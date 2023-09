Explorando o modelo de licenciamento flexível da Splashtop Enterprise

No mundo interligado de hoje, a capacidade de aceder e gerir recursos remotamente tornou-se mais do que uma mera conveniência — é uma necessidade. À medida que as empresas navegam pelos desafios das equipas distribuídas, do trabalho remoto e da necessidade sempre presente de suporte de TI robusto, a procura por soluções de acesso remoto fiáveis e económicas disparou.

Splashtop Enterprise, pioneira neste domínio, oferece um conjunto de recursos adaptados para atender às diversas necessidades das empresas modernas. Mas o que realmente diferencia a Splashtop é seu modelo de preços inovador e econômico, projetado para garantir que as empresas paguem apenas pelo que realmente precisam.

Neste blog, exploraremos as opções flexíveis de licenciamento do Splashtop Enterprise e como elas podem levar a economias significativas quando comparadas a outras ferramentas de acesso remoto.

Compreendendo as ofertas da Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise não é apenas mais uma solução de acesso remoto; é uma plataforma abrangente projetada para atender às necessidades multifacetadas de grandes e pequenas empresas.

Splashtop Enterprise é uma solução completa para acesso remoto do usuário final para permitir o trabalho remoto e para suporte remoto de TI para operações de help desk e gerenciamento de endpoint. Vamos aproveitar um momento para desembalar algumas das suas características e benefícios:

Acesso remoto de alto desempenho : com a Splashtop, os usuários podem experimentar streaming de 4K a 60fps e até mesmo streaming de iMac Pro Retina 5K com latência mínima. Isso garante que o trabalho remoto ou as sessões de suporte são tão suaves e eficientes como se uma pessoa estivesse a trabalhar diretamente no dispositivo.

Recursos avançados de segurança : Em uma era em que as ameaças cibernéticas estão em constante evolução, a Splashtop Enterprise valoriza a segurança. Splashtop possui uma infraestrutura segura, proteção contra invasões e criptografia SSL/AES de 256 bits. Isso garante que todas as sessões remotas são não só contínuas como também seguras.

Amplo suporte a dispositivos : Esteja você usando um Mac, Windows, Linux, iOS, Android ou até mesmo um Chromebook, a Splashtop tem tudo para você. O seu suporte expansivo para dispositivos garante que os funcionários e as equipes de TI possam aceder a recursos ou fornecer suporte a partir de praticamente qualquer dispositivo, em qualquer lugar.

Fluxos de trabalho do Service Desk : Além do acesso remoto, o Splashtop Enterprise possui fluxos de trabalho avançados do Service Desk. Estas ferramentas capacitam as equipas de TI e de suporte a oferecerem experiências superiores, quer assistindo equipas internas ou clientes externos.

Integração e personalização: Os recursos de integração da Splashtop, especialmente com provedores de identidade Single Sign-On (SSO) e soluções líderes de tickets PSA e ITSM, garantem que as empresas possam integrar perfeitamente a Splashtop em seus ecossistemas de TI existentes. Além disso, com opções de restrição de IP, integração SIEM e Splashtop Connector, as empresas podem personalizar ainda mais sua experiência de acesso remoto.

Ao oferecer um conjunto tão abrangente de recursos, o Splashtop Enterprise garante que as empresas tenham todas as ferramentas necessárias para prosperar em um mundo centrado no controle remoto.

A Necessidade de um Modelo de Licenciamento Flexível

No panorama dinâmico das operações de negócios, é evidente que uma abordagem de tamanho único raramente, se alguma vez, satisfaz as diversas necessidades das diferentes organizações. À medida que as empresas evoluem, os seus requisitos também fazem. Esta evolução sublinha a necessidade urgente de um modelo de licenciamento flexível:

Necessidades Comerciais Variáveis: Nem todos os negócios operam da mesma maneira. Alguns podem ter uma força de trabalho predominantemente remota, necessitando de acesso remoto frequente aos recursos da empresa. Outros podem ter uma equipa mais centralizada mas requerem capacidades robustas de suporte de TI para gerir uma vasta rede de dispositivos. O espetro das necessidades é vasto e um modelo de licenciamento rígido pode muitas vezes levar a despesas desnecessárias ou requisitos não cumpridos. Preocupações com escalabilidade: À medida que as empresas crescem, as suas necessidades de acesso remoto podem mudar drasticamente. Um modelo de licenciamento flexível permite às empresas escalar as suas soluções de acesso remoto com o seu crescimento, garantindo que não pagam a mais nem estão mal equipadas. Restrições orçamentais: cada dólar conta nos negócios e investir em tecnologia deve render um retorno tangível do investimento. Com um modelo de preços rígido, as empresas podem vir a pagar por recursos que não usam ou faltam recursos de que precisam desesperadamente. Um modelo flexível garante que as empresas só paguem o que usam, otimizando os seus investimentos tecnológicos.

Explicação do modelo de licenciamento flexível da Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise se destaca não apenas por seu conjunto robusto de recursos, mas também por sua abordagem inovadora de licenciamento. Reconhecendo as diversas necessidades das empresas, a Splashtop elaborou um modelo de licenciamento que oferece flexibilidade e economia. Vamos dividir as duas opções principais de licenciamento disponíveis:

Licenciamento de utilizador final para trabalho remoto

Licenciado por utilizador: Este modelo permite até 10 pontos finais por licença de utilizador. Foi concebido a pensar na força de trabalho moderna, garantindo que os empregados tenham a flexibilidade para aceder aos recursos de que precisam, independentemente da sua localização.

Principais Benefícios:

Empoderamento da força de trabalho distribuída : Quer os funcionários estejam no escritório, em casa ou em viagem, podem aceder com segurança aos seus recursos de trabalho com acesso remoto de alto desempenho e plataformas.

Single Sign-On (SSO) : Simplificar o acesso, o SSO reduz o incómodo de lembrar várias palavras-passe e oferece às equipas de TI uma maneira centralizada de gerir as permissões de acesso.

Recursos avançados: desde acesso programado e permissões granulares até exibição de alta definição em vários monitores e transferências de arquivos, a Splashtop garante uma experiência de trabalho remoto perfeita.

Licenciamento de Técnico para Suporte Remoto e Gestão de Endpoint

Licenciado por técnico simultâneo: Este modelo atende até 300 pontos finais geridos por licença de técnico. É adaptado para profissionais de TI e equipas de suporte, garantindo que têm as ferramentas para fornecer suporte de primeira qualidade e gerir endpoints de forma eficaz.

Principais Benefícios:

Capacidades de suporte abrangentes : Os técnicos podem oferecer suporte remoto assistido e não assistido, garantindo assistência atempada independentemente da disponibilidade do utilizador final.

Gestão de Endpoint : Para além do suporte, os técnicos podem gerir e monitorizar endpoints, ver registos do sistema, gerir actualizações e muito mais.

Integração e personalização: O Splashtop Enterprise integra-se perfeitamente com as principais soluções de tickets e ITSM, permitindo fácil início de sessão remota e registro automático de detalhes da sessão.

Ao oferecer esses dois modelos de licenciamento distintos, o Splashtop Enterprise garante que as empresas possam adaptar seu acesso remoto e solução de suporte às suas necessidades específicas. Seja uma empresa que busca capacitar sua força de trabalho remota ou uma equipe de TI que busca aprimorar seus recursos de suporte, o licenciamento flexível da Splashtop oferece a solução perfeita.

E a melhor parte? As empresas só pagam o que realmente precisam, levando a poupanças significativas de custos e eficiência operacional otimizada.

Economia de custos com Splashtop Enterprise

No mundo competitivo dos negócios, todas as decisões financeiras são importantes. Com seu modelo de licenciamento flexível, o Splashtop Enterprise oferece às empresas uma oportunidade única de obter economias substanciais de custos. Veja como:

Pague apenas pelo que você precisa: Um dos recursos de destaque do modelo de licenciamento da Splashtop é sua adaptabilidade. Quer você seja uma startup com poucos funcionários remotos ou uma grande empresa com uma vasta equipe de suporte de TI, você pode personalizar sua licença Splashtop para atender às suas necessidades. Isso significa que não gastas excessivamente com licenças ou recursos desnecessários. Comparação com outras soluções: Quando comparada com outras soluções de suporte e acesso remoto de nível empresarial, a Splashtop surge consistentemente como uma opção mais econômica. As empresas podem poupar 50% ou mais nas despesas com acesso remoto sem comprometer as funcionalidades ou o desempenho. Despesas de TI reduzidas: com recursos como login único, integração com soluções de ITSM existentes e gerenciamento centralizado, a Splashtop reduz a carga administrativa das equipes de TI. Isso leva a menos horas gastas na instalação, gestão e solução de problemas, traduzindo numa economia direta de custos. Produtividade melhorada: O tempo é dinheiro. Com os recursos de streaming de alto desempenho da Splashtop e um conjunto de recursos avançados, funcionários e equipes de TI podem trabalhar com mais eficiência. Quer seja transferências de ficheiros mais rápidas, um suporte perfeito para vários monitores ou fluxos de trabalho eficientes do centro de assistência, o tempo poupado aumenta e contribui para os resultados. Evite custos ocultos: Algumas soluções de acesso remoto vêm com custos ocultos, seja na forma de requisitos de hardware adicionais, software suplementar ou atualizações periódicas. Os preços transparentes e o conjunto completo de recursos da Splashtop garantem que as empresas possam fazer orçamentos com precisão, sem surpresas desagradáveis. Provas para o futuro: Investir em tecnologia pode, por vezes, parecer uma aposta, especialmente com o ritmo rápido dos avanços tecnológicos. No entanto, o compromisso da Splashtop com a inovação e atualizações regulares significa que as empresas estão investindo em uma solução que permanecerá relevante e eficaz no longo prazo, evitando os custos associados a revisões ou substituições frequentes do sistema.

Com sua combinação de desempenho, flexibilidade e economia, o Splashtop Enterprise oferece às empresas um caminho claro para alcançar benefícios financeiros imediatos e sustentados.

Cenários do mundo real: Como as empresas beneficiam

Entender os benefícios de um produto ou serviço é muitas vezes melhor ilustrado através de exemplos do mundo real. Um exemplo é a PETstock, uma empresa australiana líder em fornecimento de animais de estimação, que experimentou em primeira mão as vantagens de mudar para a Splashtop Enterprise.

A equipe de TI da PETstock, liderada pelo gerente de TI Shaun Dunstan, tinha a missão de agilizar e otimizar suas operações de TI. Embora inicialmente usassem o TeamViewer para suas necessidades de suporte remoto, eles enfrentaram desafios com seus altos custos operacionais e a grande demanda do software por recursos de computador.

Depois de avaliar diversas ferramentas, a PETstock descobriu o Splashtop Enterprise. Ele não apenas ofereceu todos os recursos aos quais eles estavam acostumados com o TeamViewer, mas também teve um custo significativamente reduzido e consumiu menos recursos.

A PETstock mudou para a Splashtop e se beneficiou de uma solução de acesso remoto mais confiável e fácil de usar, e também obteve uma economia de custos de 20% após fazer a mudança.

“Descobrimos que o Splashtop é uma alternativa muito boa ao TeamViewer, mais leve em recursos e agradável por padrão, pois não possui um ID local do cliente e um passe que qualquer pessoa possa usar para se conectar.” - Shaun Dunstan, gerente de TI da PETstock.

Comece a usar o Splashtop Enterprise hoje mesmo

Numa era em que o acesso e o suporte remotos são parte integrante das operações de negócios, escolher a solução certa é de primordial importância. Splashtop Enterprise surge como uma pioneira, oferecendo recursos de alto desempenho, segurança robusta e um modelo de licenciamento flexível e econômico.

Mas não pegue apenas na nossa palavra. Experimente o poder e a flexibilidade do Splashtop Enterprise em primeira mão. Quer queiras mergulhar mais fundo nas suas características, agendar uma demonstração ou testar as suas capacidades com um teste gratuito, a nossa equipa está aqui para ajudar.

Entre em contato conosco hoje para saber mais sobre o Splashtop Enterprise.

