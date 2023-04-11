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Student accessing lab computer remotely from outdoors using Splashtop

Geavanceerde remote access en support voor het onderwijs

Docenten en studenten overal toegang geven tot computers op de campus en een complete oplossing voor remote IT-support bieden met geavanceerde beveiliging en gecentraliseerde controle

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Waarom Splashtop kiezen voor uw onderwijsbehoeften

Studenten helpen met het bereiken van hun volledige potentieel

Toegang tot computers en software in schoollokalen is een essentieel onderdeel van veel leerplannen. Splashtop Enterprise levert geavanceerde remote access, zodat studenten overal en vanaf elk apparaat gelijke toegang hebben, zelfs in hun vrijetijd.

Superieure IT-support leveren

Eenvoudig te installeren en gebruiksvriendelijk, Splashtop haalt het gedoe uit IT-support. Met onze geavanceerde supportfuncties kunnen IT-teams in het onderwijs snel en efficiënt ondersteuning bieden aan gebruikers op elk apparaat.

Lagere licentiekosten

Consolideer en vereenvoudig uw IT-toolset. Verlaag de kosten met een complete remote access en supportoplossing. Pas uw Splashtop Enterprise for Education-abonnement aan, zodat het past bij de remote access licentiebehoeften van uw studenten, onderwijspersoneel en supportmedewerkers.

IT-beheer centraliseren

Splashtop integreert met de bestaande single-sign on provider van uw instelling. IT kan gebruikers, groepen, endpoints en toegang beheren via een webbeheerconsole. Bovendien ondersteunen sessie audit logging en rapportage uw security- en compliance-eisen.

Splashtop Enterprise Features

High-performance Remote Access

De geavanceerde prestatiearchitectuur zorgt voor razendsnelle remote access met interactieve HD video- en audiosessies en framerates tot 60 fps.

Robuuste beveiliging

Beveiliging vormt de essentie van de activiteiten en architectuur van Splashtop. Alle aanmeldingen ondergaan verplichte apparaatverificatie en optionele twee-factor-authenticatie. Sessies worden beveiligd met TLS en 256-bit AES-encryptie.

Uitgebreide apparaatondersteuning

Toegang tot en ondersteuning van uw Windows, Mac, Linux, iOS en Android apparaten vanaf elk ander Windows, Mac, Linux, Android en iOS apparaat.

SSO / SAML-integratie

Authenticeren via SSO / SAML. Splashtop ondersteunt SSO-integraties met Okta, Azure AD, ADFS, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, G-Suite en TrustLogin.

Functies naar behoefte

Secure remote access management icon

Gebruikerstoegang en groepsbeheer

Wijs gebruikersrollen toe, organiseer endpoints in groepen en stel toegangsrechten in op individueel of groepsniveau.

Scheduled Access icon

Module voor geplande toegang

Manage schema's en beleid voor wanneer gebruikers en groepen gebruikers toegang hebben tot bepaalde endpoints.

User management icon

Automatische User Provisioning

Gebruik maken van System for Cross-domain Identity Management (SCIM) om automatische provisioning en deprovisioning van gebruikersaccounts te vergemakkelijken.

USB device redirection icon

Omleiding USB-apparaten en pennen

Leid USB-apparaten (smartcard, security key, stylus, gamecontroller, printer, HID-apparaat) om van uw lokale computer naar een externe computer. Het omgeleide apparaat werkt net alsof het is aangesloten op de externe computer.

Microphone passthrough icon

Microfoon passthrough

Gebruik uw lokale microfoon als input voor uw remote computer.

View only mode icon

Onbeheerde remote access en controle

Werk overal vandaan! Krijg zonder toezicht en altijd op afstand toegang tot al uw Windows, Mac, Android en Linux endpoints.

Remote access, control, and monitoring icon

Beheerde remote access en contol

On-demand support voor Windows, Mac, iOS en Android apparaten is zo eenvoudig als een 9-cijferige code. Krijg toegang tot computers, tablets en mobiele apparaten.

Custom branding icon

Custom branding

Genereer een op maat gemaakte SOS app met uw eigen logo en huisstijl die uw klanten kunnen downloaden. Meer informatie.

Advanced support workflow icon

Geavanceerde supportworkflow

Verbeter uw IT support helpdesk met geavanceerd beheer van technici en servicekanalen, verbeterde support workflows, SOS Call en geavanceerde integraties.

Connected dots icon

Integratie met Ticketing en ITSM

Integreer met toonaangevende PSA ticketing- en ITSM-oplossingen, zoals Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Helpdesk, Jira en Microsoft Teams.

Blue icon of three computer monitors connected in a triangular network, representing a computer network or networked computers, on a light gray background.

Scripts en taken

Voer massa-acties uit zoals remote commands, scripting, bestandsoverdracht, herstarten van het systeem en Windows-updates voor meerdere endpoints.

Configurable Alerts icon

Configureerbare alerts

Stel alerts in voor systeembewaking, softwarewijzigingen, geheugengebruik en meer, met e-mailmeldingen.

Security is onze topprioriteit

Two IT security professionals reviewing data logs

Veilige infrastructuur

Splashtop biedt niet alleen een robuuste cloud gehost op AWS voor veilig netwerken en computergebruik, maar we bieden ook on-prem opties voor wie lokale hostingoplossingen verkiest of nodig heeft. Onze toewijding aan beveiliging strekt zich uit over alle platforms, waarbij we de beste praktijken uit de industrie toepassen op het gebied van ontwikkeling, implementatie en productieomgevingen, waarbij 24x7 inbraakdetectie- en verdedigingsmechanismen worden afgedwongen.Ontdek meer over hoe wij uw computers, gebruikers en gegevens beveiligen.

Splashtop Partner MSP Connect screen displaying a floating icon indicating secure access to remote systems

Geavanceerde securityfuncties

Splashtop oplossingen zijn gemaakt om IT volledige controle te geven over het beveiligen van remote access voor het hedendaagse verspreide personeel. De securityfuncties omvatten twee-factor-authenticatie, single-sign on integratie, endpoint MFA, leeg scherm, idle session timeout, remote verbinding notificatie, full session audit logging, en meer. Alle remote sessies zijn beveiligd met TLS en 256-bit AES encryptie. Meer informatie over de securityfuncties van Splashtop.

IT professional reviewing cybersecurity threats

Standaarden en compliance

Splashtop voldoet aan ISO/IEC 27001, SOC2, AVG en CCPA. Splashtop-oplossingen zijn ontworpen om organisaties te ondersteunen bij het voldoen aan hun HIPAA-, FERPA-, PCI- en andere nalevingseisen.

Privacy van gegevens en sessies: Splashtop verwerkt niet, bewaart niet en heeft geen toegang tot de computers of applicaties van onze gebruikers en gegevens die tijdens een remote sessie worden benaderd.

Meer informatie over Splashtop's beveiliging en compliance.

Van onze tevreden klanten

Er zullen veel mensen via Wayne State bij jullie komen voor Splashtop, omdat ze naar ons hebben gekeken. En ze hebben me in diverse commissies waarin ik zitting heb, gevraagd hoe het gaat. Ik heb ze verteld dat het gewoon werkt.

Gary Cendrowski - Director of Technology, Wayne State CFPCA

Van onze tevreden klanten

We draaien veel klassen met Splashtop, omdat er in de herfst geen persoonlijke lessen zullen zijn. We hebben klassen op afstand, zodat studenten hun certificaten en diploma's kunnen behalen. Zonder Splashtop hadden we dat nooit kunnen doen."

Gerald Casey - Laney College CTE

Van onze tevreden klanten

Met Splashtop kunnen we ze toegang op afstand geven. Het opent ook onze computerlokalen, zodat we potentieel 24 uur per dag open kunnen zijn. Iets dat eerder nooit als een noodzaak werd gezien.

Nicholas Adams - Lenawee Intermediate School District

Six G2 award badges for Summer 2023, labeled: Grid Leader, Highest User Adoption, Best Est. ROI, Easiest Setup, Easiest To Use, and Fastest Implementation. Each badge has colored accents and the G2 logo.


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