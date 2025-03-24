Secure, Efficient IT Helpdesk Solution for Schools and Universities

Veilige, efficiënte IT-helpdeskoplossing voor scholen en universiteiten
Stroomlijn remote IT-support, minimaliseer technische storingen en lever een betere ervaring aan studenten en docenten.
Vertrouwd door de beste onderwijsinstellingen
Remote access tot computers en apparaten voor het bieden van remote support
Krijg op afstand toegang tot apparaten in de klas en van studenten of medewerkers met krachtige, betrouwbare externe verbindingen met computers en iPads, Chromebooks, digitale schermen en meer voor het snel vinden en oplossen van problemen.
Endpoints beheren en bewaken
Maak gebruik van functies voor onbeheerde toegang en bewaking en beheer om uw IT-taken te automatiseren, zoals software-updates, systeembewaking en -onderhoud, en meer.
Upgrade uw servicedesksupport
Lever effectieve on-demand support aan studenten en personeel met snelle en gemakkelijke verbindingsworkflows, technicusbeheer en meer.
Belangrijkste voordelen
Alles-in-één remote access, support en managementoplossing
Maak gebruik van de kracht van één console voor remote access, endpointmanagement en servicedesksupport.
Gebruiksgemak en efficiëntie
Implementeer en installeer in enkele minuten! De intuïtieve interface en functies maken het niet alleen voor IT gemakkelijk om apparaten, gebruikers en toegangsrechten te beheren, maar ook voor eindgebruikers om ondersteuning aan te vragen.
Los problemen sneller op
Verkort de time-to-fix met eenvoudig beheer van openstaande supportzaken, krachtige routering van supportverzoeken, geoptimaliseerd technicusbeheer en samenwerkingsworkflows.
Kostenbesparingen
Verlaag de IT-kosten en bespaar tot 50% in vergelijking met onze andere oplossingen met meer premiumfuncties en een geconsolideerd platform voor IT-support.
Superieure klantenservice
Praat rechtstreeks met een expert wanneer u maar wilt, ongeacht uw bedrijfsgrootte. Wanneer u met een echt persoon wilt praten in plaats van te chatten of te e-mailen, maken we dat ook gemakkelijk.
Security is onze topprioriteit
Geavanceerde securityfuncties
Splashtop oplossingen zijn gemaakt om IT volledige controle te geven over het beveiligen van remote access voor het hedendaagse verspreide personeel. De securityfuncties omvatten twee-factor-authenticatie, single-sign on integratie, endpoint MFA, leeg scherm, idle session timeout, remote verbinding notificatie, full session audit logging, en meer. Alle remote sessies zijn beveiligd met TLS en 256-bit AES encryptie. Meer informatie over de securityfuncties van Splashtop.
Standaarden en compliance
Splashtop voldoet aan ISO/IEC 27001, SOC2, AVG en CCPA. Splashtop-oplossingen zijn ontworpen om organisaties te ondersteunen bij het voldoen aan hun HIPAA-, FERPA-, PCI- en andere nalevingseisen.
Privacy van gegevens en sessies: Splashtop verwerkt niet, bewaart niet en heeft geen toegang tot de computers of applicaties van onze gebruikers en gegevens die tijdens een remote sessie worden benaderd.
Meer informatie over Splashtop's beveiliging en compliance.
Veilige infrastructuur
Splashtop biedt niet alleen een robuuste cloud gehost op AWS voor veilig netwerken en computergebruik, maar we bieden ook on-prem opties voor wie lokale hostingoplossingen verkiest of nodig heeft. Onze toewijding aan beveiliging strekt zich uit over alle platforms, waarbij we de beste praktijken uit de industrie toepassen op het gebied van ontwikkeling, implementatie en productieomgevingen, waarbij 24x7 inbraakdetectie- en verdedigingsmechanismen worden afgedwongen.Ontdek meer over hoe wij uw computers, gebruikers en gegevens beveiligen.
Uitgelichte casestudy
Virginia Tech ondersteunt meer dan 2.200 apparaten op 140 locaties op afstand
Efficiëntie verhogen en kosten van IT-teams verlagen door gebruik te maken van remote access.
Uitgelichte casestudy
Confederation College gebruikt Splashtop voor remote access tot computerruimtes en IT-support
Studenten hebben op afstand toegang tot computers op de campus en IT-teams kunnen on-demand support bieden aan externe gebruikers.
Uitgelichte casestudy
St. Joseph's School for the Deaf verhoogt beveiliging en breidt remote support uit
Splashtop Enterprise stelt een IT-team van twee personen in staat om meer dan 300 apparaten te ondersteunen en beveiligingscamera's te bewaken.