Como equilibrar redução de custos e eficiência de TI com a Splashtop

À medida que as equipas estão a preparar-se para planear o novo ano fiscal, as pressões externas estão a entrar nos principais processos de tomada de decisão. O clima económico geral está a causar reduções em muitas decisões empresariais importantes — que incluem considerações de pessoal e cortes no orçamento.
Com estas restrições a aplicar pressão aos líderes de TI, como podem criar processos para ajudar as suas equipas a manterem-se eficientes apesar da falta de recursos? Uma maneira de fazer isso é consolidando as principais ferramentas e funções para ajudar a reduzir custos e manter a eficiência da equipa de TI.
O estado actual das TI: Aumento da procura, orçamentos decrescentes
Todas as equipas, e não apenas a TI, estão a ver um aumento nas iniciativas de redução de custos e a pressão para fazer mais com menos. As equipas estão mais focadas em encontrar maneiras de automatizar tarefas regulares, consolidar as principais ferramentas e reduzir gastos.
Apesar destas restrições pressionarem as equipas, espera-se que o desempenho permaneça como de costume, se não exceder os anos anteriores. A pressão crescente do alto desempenho com menos recursos pode causar uma grande pressão sobre os líderes de TI.
Sobrecarregar as equipas de TI pode aumentar as chances de esgotamento dos funcionários, ausências e até rotatividade de funcionários. Os líderes precisam encontrar o equilíbrio certo para manter a eficiência das TI apesar do corte nos recursos. Encontrar maneiras econômicas de manter a produtividade, como automação e consolidação de ferramentas, é uma das melhores maneiras de manter a tua equipa lean a funcionar sem problemas.
Equilibrando a balança com Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise é o equilíbrio perfeito para ajudar a manter a eficiência de custos e a produtividade da equipe. Splashtop Enterprise é uma solução completa para suas necessidades de acesso remoto, suporte remoto e gerenciamento de dispositivos.
A Splashtop não só pode ajudar a consolidar as principais funções de TI, mas também é econômica. Adotar o Splashtop Enterprise pode ajudar a minimizar o número de ferramentas pelas quais você paga e reduzir os custos gerais com seu modelo de licenciamento flexível.
Como a Splashtop ajuda a superar os desafios de redução de custos
A grande vantagem do Splashtop Enterprise é a flexibilidade. As empresas são únicas e as organizações têm necessidades diferentes, e é por isso que o modelo de licenciamento flexível do Splashtop Enterprise funciona bem para empresas de todos os tamanhos.
O modelo de licenciamento flexível do Splashtop Enterprise inclui o licenciamento de técnicos para suporte remoto e gestão endpoints (licenciado por utilizador simultâneo) e o licenciamento de utilizadores finais para trabalho remoto (preço por utilizador).
Os clientes da Splashtop podem escolher quantas licenças desejam com base em suas necessidades exclusivas.
As licenças de técnico são licenciadas por usuário simultâneo. Este modelo permite até 300 endpoints gerenciados por licença de técnico. Pagar apenas por utilizador simultâneo é uma grande vantagem do Splashtop Enterprise - só pagas pelo que utilizas. Outros provedores semelhantes exigem o pagamento de uma licença por técnico, o que pode ser exagerado para algumas equipes de TI.
Da mesma forma, se a tua equipa de TI é responsável por permitir que os utilizadores acedam remotamente às suas estações de trabalho para trabalho remoto, a opção de licenciamento do utilizador final permite-te fazer isso. Os usuários finais poderão aproveitar a conexão remota de alto desempenho da Splashtop, com todos os principais recursos, como transferência de arquivos, suporte a vários monitores e muito mais, para trabalhar remotamente.
Ao oferecer a você a flexibilidade de escolher o número de cada tipo de licença que você precisa, o Splashtop Enterprise garante que você pague apenas exatamente o que precisa, economizando centenas ou até milhares quando comparado a outros produtos para suporte remoto, acesso remoto do usuário final e gerenciamento de terminais.
Além dos preços flexíveis, a Splashtop também pode ajudar a reduzir custos de outras maneiras. Veja como:
Minimiza a infra-estrutura física: A TI pode consolidar fisicamente os dispositivos num só lugar quando toda a tua equipa tem a flexibilidade de trabalhar remotamente. Isto pode poupar dinheiro em despesas gerais na forma de espaço de escritório ou armazenamento.
Reduz a necessidade de suporte de TI no local: Ajudar os membros da equipa através de suporte remoto reduz a necessidade de os técnicos estarem no local. Os técnicos podem poupar tempo ao se deslocar apenas quando necessário, o que poupa o dinheiro da tua empresa em despesas de viagem e melhora a eficiência da tua equipa de TI ao reduzir os tempos de resolução.
Consolidar a pilha de tecnologia de TI: O licenciamento de software é caro e a compra de várias licenças para diferentes softwares pode aumentar. A Splashtop ajuda a consolidar as principais funções de TI em uma ferramenta com um modelo de licenciamento flexível – você paga apenas pelo que usa.
Como a Splashtop Enterprise aumenta a eficiência da TI
O Splashtop Enterprise tem versatilidade para gerenciar as demandas de uma variedade de mudanças e foi projetado pensando nos usuários de TI. O objetivo aqui é que as equipas de TI aumentem a eficiência e agilizem os processos quando necessário. Aqui estão algumas maneiras pelas quais isso se manifesta.
Personalize fluxos de trabalho com integrações: A plataforma Splashtop se integra a outros softwares populares, como Datto, Jira e ServiceNow. Fluxos de trabalho personalizados podem ajudar as equipas a criar processos que funcionam bem para a sua estrutura de equipa e fluxo de trabalho específicos.
Eventos automatizados e alertas configuráveis: A automação é a chave para uma equipa de TI rápida e eficiente. As tarefas manuais recorrentes são uma perda de tempo de um técnico e, se puderem ser automatizadas, devem ser. Eventos automatizados e alertas configuráveis podem ajudar a gerir uma frota de dispositivos rapidamente, sem muito esforço de um técnico.
Consolidação de ferramentas: Alternar frequentemente entre ferramentas pode matar a produtividade e minimizar o ímpeto do trabalho. As ferramentas de consolidação ajudam a minimizar a quantidade de idas e voltas que tens de fazer entre diferentes aplicações, o que pode aumentar a produtividade e o foco.
Com a eficiência em primeiro lugar, a adoção de uma ferramenta de suporte remoto como o Splashtop Enterprise pode ajudar sua equipe a desenvolver práticas eficientes e escalar quando chegar a hora certa.
Comece com Splashtop Enterprise
Se as tuas equipas de TI estão a ser encarregadas de fazer mais com menos, agora é a hora de considerar um software de suporte remoto que pode fornecer a todas as equipas as funcionalidades de que precisam. O Splashtop Enterprise oferece recursos de alto desempenho para qualquer dispositivo, além de um modelo de preços flexível para que as equipas paguem apenas pelo que usam.
Experimente o Splashtop Enterprise gratuitamente e veja como funciona em primeira mão.
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