Splashtop is een beter alternatief voor LogMeIn Pro

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The Best LogMeIn Alternative - Splashtop
The Best LogMeIn Alternative - Splashtop

Het toonaangevende LogMeIn Pro-alternatief voor 2026: Splashtop

Splashtop kost minder, werkt sneller en geeft u op afstand toegang tot meer computers.

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LogMeIn Pro vs Splashtop: Vergelijking van functies en prijzen



Splashtop Remote Access Pro

LogMeIn Pro

Prijs vanaf

€ 90

€ 349,99

Aantal pc's

10

2

Snelle toegang op afstand

Platformoverschrijdende bestandsoverdracht (drag-and-drop)

Afdrukken vanop afstand

Geluid

Kopiëren en plakken

Mobiele apps

Meerdere monitoren (alleen Windows)

Meerdere monitoren (Windows & Mac)

Meerdere gebruikers (tot 3) kunnen tegelijkertijd op afstand met dezelfde computer verbinding maken*

Deel uw bureaublad via een weblink

Chat

Wekken op afstand

Op afstand opnieuw opstarten

Sessie-opname

Gebruikersbeheer

Bekijk onze prijsvergelijking van Splashtop Remote Access en LogMeIn Pro.

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We gebruikten LogMeIn, maar dat werd in de loop der jaren veel te langzaam. En als er functies waren die ik graag had willen toevoegen, bleek het bedrijf te groot om iets te veranderen. Er werd nooit gereageerd op onze verzoeken.

Steven Walker, President of Fast Break Tech

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Splashtop heeft de functies die we nodig hebben, en de prijs was meer in overeenstemming met wat we wilden betalen.

Jon Quincy, IT Manager, Strobel Energy Group

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Splashtop is in de plaats gekomen van LogMeIn. Omdat de nieuwe versies het, ondanks een aanzienlijke stijging van de abonnementsprijs, steeds minder goed deden.

Cristiano Orlandi, Sr. ICT Strategist, Winitalia

5 Redenen om Splashtop te kiezen als alternatief voor LogMeIn Pro

1. Lagere prijzen zonder verborgen kosten: Splashtop biedt transparante, duidelijke prijzen die aanzienlijk lager zijn dan LogMeIn Pro, waardoor particulieren en bedrijven elk jaar honderden of zelfs duizenden euro's kunnen besparen.

2. Hoogwaardige remote access: Geniet van snelle, betrouwbare remote sessies met 4K-streaming, lage latency en ondersteuning voor meerdere monitoren. Splashtop zorgt ervoor dat uw remote desktop ervaring gelijk is aan het werken op kantoor.

3. Geavanceerde security en compliance: Splashtop gebruikt AES-256 encryptie, ondersteunt multi-factor-authenticatie en SSO, en voldoet aan industrienormen zoals SOC 2, ISO 27001 en HIPAA, waardoor u gemoedsrust heeft bij elke remote sessie.

4. Ondersteuning voor meerdere platforms en apparaten: Maak overal verbinding met uw Windows, Mac, Linux, iOS, Android en Chromebook apparaten. Splashtop biedt veel meer flexibiliteit dan de beperkte platformondersteuning van LogMeIn Pro.

5. Uitgebreide functies inbegrepen zonder extra kosten: Splashtop biedt bestandsoverdracht, afdrukken op afstand, opnemen van sessies, omleiden van USB-apparaten en nog veel meer. Bij LogMeIn Pro kosten veel van die functies extra.

Strobel Energy Group facility at night

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Veelgestelde vragen

Hoe zorgt Splashtop voor veilige remote access in vergelijking met LogMeIn Pro?