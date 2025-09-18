Beste BeyondTrust-alternatief 2023

Beste BeyondTrust Remote Support-alternatief 2026
Bespaar tot 50% wanneer u overstapt van BeyondTrust naar Splashtop
Vind uw perfecte BeyondTrust-alternatief: vergelijk functies en voordelen
Splashtop Enterprise is een veilige remote access en supportoplossing die de beveiliging versterkt, het beheer stroomlijnt en de remote support optimaliseert, allemaal op maat gemaakt om aan uw specifieke eisen te voldoen.
Splashtop Enterprise
BeyondTrust Remote Support
Prijzen
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Kosteneffectief: wie overstapt, bespaart tot 50%.
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Dure, dure abonnements- of installatiekosten
Remote Access + Support
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Uitgebreide tool met flexibele licenties voor veilige remote access voor eindgebruikers en remote supporttools voor IT
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Functies meer toegesneden op IT-teams voor remote support
Securitymaatregelen
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Geavanceerde securityfuncties zoals SSO/SAML, 256-bits encryptie, SIEM logging, IP whitelisting, cloud sessieopnamen, watermerken en meer
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Compliance en certificeringen
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Voldoet aan ISO 27001, AVG, GDPR, SOC 2 en ondersteunt HIPAA, FERPA, PCI en andere brancheconformiteiten
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Autonoom Endpointmanagement
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Vereenvoudig en automatiseer endpointmanagement met beleidshandhaving, patchbeheer van besturingssystemen van derden, alerts, geautomatiseerd herstel via slimme acties, inventarisrapportage en meer
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Beschikbaar met 'Endpoint Privilege Management' met beleidscontroles en rapportage
Endpoint-beveiliging
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Geïntegreerde Splashtop AV met Bitdefender en GravityZone EDR voor endpointprotectie
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Mist native endpointsecurity of integratie zoals AV en EDR
Productiviteitsfuncties
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Omleiding van USB-apparaten, passthrough van microfoons, hifi-audio en meer
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Gebrek aan productiviteitsfuncties
Augmented Reality
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Splashtop AR maakt virtuele remote support met annotatie mogelijk
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BeyondTrust InSights
Gebruiksgemak
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Eenvoudig in te stellen met een moderne interface voor onbeheerde en beheerde toegang
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Complexe interface die uitgebreide training vereist
Gedetailleerde vergelijking
Zoekt u een BeyondTrust Jumpoint alternatief? Gebruik Splashtop Connector om toegang te krijgen tot machines zonder VPN of installatie van een remote access agent. Bekijk onze Splashtop Connector vs BeyondTrust Jumpoint vergelijking.
De prijzen van Splashtop vergeleken met die van BeyondTrust: krijg meer voor minder met Splashtop
Een van de grootste verschillen tussen Splashtop en BeyondTrust is de prijs. BeyondTrust staat bekend als een dure oplossing, waardoor het vaak onbereikbaar is voor veel MKB's en zelfs grotere IT-teams die de kosten willen beheersen.
Splashtop biedt aanzienlijk lagere abonnementskosten en biedt toch een volledige reeks remote access en supportmogelijkheden. Met Splashtop krijgt u:
Voorspelbare, goedkopere abonnementen die zijn gemaakt om te schalen
Geïntegreerde functionaliteit die remote access, onbeheerde support en patchmanagement combineert in één platform, waardoor er minder dure tools nodig zijn
Zakelijke performance en security, zoals 4K/60fps-streaming, TLS met 256-bits AES-encryptie en compliance met SOC 2 Type 2, ISO 27001 en HIPAA
Door de behoeften op het gebied van remote access en IT-management te consolideren in Splashtop, besparen organisaties niet alleen in vergelijking met de hoge licentiekosten van BeyondTrust, maar verminderen ze ook de operationele complexiteit en de totale IT-uitgaven.
Van onze tevreden klanten
We hebben voor Splashtop gekozen omdat het een betere ervaring biedt tegen een lagere prijs. Splashtop heeft de beste klantenservice en we hebben een geweldige, directe relatie met onze accountmanager.
Ericson Oliveira, Process Specialist, Tivit
Van onze tevreden klanten
Hoewel de software rotsvast is, is het hoge prijskaartje van Beyond Trust en hun trage reactie bij het aanvragen van offertes of verlengingen verschrikkelijk. Nu we Splashtop gebruiken en zien hoe voordelig het is, hebben we besloten de overstap te maken. We hebben enkele duizenden dollars bespaard.
Steve Burdick - System Admin/President at Galveston Computer Solutions LLC
Waarom Splashtop het beste alternatief is voor BeyondTrust voor remote support
- Hoge performance, snelle verbindingen
- Gemakkelijk in te stellen, geen training nodig!
- Ondersteun moeiteloos meer dan 100.000 endpoints
- Solide beveiligingsfuncties
- En meer!