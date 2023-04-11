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Teacher doing a demo of Splashtop Classroom

Splashtop Classroom

Schermdeling en annotatie software voor docenten die de hele klas willen betrekken

Gratis proefperiodeKoop Nu

Houd uw studenten betrokken

Uw scherm staat nu op hun scherm. Geef les vanuit alle vier de hoeken van de klas door uw scherm vooraan in de klas en op de apparaten van uw studenten weer te geven. Creëer een virtuele whiteboardruimte door studenten toestemming te geven om rechtstreeks vanaf hun eigen apparaten aantekeningen te maken. U heeft de controle en uw studenten hoeven niet op te staan.

Splashtop Classroom Prijzen

Start uw gratis proefperiode

Gehost door Splashtop

Classroom Basic

US$ 29,99 per docent per jaar


Voor leraren, scholen en districten

Er kunnen maximaal 3 studenten tegelijk verbinding maken

Koop Nu

Gehost door Splashtop

Classroom Plus

US$ 99,99 per docent per jaar


Voor leraren, scholen en districten

Er kunnen maximaal 40 leerlingen tegelijk verbinding maken

Koop Nu

Gehost door school/district

Op locatie

Vanaf US$ 99,99 per docent - per jaar

Minimaal 5 licenties

Voor scholen en districten met aanvullende nalevings- en beheersvereisten

Uw IT-beheerder implementeert Splashtop Center op een interne server en voorziet gebruikers van Active Directory. Extra beheer- en beveiligingsopties zijn ook beschikbaar.

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Students using tablets to access computers while using Splashtop Classroom

Maak uw lessen toegankelijk

Met Splashtop Classroom kunnen leerlingen hun eigen apparaten gebruiken om aan elke les deel te nemen. Dit ondersteunt Individualized Education Programs (IEP) door de lesinhoud dichter bij de leerling te brengen. Nu kunnen alle leerlingen vanaf één plek aan alle lessen deelnemen. Bovendien maakt Splashtop Classroom het mogelijk om geluid door te sturen, waardoor studenten hun headsets op hun eigen device kunnen gebruiken.

Teacher and students smiling while using Splashtop Classroom

Ondersteuning van 1:1 en BYOD-initiatieven

Of de school nu 1:1 apparaten verstrekt aan leerlingen, of ze hun eigen apparaten van thuis meebrengen, Splashtop Classroom werkt op iPads, iPhones, Android apparaten, Chromebooks, of elke computer met Chrome browser.

Steps showing how students use the Splashtop Classroom app to scan a QR code from a teacher's PC/Mac


Aan de slag met Classroom