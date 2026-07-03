Se é responsável pela tomada de decisões numa pequena empresa, tem de considerar cuidadosamente em que software investir. As pequenas empresas precisam de dispositivos fiáveis, acesso seguro, atualizações de software e capacidade para resolver problemas rapidamente, mas muitas vezes não têm orçamento para uma equipa de TI dedicada ou plataformas complexas de gestão de TI.
Independentemente da dimensão de uma empresa, esta continua a depender de portáteis, computadores de secretária e de uma vasta gama de aplicações que precisam de ser geridas corretamente. Então, de quantas ferramentas de TI precisam as pequenas empresas?
O software de monitorização e gestão remotas (RMM) pode ajudar a gerir endpoints, mas uma plataforma completa pode ser mais do que as empresas com menos de 20 colaboradores precisam. Com isto em mente, vejamos o que faz o RMM, quando faz sentido utilizá-lo e o que as empresas mais pequenas podem procurar se for mais do que precisam.
O que é software de RMM?
O software de monitorização e gestão remotas ajuda as equipas de TI e os MSPs a monitorizar, manter e resolver problemas em endpoints remotamente. As plataformas RMM tradicionais incluem frequentemente uma gama mais ampla de funcionalidades de operações de TI, incluindo:
Monitorização de dispositivos remotos
Alertas de problemas de saúde dos endpoints
Gestão de Correcções
Acesso remoto e suporte
Implementação de software em endpoints
Monitorização de ativos e inventário
Criação de scripts e automação
Relatórios
Fluxos de trabalho orientados para MSPs, como faturação, gestão de tickets ou integrações PSA
As pequenas empresas com menos de 20 colaboradores precisam mesmo de RMM?
Para muitas empresas com menos de 20 colaboradores, uma plataforma RMM completa é mais do que precisam. Isso não significa que a gestão de TI possa ser ignorada. Mesmo as pequenas equipas continuam a precisar de uma forma fiável de aceder a dispositivos, prestar suporte aos colaboradores, aplicar atualizações, monitorizar o estado dos endpoints e manter o controlo dos computadores e software que utilizam.
A melhor pergunta é saber se a sua empresa precisa do conjunto completo de ferramentas normalmente incluído numa plataforma RMM tradicional. Muitas soluções RMM são concebidas para MSPs, equipas de TI dedicadas ou organizações que gerem ambientes maiores e mais complexos. Se a sua empresa só precisa de visibilidade básica dos dispositivos, suporte remoto, gestão de patches, inventário e automação básica, uma solução mais leve pode ser mais adequada.
Necessidades básicas de TI que as pequenas empresas devem planear
Se é um líder de TI a tentar determinar se o RMM é adequado, ajuda começar por avaliar as suas necessidades de TI. Em vez de considerar primeiro a solução, foque-se no que deve planear e, depois, encontre a plataforma que responde a essas necessidades.
As equipas de TI para pequenas empresas precisam de:
Suporte remoto rápido quando os colaboradores têm problemas, para que estes possam ser resolvidos rapidamente, mesmo em trabalho em movimento.
Visibilidade sobre o estado dos dispositivos e o respetivo estado para identificar problemas cedo.
Atualizações automatizadas para sistemas operativos e software de terceiros, para manter os endpoints atualizados e seguros.
Inventário de software e hardware para acompanhar o que está em uso e o respetivo estado de correção.
Alertas para problemas comuns de endpoints.
Ações de remediação, como reiniciar, executar scripts ou aplicar atualizações.
Controlos de acesso de utilizadores e permissões para gerir quem pode aceder a quê.
Registos de atividade para responsabilização e resolução de problemas.
Quando uma plataforma RMM completa pode ser excessiva
Tendo isso em conta, quais são alguns sinais de que uma plataforma RMM é mais do que precisa? As ferramentas de monitorização e gestão remota são ótimas para as empresas que precisam delas, mas podem não ser o ponto de partida certo para empresas mais pequenas.
Se assinalar alguma destas opções, talvez não precise de uma solução RMM:
Não existe um administrador de TI dedicado para configurar e manter a plataforma.
Só gere um pequeno número de computadores.
Não precisa de fluxos de trabalho de PSA, faturação ou MSP.
Está a pagar por módulos avançados de que não precisa ou que raramente utiliza.
A configuração, a formação e a manutenção exigem mais tempo do que a ferramenta poupa.
As suas principais necessidades são acesso remoto, suporte, aplicação de patches, monitorização e inventário.
O que procurar numa alternativa acessível ao RMM
Se uma solução RMM é mais do que precisa, em que deve investir em vez disso? Ao procurar uma alternativa a RMM, deve concentrar-se nas funcionalidades essenciais de que a sua empresa precisa, que até as soluções mais leves devem incluir. Encontrar uma solução com estas capacidades garantirá os principais benefícios de um RMM completo sem a complexidade:
1. Acesso remoto e suporte simples
Uma das funcionalidades mais importantes é a capacidade de aceder de forma fiável aos dispositivos e prestar suporte remoto aos colaboradores. Assim, é essencial uma plataforma com acesso remoto e suporte robustos. Isto deve ser fácil de configurar em todos os dispositivos, para que colaboradores e técnicos de TI se possam ligar rápida e convenientemente a dispositivos remotos, seja para trabalho remoto ou suporte de TI.
Não subestime o valor do acesso remoto assistido e não assistido. Embora o acesso assistido seja normalmente usado para suporte remoto, o acesso não assistido também é importante para endpoints remotos que necessitam de suporte fora do horário laboral ou que normalmente estão fora de alcance.
2. Visibilidade dos endpoints sem administração pesada
As pequenas equipas devem conseguir ver quais os dispositivos que precisam de atenção e suporte, por isso uma boa solução deve proporcionar visibilidade sobre os endpoints, incluindo os seus sistemas operativos, aplicações e estados dos patches. Procure uma solução com dashboards, inventários atualizados e vistas completas do estado dos dispositivos, em vez de relatórios excessivamente complexos. Isto dará às organizações a informação de que precisam para agir rapidamente perante potenciais problemas, em vez de criar mais trabalho administrativo.
3. Automação prática para tarefas rotineiras de TI
A automatização é uma ferramenta poderosa para reduzir o trabalho manual repetitivo, melhorando assim a eficiência entre equipas. Procure uma solução com automatização robusta, incluindo atualizações agendadas, alertas, reinicializações, ações baseadas em scripts e gestão de patches. Com estas funcionalidades, as equipas de TI podem manter-se mais ágeis e eficientes, ao mesmo tempo que prestam suporte rapidamente em todos os endpoints.
4. Preços adequados para uma equipa muito pequena
Se não estiver a obter uma solução RMM completa, não deve pagar preços completos de RMM. Procure preços previsíveis e acessíveis e certifique-se de evitar pacotes empresariais ou funcionalidades para MSP de que não precisa. O essencial é obter o máximo valor da solução, o que significa adequar o plano ao número de utilizadores, dispositivos e técnicos que terá.
5. Controlos de segurança fáceis de gerir
É melhor evitar complexidade desnecessária, especialmente nos seus controlos de cibersegurança. Procure controlos de segurança fiáveis e fáceis de gerir, como a autenticação multifator (MFA), os controlos de acesso baseados em funções (RBAC), registos e gestão de permissões. Estas funcionalidades devem ser fáceis de gerir, mesmo com uma equipa pequena, e podem reforçar o controlo de acesso, a preparação para auditorias e a responsabilização.
Como a Splashtop ajuda as pequenas empresas a gerir TI sem toda a complexidade de um RMM completo
Se procura uma forma mais simples de dar suporte aos utilizadores, aceder a dispositivos e gerir endpoints sem a complexidade de uma plataforma RMM completa, a Splashtop pode ajudar. A Splashtop oferece às pequenas empresas uma forma prática de tratar tarefas essenciais de TI a partir de uma única plataforma.
A Splashtop fornece acesso remoto para colaboradores em mobilidade, bem como suporte remoto para resolução de problemas sempre que necessário. Além disso, com o Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management), as equipas de TI podem obter a visibilidade de endpoints, automatização, inventário de software, gestão de patches, alertas e remediação de que necessitam para gerir endpoints em toda a sua rede a partir de qualquer lugar.
Isto faz da Splashtop uma opção prática para equipas que precisam de controlos de TI, mas não querem a sobrecarga nem a complexidade do RMM tradicional. Com a Splashtop, as pequenas equipas podem:
Aceda remotamente a dispositivos de colaboradores e preste suporte de forma rápida e eficiente.
Monitorizar o estado dos endpoints em toda a rede a partir de uma consola centralizada.
Veja o inventário de hardware e software com atualizações em tempo real.
Automatize tarefas rotineiras dos endpoints para reduzir o trabalho manual.
Aplicar atualizações em todos os dispositivos geridos, mantendo cada endpoint atualizado.
Melhore a visibilidade sem acrescentar complexidade de TI desnecessária
Uma forma prática de ajustar a gestão de TI à medida certa
As pequenas empresas precisam de ter um plano para gerir dispositivos, atualizações, acessos e suporte em toda a organização, mas isso não significa que precisem logo de uma solução RMM completa. Em vez disso, devem procurar uma ferramenta que corresponda à dimensão da empresa, incluindo o número de endpoints a gerir, os recursos de TI disponíveis e o nível de controlo necessário.
Com Splashtop, as pequenas empresas têm uma forma mais simples de dar suporte aos utilizadores e gerir endpoints. A Splashtop disponibiliza aos colaboradores as ferramentas de que necessitam para trabalhar a partir de qualquer lugar, em qualquer dispositivo, e permite que as equipas de TI prestem suporte remoto e façam a gestão de dispositivos em toda a empresa.
Pronto para ver como o acesso remoto seguro e a gestão autónoma de endpoints podem ajudar a sua organização? Comece hoje com uma avaliação gratuita do Splashtop.