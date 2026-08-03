Splashtop zet zijn expertise in externe toegang in tegen oplichters met de lancering van Shield
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Nieuw beveiligingsproduct voor consumenten blokkeert tools voor externe toegang van oplichters, malware en phishinglinks — en wordt gelanceerd nu de verliezen door onlinefraude onder Amerikanen een recordhoogte van 21 miljard dollar bereiken
CUPERTINO, Calif., 3 aug. — Splashtop® Inc., een wereldwijde leider en pionier in veilige externe toegang, kondigde vandaag Splashtop Shield aan, een beveiligingsoplossing voor individuen en gezinnen die is ontwikkeld om de aanvalsketen achter de huidige scams waarbij apparaten worden overgenomen te onderbreken. Door malwarebescherming, phishingverdediging en preventie van externe overname te combineren, stopt Shield aanvallen voordat criminelen de controle over een apparaat krijgen.
Moderne scams vertrouwen zelden op één enkele tactiek. Een phishing-sms leidt naar een valse supportsite, een overtuigend telefoongesprek en uiteindelijk een sessie met externe toegang die een crimineel de controle over de computer van het slachtoffer geeft. Kunstmatige intelligentie maakt elke stap van deze vormen van oplichting overtuigender. Volgens het Internet Crime Report van de FBI verloren Amerikanen vorig jaar bijna 21 miljard dollar aan cybercriminaliteit. Volwassenen boven de 60 werden het hardst getroffen en meldden 7,7 miljard dollar aan verliezen — een stijging van 37% in één jaar.
Al meer dan tien jaar beveiligt Splashtop legitieme externe toegang voor miljoenen gebruikers en duizenden bedrijven, en helpt het te bepalen hoe vertrouwde remote sessies op basis van toestemming eruitzien. Shield zet die expertise in tegen aanvallers door ongeautoriseerde toegangspogingen te herkennen en te blokkeren.
“Cybercriminelen zijn meedogenloos en maken misbruik van de meest kwetsbare mensen in ons leven,” zegt Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. “De scams van vandaag rijgen misleiding, malware en ongeautoriseerde externe toegang aaneen. Shield is ontwikkeld om die keten te doorbreken voordat criminelen de controle krijgen, en geen enkel bedrijf begrijpt beter dan wij het verschil tussen legitieme externe toegang en een overname.”
In onafhankelijke tests door derden, uitgevoerd door West Coast Labs in april 2026, behaalde Shield een beschermingspercentage van 100% tegen de geteste bedreigingen [Bronrapport].
Shield beschermt gedurende het volledige verloop van een aanval:
Bescherming tegen remote takeover: Detecteert en blokkeert onbevoegde tools voor remote access die worden gebruikt bij techsupportscams — de laatste en meest schadelijke stap van een apparaatsovernameaanval — terwijl vertrouwde verbindingen met toestemming van familieleden worden herkend en toegestaan.
Bescherming tegen digitale oplichting: Blokkeert phishingwebsites en kwaadaardige links in e-mails en berichten voordat ze laden, zodat een verkeerde klik niet tot een beveiligingsincident leidt.
Bedreigingsbescherming (antivirus): Detecteert en blokkeert malware, ransomware en andere kwaadaardige software met behulp van AI-ondersteunde detectie en gedragsanalyse naast een traditionele antivirusengine, en beschermt zo tegen zowel bekende als opkomende bedreigingen.
Vertrouwde hulp op afstand: Hiermee kunnen aangewezen familieleden dierbaren veilig helpen via sessies op basis van toestemming om technische problemen op te lossen of verdachte activiteiten te onderzoeken, waar ze ook zijn.
“Miljoenen mensen gebruiken Splashtop al om ouders en grootouders te helpen met hun computers,” vervolgde Lee. “Shield beschermt diezelfde families voordat er iets misgaat — en nu oplichters AI gebruiken om hun oplichting moeilijker herkenbaar te maken, breiden we de bescherming van Shield uit om hen ook daar te stoppen, waarbij we de door AI aangestuurde voorkant van de aanval onderscheppen, niet alleen de laatste stap.” Splashtop Shield is vandaag beschikbaar voor een gratis proefperiode van 7 dagen of om te kopen in de edities Individual, Family Lite en Family voor Windows-pc's en Macs, als zelfstandig product of naast de remote-accessoplossingen van Splashtop. Ga voor meer informatie of om een gratis proefperiode te starten naar www.splashtop.com/shield.
Nieuwsoverzicht
Splashtop Shield blokkeert de ongeautoriseerde remote-accesstools achter technische-supportscams, terwijl vertrouwde familieverbindingen open blijven — en combineert bescherming tegen oplichting, preventie van overname op afstand, antivirus en Remote Help op basis van toestemming in één beveiligingsoplossing voor individuen en families.
Splashtop Shield is beschikbaar voor Windows-pc's en Macs als lichtgewicht apps, in de edities Individual en Family.
Splashtop Shield behaalde een beschermingspercentage van 100% tegen geteste bedreigingen in onafhankelijke tests van derden door West Coast Labs.
Splashtop Shield is ontwikkeld door Splashtop, waarvan de remote-accesssoftware wordt vertrouwd door meer dan 30 miljoen gebruikers wereldwijd.
Over Splashtop
Splashtop is de best gewaardeerde wereldwijde leverancier van oplossingen voor werken op afstand, ondersteuning en beheer die de beveiliging en prestaties in de wereld van werken op afstand vereenvoudigen. Met het succes van de klant als hoogste prioriteit is de technologie van Splashtop eenvoudig te implementeren, te gebruiken en te beheren voor kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen, en biedt geavanceerde beveiligingsfuncties, hoge doorvoer, brede apparaatondersteuning en 24/5 klantensupport. Splashtop, de laagdrempelige oplossing die door meer dan 30 miljoen gebruikers is gekozen, is een partner die gebruikers in staat stelt te groeien en te schalen op hun eigen voorwaarden met zeer flexibele abonnementen. Splashtop is lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA) en sluit zich aan bij de inspanningen van Microsoft om klanten te helpen de veranderende uitdagingen van het hedendaagse IT-landschap aan te pakken. Bezoek www.splashtop.com en volg ons op LinkedIn voor meer informatie.