Secure, Efficient IT Helpdesk Solution for Schools and Universities

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Customer service representative with a headset assisting clients through Splashtop's support solutions

Veilige, efficiënte IT-helpdeskoplossing voor scholen en universiteiten

Stroomlijn remote IT-support, minimaliseer technische storingen en lever een betere ervaring aan studenten en docenten.

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Vertrouwd door de beste onderwijsinstellingen

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  • Remote access tot computers en apparaten voor het bieden van remote support

    Krijg op afstand toegang tot apparaten in de klas en van studenten of medewerkers met krachtige, betrouwbare externe verbindingen met computers en iPads, Chromebooks, digitale schermen en meer voor het snel vinden en oplossen van problemen. 

  • Endpoints beheren en bewaken

    Maak gebruik van functies voor onbeheerde toegang en bewaking en beheer om uw IT-taken te automatiseren, zoals software-updates, systeembewaking en -onderhoud, en meer. 

  • Upgrade uw servicedesksupport

    Lever effectieve on-demand support aan studenten en personeel met snelle en gemakkelijke verbindingsworkflows, technicusbeheer en meer. 

Belangrijkste voordelen

All in One icon

Alles-in-één remote access, support en managementoplossing

Maak gebruik van de kracht van één console voor remote access, endpointmanagement en servicedesksupport. 

Efficiency icon

Gebruiksgemak en efficiëntie

Implementeer en installeer in enkele minuten! De intuïtieve interface en functies maken het niet alleen voor IT gemakkelijk om apparaten, gebruikers en toegangsrechten te beheren, maar ook voor eindgebruikers om ondersteuning aan te vragen. 

Resolve Issues icon

Los problemen sneller op

Verkort de time-to-fix met eenvoudig beheer van openstaande supportzaken, krachtige routering van supportverzoeken, geoptimaliseerd technicusbeheer en samenwerkingsworkflows.  

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Kostenbesparingen

Verlaag de IT-kosten en bespaar tot 50% in vergelijking met onze andere oplossingen met meer premiumfuncties en een geconsolideerd platform voor IT-support.

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Superieure klantenservice

Praat rechtstreeks met een expert wanneer u maar wilt, ongeacht uw bedrijfsgrootte. Wanneer u met een echt persoon wilt praten in plaats van te chatten of te e-mailen, maken we dat ook gemakkelijk.

Security is onze topprioriteit

Splashtop Partner MSP Connect screen displaying a floating icon indicating secure access to remote systems

Geavanceerde securityfuncties

Splashtop oplossingen zijn gemaakt om IT volledige controle te geven over het beveiligen van remote access voor het hedendaagse verspreide personeel. De securityfuncties omvatten twee-factor-authenticatie, single-sign on integratie, endpoint MFA, leeg scherm, idle session timeout, remote verbinding notificatie, full session audit logging, en meer. Alle remote sessies zijn beveiligd met TLS en 256-bit AES encryptie. Meer informatie over de securityfuncties van Splashtop.

IT professional reviewing cybersecurity threats

Standaarden en compliance

Splashtop voldoet aan ISO/IEC 27001, SOC2, AVG en CCPA. Splashtop-oplossingen zijn ontworpen om organisaties te ondersteunen bij het voldoen aan hun HIPAA-, FERPA-, PCI- en andere nalevingseisen.

Privacy van gegevens en sessies: Splashtop verwerkt niet, bewaart niet en heeft geen toegang tot de computers of applicaties van onze gebruikers en gegevens die tijdens een remote sessie worden benaderd.

Meer informatie over Splashtop's beveiliging en compliance.

Two IT security professionals reviewing data logs

Veilige infrastructuur

Splashtop biedt niet alleen een robuuste cloud gehost op AWS voor veilig netwerken en computergebruik, maar we bieden ook on-prem opties voor wie lokale hostingoplossingen verkiest of nodig heeft. Onze toewijding aan beveiliging strekt zich uit over alle platforms, waarbij we de beste praktijken uit de industrie toepassen op het gebied van ontwikkeling, implementatie en productieomgevingen, waarbij 24x7 inbraakdetectie- en verdedigingsmechanismen worden afgedwongen.Ontdek meer over hoe wij uw computers, gebruikers en gegevens beveiligen.

Front view of the Virginia Tech building

Uitgelichte casestudy

Virginia Tech ondersteunt meer dan 2.200 apparaten op 140 locaties op afstand

Efficiëntie verhogen en kosten van IT-teams verlagen door gebruik te maken van remote access.

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Front perspective of Confederation College

Uitgelichte casestudy

Confederation College gebruikt Splashtop voor remote access tot computerruimtes en IT-support

Studenten hebben op afstand toegang tot computers op de campus en IT-teams kunnen on-demand support bieden aan externe gebruikers.

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School building

Uitgelichte casestudy

St. Joseph's School for the Deaf verhoogt beveiliging en breidt remote support uit

Splashtop Enterprise stelt een IT-team van twee personen in staat om meer dan 300 apparaten te ondersteunen en beveiligingscamera's te bewaken.

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Bronnen



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