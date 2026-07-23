Splashtop erkend in de 2026 Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer voor remote desktop-software
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Het bedrijf behaalde een aanbevelingsbereidheid van 98% en 70 in aanmerking komende reviews, een van de hoogste aantallen reviews van in aanmerking komende leveranciers in het rapport.
CUPERTINO, Calif., 23 juli 2026 — Splashtop maakte vandaag bekend dat het is opgenomen als een Aspiring vendor in de 2026 Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer voor Remote Desktop Software. Op basis van reviews van geverifieerde eindgebruikers ontving Splashtop een Willingness to Recommend-score van 98% uit 70 in aanmerking komende klantreviews per april 2026, goed voor een van de hoogste aantallen in aanmerking komende reviews onder de leveranciers in het rapport. "Wij geloven dat we als een door oprichters geleid bedrijf dat is opgebouwd door engineers, betrokken zijn bij elke stap van de evolutie van ons product,” aldus Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. “Een van de grootste invloeden op onze roadmap is wat we van onze klanten horen. In veel opzichten is het een partnerschap. We groeien al bijna 20 jaar samen met onze klanten, en het is ontzettend waardevol om te horen dat het werk dat we hebben gedaan nog steeds een betekenisvol verschil maakt voor de IT-teams die we bedienen." Klanten benadrukken de eenvoud, beveiliging, stabiliteit en naadloze gebruikerservaring van Splashtop:
"Sterke beveiligingsmogelijkheden geven vertrouwen bij het verkrijgen van toegang tot klantomgevingen en ondersteunen zowel de vereisten als het vertrouwen van klanten." – Director of Customer Service and Support in the IT Services Industry
"Splashtop is al ruim tien jaar een parel in deze markt, sinds ik het ben gaan gebruiken." – VP, IT in de bankensector
"Betrouwbare en stabiele externe verbindingen met goede prestaties. Eenvoudige installatie en prettig in het dagelijks gebruik met onbeheerde toegang." – Operations Associate in de financiële sector
"Ik vind het geweldig hoe naadloos de Remote Desktop-ervaring is wanneer je meerdere monitoren gebruikt op het externe systeem." – Softwareontwikkelaar in de gezondheidszorg- en biotechsector
"Splashtop is een betrouwbaar platform voor remote access met sterke prestaties, stabiele connectiviteit en eenvoudige implementatie. Het heeft goed gewerkt voor probleemoplossing op afstand, endpointbeheer en dagelijkse IT-supporttaken." – IT Operations Manager in de zorg- en biotechsector
“Splashtop On-Prem is uitstekend in zijn vakgebied, het werkt feilloos en als dat niet zo is, is de ondersteuning geweldig.” – IT-medewerker in de overheidssector
"Uitstekende betrouwbaarheid. Eenvoudig in gebruik. Over het algemeen lijkt het product gebruiksvriendelijker dan de andere programma's voor externe toegang die we gebruiken." – Sales Manager in de verzekeringsbranche (met uitzondering van zorgverzekeringen)
Splashtop helpt enterprises om medewerkers en IT-teams veilig te verbinden met de systemen die ze nodig hebben, waar ze ook zijn. Hoogwaardige remote access en security op enterprise-niveau stellen organisaties in staat om hybride werken met vertrouwen op te schalen. Responsieve remote sessies met hoge beeldkwaliteit houden medewerkers productief en helpen IT om problemen sneller op te lossen bij veeleisende workloads. De Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer bundelt geverifieerde klantreviews tot inzichten die technologiekopers helpen bij het evalueren van software en diensten. Deze reviews vormen een aanvulling op het expertonderzoek van Gartner door directe perspectieven te bieden van organisaties die de producten in productieomgevingen gebruiken. Klantfeedback blijft een belangrijke rol spelen bij het vormgeven van de productroadmap van Splashtop voor remote access, remote support en autonoom endpointbeheer. Door goed te luisteren naar IT-professionals blijft Splashtop investeren in mogelijkheden die operations vereenvoudigen, security versterken en lean IT-teams helpen meer te bereiken met minder middelen. Ga voor meer informatie over de oplossingen van Splashtop voor remote access, remote support en autonoom endpointbeheer, of om een gratis proefperiode te starten, naar www.splashtop.com.
Disclaimers
Gartner, Voice of the Customer voor Remote Desktop Software, Peer Contributors, 30 juni 2026. Gartner® en Peer Insights™ zijn handelsmerken van Gartner, Inc. en/of zijn gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Content van Gartner Peer Insights bestaat uit de meningen van individuele eindgebruikers op basis van hun eigen ervaringen en mag niet worden opgevat als feitelijke beweringen, noch vertegenwoordigt deze de standpunten van Gartner of zijn gelieerde ondernemingen. Gartner onderschrijft geen enkele leverancier, product of dienst die in deze content wordt weergegeven en geeft geen enkele expliciete of impliciete garantie met betrekking tot deze content, over de juistheid of volledigheid ervan, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.
Over Splashtop
Splashtop is de best gewaardeerde wereldwijde leverancier van oplossingen voor werken op afstand, ondersteuning en beheer die de beveiliging en prestaties in de wereld van werken op afstand vereenvoudigen. Met het succes van de klant als hoogste prioriteit is de technologie van Splashtop eenvoudig te implementeren, te gebruiken en te beheren voor kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen, en biedt geavanceerde beveiligingsfuncties, hoge doorvoer, brede apparaatondersteuning en 24/5 klantensupport. Splashtop, de laagdrempelige oplossing die door meer dan 30 miljoen gebruikers is gekozen, is een partner die gebruikers in staat stelt te groeien en te schalen op hun eigen voorwaarden met zeer flexibele abonnementen. Splashtop is lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA) en sluit zich aan bij de inspanningen van Microsoft om klanten te helpen de veranderende uitdagingen van het hedendaagse IT-landschap aan te pakken. Bezoek www.splashtop.com en volg ons op LinkedIn voor meer informatie.