3 manieren waarop remote access kan helpen het onderwijs voort te zetten
Tijdens en na de pandemie
Ontdek hoe universiteiten, hogescholen en andere onderwijsinstellingen remote computeraccess gebruiken als een essentieel hulpmiddel in het tijdperk van extern en hybride leren.
Remote access mogelijk maken tot computerlokalen op de campus, zodat studenten toegang hebben tot de computermiddelen die ze nodig hebben
Het gebruik van remote computeraccess IT-helpdesktools voor het ondersteunen van studenten, docenten en medewerkers - waar ze ook zijn
Interactie in de klas vergroten met hulpmiddelen voor leren en lesgeven op afstand