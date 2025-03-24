Remote Desktop voor afstands-, tele- en hybride onderwijs
Studenten hebben op afstand toegang tot schoolcomputers, docenten kunnen op afstand werken en IT kan elk apparaat op afstand ondersteunen.
Afstandsonderwijs verbeteren met Remote Desktop voor studenten, docenten en IT
Universiteiten, hogescholen en ander onderwijs wenden zich tot de remote access-oplossingen van Splashtop om al hun behoeften op het gebied van afstandsonderwijs, leren op afstand en hybride leren in te vullen.
Vertrouwd door de beste onderwijsinstellingen voor remote access, remote support en samenwerking
Vind wat bij u past
Remote Support
Studenten en docenten op afstand ondersteunen en IT-problemen snel oplossen
Enterprise
De complete remote supportoplossing met geavanceerde beveiliging en controle
Splashtop AEM
Houd apparaten voor studenten, docenten en personeel veilig, up-to-date en betrouwbaar met realtime patching, endpointmonitoring en automatiseringstools.
Enterprise
Stel leerlingen en docenten in staat om veilig toegang te krijgen tot schoolcomputers en deze te beheren, overal en met elk apparaat.
Classroom
Schermdeling en annotatie software voor docenten die de hele klas willen betrekken
Mirroring360
Spiegel een mobiel of desktop scherm naar uw PC of Mac zonder kabels
Foxpass wifi en servertoegangscontrole
Onze out-of-the-box oplossing stelt IT- en engineeringteams in staat om binnen enkele minuten geavanceerde toegangscontrole in te zetten.
DE ALL-IN-ONE REMOTE DESKTOP OPLOSSING VOOR LEREN OP AFSTAND
Universiteiten, hogescholen en basisscholen over de hele wereld gebruiken Splashtop om hun onderwijsprogramma te verbeteren door studenten en docenten op elk moment remote access te bieden tot schoolcomputers en IT-beheerders in staat te stellen remote support te bieden aan elk apparaat.
Studenten helpen met het bereiken van hun volledige potentieel
Toegang tot computers in schoollokalen is een essentieel onderdeel van effectieve hybride leerprogramma's. Door Splashtop remote computeraccess te gebruiken, kunt u ervoor zorgen dat studenten allemaal gelijke toegang hebben tot computers vanaf elk apparaat, elke locatie en op elk moment.
Belangrijkste voordelen
Maak gebruik van high-performance remote access tot krachtige campuscomputers met gespecialiseerde software.
Verhoog uw rendement op dure softwarelicenties door uw schoolcomputers buiten de campusuren en voor externe studenten beschikbaar te stellen.
Verlaag de kosten van gespecialiseerde software die op devices van studenten moet worden geïnstalleerd.
Maak iedereen gelijk en inclusief door vanaf elk apparaat, altijd en overal toegang te bieden tot computermiddelen op de campus.
Waarom Splashtop
Snelle en gemakkelijke instelling en beheer
Stel uw studenten, docenten en IT snel in. Nodig uw gebruikers uit om hun accounts en apparaten in te stellen. Veel gemakkelijker in te zetten en te beheren dan een VPN. Groepeer uw gebruikers en computers. Toegangsrechten instellen en logs bekijken ter controle.
Meer besparen
Bespaar honderden of zelfs duizenden euro's per jaar met Splashtop in vergelijking met andere remote accessproducten. Bespaar 50% tot 80% wanneer u Splashtop kiest boven TeamViewer, LogMeIn Pro, GoToMyPC, en BeyondTrust.
Naadloze gebruikerservaring
Toegang tot & bedienen van computers vanaf elk apparaat. "Met apps als Media Composer, After Effects en Premiere Pro bestond de vrees dat ze niet goed zouden werken voor iemand die op afstand op een Chromebook werkt en zware bewerkingen uitvoert. De feedback is geweldig geweest!" - Wayne State University
Goede prestaties
Studenten en docenten zullen het gevoel hebben dat ze echt achter de computers op de campus zitten, wanneer ze op afstand vanaf hun eigen apparaten werken. Splashtop biedt 4K streaming en iMac Pro Retina 5K streaming met lage latency. Lees meer over krachtige remote access.
Veilig en compliant
De veilige infrastructuur, inbraakpreventie en meerdere functies van Splashtop houden je gegevens veilig. Splashtop is veiliger dan VPN en is compatibel met industriële voorschriften en normen (waaronder FERPA). Meer informatie over de beveiliging van Splashtop.
Van onze tevreden klanten
Er zullen veel mensen via Wayne State bij jullie komen voor Splashtop, omdat ze naar ons hebben gekeken. En ze hebben me in diverse commissies waarin ik zitting heb, gevraagd hoe het gaat. Ik heb ze verteld dat het gewoon werkt.
Gary Cendrowski - Director of Technology, Wayne State CFPCA
Van onze tevreden klanten
We hebben klassen op afstand, zodat studenten hun certificaten en diploma's kunnen behalen. Dit was een groot succes; zonder Splashtop hadden we dat nooit kunnen doen."
Gerald Casey at Laney College
Van onze tevreden klanten
Met Splashtop zagen we het altijd als onze (IT) tool. Het was voor ons iets om verbinding mee te maken en iets in of bij te stellen dat gecorrigeerd moest worden. Maar nu is het voor alle studenten, zodat ze allemaal virtueel toegang hebben tot de computers. Het is zoveel meer geworden dan dat ik me had kunnen voorstellen.
Gary Cendrowski at Wayne State University
Van onze tevreden klanten
Als we eindelijk uit deze pandemie zijn, hebben we misschien leerlingen die om andere redenen thuis moeten blijven. Met Splashtop kunnen we ze op afstand toegang geven. Het opent ook onze computerlokalen, zodat we potentieel 24 uur per dag open kunnen zijn. Iets dat eerder nooit als een noodzaak werd gezien. We kunnen leerlingen de mogelijkheid bieden om altijd en overal toegang te krijgen.
Nicholas Adams, Director of Information Technology at Lenawee Intermediate School District
Van onze tevreden klanten
Er is een federaal programma dat studenten computers biedt, dus we hebben ze Chromebooks gegeven. Ze kunnen SolidWorks niet gebruiken met de Chromebooks. Maar de Chromebooks bieden toegang tot onze computerlokalen waar ze het wel kunnen gebruiken. De instructeurs zijn er dol op. Ze kunnen niet geloven dat het zo goed werkt; ze zijn geschokt, en ik denk niet dat ik daarmee overdrijf.
Gerald Casey - Laney College