Beste BeyondTrust-alternatief 2023

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BeyondTrust Remote Support Alternative - Splashtop
BeyondTrust Remote Support Alternative - Splashtop

Beste BeyondTrust Remote Support-alternatief 2026

Bespaar tot 50% wanneer u overstapt van BeyondTrust naar Splashtop

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Vind uw perfecte BeyondTrust-alternatief: vergelijk functies en voordelen

Splashtop Enterprise is een veilige remote access en supportoplossing die de beveiliging versterkt, het beheer stroomlijnt en de remote support optimaliseert, allemaal op maat gemaakt om aan uw specifieke eisen te voldoen.


Splashtop Enterprise

BeyondTrust Remote Support

Prijzen

Kosteneffectief: wie overstapt, bespaart tot 50%.

Dure, dure abonnements- of installatiekosten

Remote Access + Support

Uitgebreide tool met flexibele licenties voor veilige remote access voor eindgebruikers en remote supporttools voor IT

Functies meer toegesneden op IT-teams voor remote support

Securitymaatregelen 

Geavanceerde securityfuncties zoals SSO/SAML, 256-bits encryptie, SIEM logging, IP whitelisting, cloud sessieopnamen, watermerken en meer

Compliance en certificeringen 

Voldoet aan ISO 27001, AVG, GDPR, SOC 2 en ondersteunt HIPAA, FERPA, PCI en andere brancheconformiteiten

Autonoom Endpointmanagement

Vereenvoudig en automatiseer endpointmanagement met beleidshandhaving, patchbeheer van besturingssystemen van derden, alerts, geautomatiseerd herstel via slimme acties, inventarisrapportage en meer

Beschikbaar met 'Endpoint Privilege Management' met beleidscontroles en rapportage

Endpoint-beveiliging

Geïntegreerde Splashtop AV met Bitdefender en GravityZone EDR voor endpointprotectie

Mist native endpointsecurity of integratie zoals AV en EDR

Productiviteitsfuncties

Omleiding van USB-apparaten, passthrough van microfoons, hifi-audio en meer 

Gebrek aan productiviteitsfuncties 

Augmented Reality

Splashtop AR maakt virtuele remote support met annotatie mogelijk 

BeyondTrust InSights

Gebruiksgemak 

Eenvoudig in te stellen met een moderne interface voor onbeheerde en beheerde toegang 

Complexe interface die uitgebreide training vereist

Gedetailleerde vergelijking
Zoekt u een BeyondTrust Jumpoint alternatief? Gebruik Splashtop Connector om toegang te krijgen tot machines zonder VPN of installatie van een remote access agent. Bekijk onze Splashtop Connector vs BeyondTrust Jumpoint vergelijking.


De prijzen van Splashtop vergeleken met die van BeyondTrust: krijg meer voor minder met Splashtop

Een van de grootste verschillen tussen Splashtop en BeyondTrust is de prijs. BeyondTrust staat bekend als een dure oplossing, waardoor het vaak onbereikbaar is voor veel MKB's en zelfs grotere IT-teams die de kosten willen beheersen.

Splashtop biedt aanzienlijk lagere abonnementskosten en biedt toch een volledige reeks remote access en supportmogelijkheden. Met Splashtop krijgt u:

  • Voorspelbare, goedkopere abonnementen die zijn gemaakt om te schalen

  • Geïntegreerde functionaliteit die remote access, onbeheerde support en patchmanagement combineert in één platform, waardoor er minder dure tools nodig zijn

  • Zakelijke performance en security, zoals 4K/60fps-streaming, TLS met 256-bits AES-encryptie en compliance met SOC 2 Type 2, ISO 27001 en HIPAA

Door de behoeften op het gebied van remote access en IT-management te consolideren in Splashtop, besparen organisaties niet alleen in vergelijking met de hoge licentiekosten van BeyondTrust, maar verminderen ze ook de operationele complexiteit en de totale IT-uitgaven.

Van onze tevreden klanten

We hebben voor Splashtop gekozen omdat het een betere ervaring biedt tegen een lagere prijs. Splashtop heeft de beste klantenservice en we hebben een geweldige, directe relatie met onze accountmanager.

Ericson Oliveira, Process Specialist, Tivit

Van onze tevreden klanten

Hoewel de software rotsvast is, is het hoge prijskaartje van Beyond Trust en hun trage reactie bij het aanvragen van offertes of verlengingen verschrikkelijk. Nu we Splashtop gebruiken en zien hoe voordelig het is, hebben we besloten de overstap te maken. We hebben enkele duizenden dollars bespaard.

Steve Burdick - System Admin/President at Galveston Computer Solutions LLC

Waarom Splashtop het beste alternatief is voor BeyondTrust voor remote support

  • Hoge performance, snelle verbindingen
  • Gemakkelijk in te stellen, geen training nodig!
  • Ondersteun moeiteloos meer dan 100.000 endpoints
  • Solide beveiligingsfuncties
  • En meer!

Gegarandeerd 50% korting en early start programma


Veelgestelde vragen

Wat maakt voor kleine bedrijven Splashtop een sterk alternatief voor BeyondTrust?
Welke bedrijfstakken hebben baat bij het gebruik van Splashtop als alternatief voor BeyondTrust?
Hoe presteert Splashtop als alternatief voor BeyondTrust op het gebied van beveiliging?
Wat maakt Splashtop een betrouwbaar alternatief voor BeyondTrust voor compliance-gedreven bedrijfstakken?