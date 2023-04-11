Geavanceerde remote access en support voor het onderwijs
Docenten en studenten overal toegang geven tot computers op de campus en een complete oplossing voor remote IT-support bieden met geavanceerde beveiliging en gecentraliseerde controle
Waarom Splashtop kiezen voor uw onderwijsbehoeften
Studenten helpen met het bereiken van hun volledige potentieel
Toegang tot computers en software in schoollokalen is een essentieel onderdeel van veel leerplannen. Splashtop Enterprise levert geavanceerde remote access, zodat studenten overal en vanaf elk apparaat gelijke toegang hebben, zelfs in hun vrijetijd.
Superieure IT-support leveren
Eenvoudig te installeren en gebruiksvriendelijk, Splashtop haalt het gedoe uit IT-support. Met onze geavanceerde supportfuncties kunnen IT-teams in het onderwijs snel en efficiënt ondersteuning bieden aan gebruikers op elk apparaat.
Lagere licentiekosten
Consolideer en vereenvoudig uw IT-toolset. Verlaag de kosten met een complete remote access en supportoplossing. Pas uw Splashtop Enterprise for Education-abonnement aan, zodat het past bij de remote access licentiebehoeften van uw studenten, onderwijspersoneel en supportmedewerkers.
IT-beheer centraliseren
Splashtop integreert met de bestaande single-sign on provider van uw instelling. IT kan gebruikers, groepen, endpoints en toegang beheren via een webbeheerconsole. Bovendien ondersteunen sessie audit logging en rapportage uw security- en compliance-eisen.
Splashtop Enterprise Features
High-performance Remote Access
De geavanceerde prestatiearchitectuur zorgt voor razendsnelle remote access met interactieve HD video- en audiosessies en framerates tot 60 fps.
Robuuste beveiliging
Beveiliging vormt de essentie van de activiteiten en architectuur van Splashtop. Alle aanmeldingen ondergaan verplichte apparaatverificatie en optionele twee-factor-authenticatie. Sessies worden beveiligd met TLS en 256-bit AES-encryptie.
Uitgebreide apparaatondersteuning
Toegang tot en ondersteuning van uw Windows, Mac, Linux, iOS en Android apparaten vanaf elk ander Windows, Mac, Linux, Android en iOS apparaat.
SSO / SAML-integratie
Authenticeren via SSO / SAML. Splashtop ondersteunt SSO-integraties met Okta, Azure AD, ADFS, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, G-Suite en TrustLogin.
Functies naar behoefte
Gebruikerstoegang en groepsbeheer
Wijs gebruikersrollen toe, organiseer endpoints in groepen en stel toegangsrechten in op individueel of groepsniveau.
Module voor geplande toegang
Manage schema's en beleid voor wanneer gebruikers en groepen gebruikers toegang hebben tot bepaalde endpoints.
Automatische User Provisioning
Gebruik maken van System for Cross-domain Identity Management (SCIM) om automatische provisioning en deprovisioning van gebruikersaccounts te vergemakkelijken.
Omleiding USB-apparaten en pennen
Leid USB-apparaten (smartcard, security key, stylus, gamecontroller, printer, HID-apparaat) om van uw lokale computer naar een externe computer. Het omgeleide apparaat werkt net alsof het is aangesloten op de externe computer.
Microfoon passthrough
Gebruik uw lokale microfoon als input voor uw remote computer.
Onbeheerde remote access en controle
Werk overal vandaan! Krijg zonder toezicht en altijd op afstand toegang tot al uw Windows, Mac, Android en Linux endpoints.
Beheerde remote access en contol
On-demand support voor Windows, Mac, iOS en Android apparaten is zo eenvoudig als een 9-cijferige code. Krijg toegang tot computers, tablets en mobiele apparaten.
Custom branding
Genereer een op maat gemaakte SOS app met uw eigen logo en huisstijl die uw klanten kunnen downloaden. Meer informatie.
Geavanceerde supportworkflow
Verbeter uw IT support helpdesk met geavanceerd beheer van technici en servicekanalen, verbeterde support workflows, SOS Call en geavanceerde integraties.
Integratie met Ticketing en ITSM
Integreer met toonaangevende PSA ticketing- en ITSM-oplossingen, zoals Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Helpdesk, Jira en Microsoft Teams.
Scripts en taken
Voer massa-acties uit zoals remote commands, scripting, bestandsoverdracht, herstarten van het systeem en Windows-updates voor meerdere endpoints.
Configureerbare alerts
Stel alerts in voor systeembewaking, softwarewijzigingen, geheugengebruik en meer, met e-mailmeldingen.
Security is onze topprioriteit
Veilige infrastructuur
Splashtop biedt niet alleen een robuuste cloud gehost op AWS voor veilig netwerken en computergebruik, maar we bieden ook on-prem opties voor wie lokale hostingoplossingen verkiest of nodig heeft. Onze toewijding aan beveiliging strekt zich uit over alle platforms, waarbij we de beste praktijken uit de industrie toepassen op het gebied van ontwikkeling, implementatie en productieomgevingen, waarbij 24x7 inbraakdetectie- en verdedigingsmechanismen worden afgedwongen.Ontdek meer over hoe wij uw computers, gebruikers en gegevens beveiligen.
Geavanceerde securityfuncties
Splashtop oplossingen zijn gemaakt om IT volledige controle te geven over het beveiligen van remote access voor het hedendaagse verspreide personeel. De securityfuncties omvatten twee-factor-authenticatie, single-sign on integratie, endpoint MFA, leeg scherm, idle session timeout, remote verbinding notificatie, full session audit logging, en meer. Alle remote sessies zijn beveiligd met TLS en 256-bit AES encryptie. Meer informatie over de securityfuncties van Splashtop.
Standaarden en compliance
Splashtop voldoet aan ISO/IEC 27001, SOC2, AVG en CCPA. Splashtop-oplossingen zijn ontworpen om organisaties te ondersteunen bij het voldoen aan hun HIPAA-, FERPA-, PCI- en andere nalevingseisen.
Privacy van gegevens en sessies: Splashtop verwerkt niet, bewaart niet en heeft geen toegang tot de computers of applicaties van onze gebruikers en gegevens die tijdens een remote sessie worden benaderd.
Meer informatie over Splashtop's beveiliging en compliance.
Van onze tevreden klanten
Er zullen veel mensen via Wayne State bij jullie komen voor Splashtop, omdat ze naar ons hebben gekeken. En ze hebben me in diverse commissies waarin ik zitting heb, gevraagd hoe het gaat. Ik heb ze verteld dat het gewoon werkt.
Gary Cendrowski - Director of Technology, Wayne State CFPCA
Van onze tevreden klanten
We draaien veel klassen met Splashtop, omdat er in de herfst geen persoonlijke lessen zullen zijn. We hebben klassen op afstand, zodat studenten hun certificaten en diploma's kunnen behalen. Zonder Splashtop hadden we dat nooit kunnen doen."
Gerald Casey - Laney College CTE
Van onze tevreden klanten
Met Splashtop kunnen we ze toegang op afstand geven. Het opent ook onze computerlokalen, zodat we potentieel 24 uur per dag open kunnen zijn. Iets dat eerder nooit als een noodzaak werd gezien.
Nicholas Adams - Lenawee Intermediate School District