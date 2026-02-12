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Students making use of remote computer access to access lab computers from anywhere and improve their education experience

3 manieren waarop remote access kan helpen het onderwijs voort te zetten

Tijdens en na de pandemie

Ontdek hoe universiteiten, hogescholen en andere onderwijsinstellingen remote computeraccess gebruiken als een essentieel hulpmiddel in het tijdperk van extern en hybride leren.

  • Remote access mogelijk maken tot computerlokalen op de campus, zodat studenten toegang hebben tot de computermiddelen die ze nodig hebben

  • Het gebruik van remote computeraccess IT-helpdesktools voor het ondersteunen van studenten, docenten en medewerkers - waar ze ook zijn

  • Interactie in de klas vergroten met hulpmiddelen voor leren en lesgeven op afstand

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