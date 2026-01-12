Como a consolidação de ferramentas melhora a produtividade do suporte de TI

Os administradores de sistemas passam pelo processo de gestão de centenas, e às vezes milhares de dispositivos diferentes. Gerir tantos endpoints requer vários softwares para ajudar a entender e manter diferentes tipos de dispositivos e sistemas operativos. Gerir várias ferramentas e alternar de diferentes softwares para gerir esses endpoints é ineficiente e uma prática insustentável.
Adotar uma ferramenta como o Splashtop Enterprise pode ajudar a consolidar as principais funções de TI e agilizar processos, minimizando a quantidade de troca de ferramentas que um técnico precisa fazer.
Porque é que a consolidação de ferramentas é tão importante?
Não é incomum adoptar novas ferramentas à medida que surgem as necessidades. Faz sentido — precisas de uma solução rapidamente para adicionas algo que resolva o problema. No entanto, este processo não considera a escalabilidade e interconectividade de cada ferramenta e como funciona dentro de todo o fluxo de trabalho. As equipas de TI podem ter uma ferramenta para gerir endpoints, um software separado para suporte de helpdesk e outro software para acesso remoto.
Conectar um software de uso único como este pode causar problemas com certas integrações e parcerias com outras ferramentas. Algumas ferramentas podem integrar-se a outras, mas se houver uma ferramenta na tua pilha de tecnologia que não se integre, pode causar mais trabalho manual no teu processo e introduzir mais espaço para erros.
A outra coisa a considerar é que adicionar ferramentas adicionais à tua pilha de tecnologia significa adicionar um potencial risco de segurança. Para cada nova ferramenta que adicionas à tua pilha de tecnologia, as equipas de TI precisam avaliar a segurança de cada ferramenta para garantir que está alinhado com as diretrizes de segurança da sua equipa, além de entender como a ferramenta gere os dados do cliente.
Não é invulgar o trabalhador médio alternar entre 10 aplicações diferentes por dia, mas fazer isso pode diminuir a produtividade. Um estudo de 2021 descobriu que trocar de aplicações pode tornar os indivíduos 26% menos eficientes. A Splashtop pode ajudar a minimizar a quantidade de troca de aplicativos que as equipes de suporte de TI precisam realizar, consolidando funções comumente usadas em um aplicativo e sincronizando informações de outros aplicativos em um só lugar.
Principais recursos da Splashtop que ajudam a consolidar as funções de TI
O Splashtop Enterprise pode ajudar a consolidar as principais funções de TI que os técnicos realizam no dia a dia. Vamos dar uma olhada em como a Splashtop pode ajudar a consolidar sua pilha de tecnologia de TI.
O Service Desk Console fornece uma visão geral mais rápida das sessões remotas e melhora os fluxos de trabalho
O console Splashtop Service Desk ajuda os técnicos a ver claramente o status das sessões atuais, quem está recebendo ajuda e o que está acontecendo com cada uma dessas sessões.
A consola do Service Desk também oferece uma variedade de maneiras diferentes para os técnicos se conectarem com um utilizador final. Os técnicos podem escolher se partilham um link de convite ou um código PIN de 6 dígitos para se ligarem. Com o link, os usuários finais podem baixar o aplicativo Splashtop e iniciá-lo para se conectar.
Depois que os usuários se conectam à Splashtop, os técnicos podem ver facilmente a mudança de status de “Aguardando” para “Ativo” no console do Splashtop Service Desk. Assim que a sessão estiver ativa, os técnicos podem solicitar permissão para se conectar escolhendo “Iniciar sessão remota”. Este diálogo solicita ao utilizador final que rejeite ou conceda permissão ao técnico.
Com vários técnicos, a consola do Service Desk fornece uma visão geral de alto nível das sessões que estão em andamento ou que precisam ser concluídas. Os técnicos podem identificar rapidamente o que os utilizadores precisam de ajuda a seguir e criar um fluxo de trabalho de suporte consistente, com menos intervalos no meio.
Gerir e manter endpoints remotamente
Gerir milhares de endpoints não é tarefa fácil, e garantir que haja técnicos suficientes para apoiar todos os utilizadores finais é uma tarefa difícil para apenas uma pessoa. Felizmente, a Splashtop fornece canais de suporte e roteamento de sessões para garantir que os usuários finais recebam o técnico certo para o suporte que precisam.
Na Splashtop, as equipes de TI podem organizar endpoints no back-end por uma categoria específica, como tipos de dispositivos, sistemas operacionais ou locais físicos. Isto garante que os utilizadores finais recebam o suporte adequado de alguém com experiência para esse dispositivo específico. Quando uma chamada de suporte chega, a Splashtop pode ajudar a encaminhar essas chamadas para um técnico designado para dar suporte a esses dispositivos ou problemas.
Os canais de suporte também oferecem a capacidade de criar scripts e tarefas mais eficientes para os técnicos. Os técnicos podem facilmente escolher quais dispositivos recebem certas ações, aplicações, atualizações ou manutenção. Se o iOS tiver uma nova atualização, os técnicos podem atualizar centenas de dispositivos simultaneamente sem ter que escolher e atualizar manualmente cada dispositivo.
Todas estas capacidades estão disponíveis remotamente, poupando aos técnicos o incómodo de viajar para os utilizadores finais para obter suporte. Os utilizadores finais podem esperar tempos de resolução muito mais rápidos, uma vez que os seus problemas são encaminhados para técnicos especializados mais rapidamente e podem receber ajuda de mais do que um indivíduo quando necessário.
A Realidade Aumentada Ajuda a Fornecer Mais Alcance aos Técnicos Hábeis
Técnicos qualificados são difíceis de encontrar — colocá-los no local para avaliar um problema pode não valer o esforço quando as suas valiosas habilidades podem ser usadas de forma mais eficaz. Este problema pode ser resolvido com a ajuda da realidade aumentada.
A realidade aumentada ajuda a fornecer técnicos qualificados e de campo à agência para resolver mais problemas enquanto minimiza a quantidade de viagens que precisa de acontecer. Os técnicos de campo podem entrar, diagnosticar um problema ou mesmo corrigir problemas simples sem a necessidade de assistência. Se for necessário um técnico mais qualificado, eles podem ligar e pedir assistência com o problema via realidade aumentada. Isto ajuda a minimizar a quantidade de viagens e problemas pelos quais um técnico mais qualificado é responsável, e eles podem dedicar o seu tempo onde a sua experiência é mais necessária.
Consolide ferramentas e aumente a produtividade com Splashtop Enterprise
Interessado em consolidar a tua pilha de tecnologia de suporte informático? O Splashtop Enterprise facilita o gerenciamento remoto de dispositivos para técnicos e usuários finais. Com maneiras fáceis de se conectar aos usuários finais e formas de organizar sessões, a Splashtop pode ajudar a simplificar os recursos comuns de suporte de TI e minimizar o número de ferramentas necessárias.
Experimente o Splashtop Enterprise gratuitamente e veja como você pode consolidar seu fluxo de trabalho de suporte de TI.
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