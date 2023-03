Como o Splashtop Enterprise Pode Ajudá-lo a Consolidar Seu Stack de TI

Os líderes de TI querem usar menos ferramentas no seu ambiente como forma de simplificar os seus fluxos de trabalho, agilizar as operações e reduzir as dores de cabeça de compra. Percebemos isso completamente. De facto, a consolidação e simplificação são os principais motores por detrás do sucesso de Splashtop Enterprise.

Como uma ferramenta tudo-em-um, Splashtop Enterprise incorpora tanto acesso remoto como suporte remoto. Depois aumenta a simplicidade ao fornecer uma longa lista de integrações valiosas e preços flexíveis que o tornam um "no-brainer" para apoiar uma força de trabalho híbrida.

Vamos dividir tudo para ver exatamente que tipo de consolidação e recursos de simplicidade a Splashtop oferece para todos os clientes do Enterprise.

Acesso e Suporte Remotos em Um Só

Com o acesso remoto Enterprise, os usuários podem se conectar a um dispositivo na rede corporativa (geralmente um PC) e usá-lo de qualquer dispositivo, em qualquer local. Com o Enterprise, você só precisará de uma ferramenta para gerenciar ambientes físicos e virtuais, tornando-a a ferramenta perfeita para o trabalho híbrido. A função de suporte remoto do Enterprise permite que a equipe de suporte de TI forneça suporte autônomo ou assistido a qualquer usuário remoto que precise de assistência técnica. Além da simplicidade, o recurso de suporte supervisionado permite que os helpdesks de TI forneçam suporte com segurança “ao vivo” em tempo real para qualquer dispositivo, mesmo que esse dispositivo não seja de propriedade da empresa.

Suporte a Diversos Dispositivos

O Splashtop Enterprise fornece às equipes de TI a flexibilidade, o controle, a escalabilidade e a facilidade de uso necessários para gerenciar com eficiência o acesso remoto para a sua infraestrutura híbrida de TI. A Splashtop suporta Windows, Mac, Linux, dispositivos móveis (Android/iOS/Chrome), IoT e dispositivos robustos. Usar ferramentas diferentes para gerenciar diferentes dispositivos é coisa do passado, a Splashtop faz tudo.

Várias Integrações... que Importam

Splashtop Enterprise tem uma longa lista de parceiros de integração em PSA/ticketing, RMM, segurança contra malware e helpdesk. Estes incluem líderes da indústria como Bitdefender, Datto, Ninja, ServiceNow, Zendesk e muitos, como podes ver na nossa página Integrações.

A integração de login único (SSO) também simplifica as experiências do usuário e a segurança. O Splashtop Enterprise usa o padrão SAML 2.0 e se integra a todos os principais provedores de identidade, incluindo ADFS, Azure AD, Okta, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, TrustLogin e Shibboleth. Ainda mais útil, aproveitando o System for Cross-Domain Identity Management (SCIM), seu administrador de TI pode provisionar automaticamente contas SSO no Splashtop Enterprise — e até mesmo configurar automaticamente os agrupamentos desejados de contas SSO.

Simplicidade Contínua desde o Início

Splashtop Enterprise é tão fácil de configurar e usar que Splashtop obteve as pontuações mais altas (entre 40 empresas) no G2 Usability Index for Remote Desktop, Spring 2021. De facto, Splashtop recebeu pontuações de 98% tanto para 'Facilidade de Uso' como para 'Facilidade de Administração'. Saiba mais sobre A grande usabilidade de Splashtop e as pontuações administrativas.

Como se não fosse o bastante, o Splashtop Enterprise é muito elogiado pelos clientes por fornecer um produto de suporte e acesso remotos multifacetado a preços muito atraentes. Isso torna seu processo de compra ainda mais simples. Adicione isso à facilidade de configuração, de gerenciamento e de escala, e você certamente simplificará e consolidará o seu stack de TI.

Experimente o Splashtop Enterprise Hoje

Agendar uma demonstração