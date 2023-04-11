Splashtop Classroom
Schermdeling en annotatie software voor docenten die de hele klas willen betrekken
Houd uw studenten betrokken
Uw scherm staat nu op hun scherm. Geef les vanuit alle vier de hoeken van de klas door uw scherm vooraan in de klas en op de apparaten van uw studenten weer te geven. Creëer een virtuele whiteboardruimte door studenten toestemming te geven om rechtstreeks vanaf hun eigen apparaten aantekeningen te maken. U heeft de controle en uw studenten hoeven niet op te staan.
Splashtop Classroom PrijzenStart uw gratis proefperiode
Gehost door Splashtop
Classroom Basic
US$ 29,99 per docent per jaar
Voor leraren, scholen en districten
Er kunnen maximaal 3 studenten tegelijk verbinding maken
Gehost door Splashtop
Classroom Plus
US$ 99,99 per docent per jaar
Voor leraren, scholen en districten
Er kunnen maximaal 40 leerlingen tegelijk verbinding maken
Gehost door school/district
Op locatie
Vanaf US$ 99,99 per docent - per jaar
Minimaal 5 licenties
Voor scholen en districten met aanvullende nalevings- en beheersvereisten
Uw IT-beheerder implementeert Splashtop Center op een interne server en voorziet gebruikers van Active Directory. Extra beheer- en beveiligingsopties zijn ook beschikbaar.
Maak uw lessen toegankelijk
Met Splashtop Classroom kunnen leerlingen hun eigen apparaten gebruiken om aan elke les deel te nemen. Dit ondersteunt Individualized Education Programs (IEP) door de lesinhoud dichter bij de leerling te brengen. Nu kunnen alle leerlingen vanaf één plek aan alle lessen deelnemen. Bovendien maakt Splashtop Classroom het mogelijk om geluid door te sturen, waardoor studenten hun headsets op hun eigen device kunnen gebruiken.
Ondersteuning van 1:1 en BYOD-initiatieven
Of de school nu 1:1 apparaten verstrekt aan leerlingen, of ze hun eigen apparaten van thuis meebrengen, Splashtop Classroom werkt op iPads, iPhones, Android apparaten, Chromebooks, of elke computer met Chrome browser.