir eficazmente todo o ciclo de vida do endpoint
Perante estes desafios, é preciso perguntar: quais são os benefícios de apostar numa gestão eficaz do ciclo de vida dos endpoints? Há várias razões pelas quais as organizações e as equipas de TI vão querer investir na gestão do ciclo de vida, graças às melhorias que esta proporciona.
Estes benefícios incluem:
Postura de segurança mais robusta, graças à monitorização e manutenção contínuas que mantêm os dispositivos corrigidos e atualizados, enquanto as equipas de TI monitorizam ameaças.
Menor custo total de propriedade (TCO), uma vez que a gestão do ciclo de vida dos endpoints ajuda as empresas a tirar o máximo partido dos seus dispositivos durante o maior tempo possível, ao mesmo tempo que cria um fluxo de trabalho simplificado para a desativação e eliminação de dispositivos quando deixam de ser necessários.
Integração/saída mais rápidas, graças a fluxos de aprovisionamento, configuração e desprovisionamento bem definidos, que ajudam a preparar rapidamente e com eficiência os dispositivos dos utilizadores.
Visibilidade completa dos ativos, uma vez que a gestão do ciclo de vida dos endpoints inclui monitorização de endpoints e rastreio de inventário. Isto garante que cada dispositivo é devidamente rastreado e suportado, para que nada fique esquecido.
Melhor produtividade e experiência do utilizador, uma vez que manter os dispositivos ao longo dos respetivos ciclos de vida ajuda a minimizar problemas e interrupções, permitindo que as equipas de TI se concentrem noutras tarefas e que os colaboradores trabalhem sem se depararem constantemente com problemas.
Como a automação está a simplificar a gestão do ciclo de vida dos endpoints
A atual gestão do ciclo de vida dos endpoints pode beneficiar bastante da automação. As funcionalidades de automação adequadas podem ajudar a simplificar e gerir a implementação de patches, agendar fluxos de trabalho de manutenção e corrigir problemas em tempo real, contribuindo assim para a manutenção dos dispositivos e da cibersegurança.
Quando as equipas de TI automatizam tarefas básicas, como instalar patches e monitorizar problemas, garantem que essas tarefas são executadas de forma consistente em todos os dispositivos, independentemente de onde estejam. Ao mesmo tempo, isto poupa tempo aos agentes de TI, que podem assim concentrar-se em questões mais complexas ou críticas.
Por exemplo, a automatização de patches pode detetar quando há novas atualizações disponíveis, dar-lhes prioridade com base na política da empresa, agendar a implementação e acompanhar o estado dos patches nos dispositivos. Isto ajuda a manter os endpoints atualizados de forma mais consistente, sem exigir que as equipas de TI gerem manualmente cada dispositivo.
Da mesma forma, os fluxos de trabalho automatizados de monitorização e remediação podem ajudar as equipas de TI a identificar problemas nos endpoints, receber alertas e agir mais rapidamente. Para problemas conhecidos ou de rotina, a automatização pode acionar passos de remediação predefinidos com base na política.
Como resultado, os endpoints mantêm-se em bom estado, enquanto a carga de trabalho das equipas de TI é reduzida.
Como o Splashtop AEM suporta a gestão do ciclo de vida de endpoints
Uma gestão eficaz do ciclo de vida dos endpoints depende de visibilidade contínua e fluxos de trabalho repetíveis. Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) ajuda as equipas de TI a gerir o ciclo de vida ativo dos endpoints, centralizando a visibilidade dos endpoints, a aplicação de patches, a monitorização, a automação e os fluxos de trabalho de suporte remoto.
Com Splashtop AEM, as equipas de TI podem ver o inventário de endpoints, monitorizar o estado dos dispositivos, automatizar a aplicação de patches do SO e de terceiros, analisar informações sobre CVE, configurar alertas e executar scripts ou ações em segundo plano nos endpoints geridos. Isto ajuda as equipas a manter o controlo em ambientes remotos, híbridos e distribuídos.
O Splashtop AEM também fornece insights de CVE com tecnologia de IA para ajudar as equipas de TI a identificar, compreender e priorizar vulnerabilidades. As Smart Actions podem acionar respostas automatizadas para fluxos de trabalho comuns de remediação, ajudando as equipas a responder mais rapidamente quando um endpoint precisa de atenção.
Quando estão disponíveis atualizações, o Splashtop AEM pode ajudar as equipas de TI a implementar patches com base em políticas e a acompanhar o estado dos patches nos endpoints. Isto ajuda a manter os dispositivos atualizados de forma mais consistente, sem depender da aplicação manual de patches em cada máquina.
O Splashtop AEM funciona em conjunto com o acesso remoto e o suporte remoto da Splashtop, para que os técnicos possam passar da visibilidade à ação quando um endpoint precisa de resolução de problemas. Em vez de depender de ferramentas desconectadas para monitorização, aplicação de patches e suporte remoto, as equipas de TI podem gerir operações-chave de endpoints a partir de uma única plataforma.
Isto facilita a atualização dos endpoints, a identificação mais precoce de problemas, o apoio mais rápido aos utilizadores e a manutenção do controlo em ambientes distribuídos. Para as equipas de TI que procuram simplificar a gestão do ciclo de vida dos endpoints, o Splashtop AEM oferece a visibilidade e a automatização necessárias para gerir dispositivos de forma mais eficiente ao longo da sua utilização ativa.
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