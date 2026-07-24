Splashtop voor het vijfde jaar op rij uitgeroepen tot “Leader” in de ITreview Grid Award
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Erkend om het gebruiksgemak en de stabiele verbindingskwaliteit ter ondersteuning van werken op afstand en IT-support voor ondernemingen
TOKYO, Japan — Splashtop K.K. (hoofdkantoor: Chiyoda-ku, Tokyo; President and Representative Director: Mark Lee; hierna te noemen “Splashtop”), leverancier van de remote access-oplossing “Splashtop”, heeft vandaag aangekondigd dat Splashtop is uitgeroepen tot “Leader” in de categorie Remote Access Tools van de “ITreview Grid Award 2026 Summer”, georganiseerd door ITreview, een reviewplatform voor B2B IT-producten en cloudservices dat wordt beheerd door ITcrowd Corp. (hoofdkantoor: Minato-ku, Tokyo; President and CEO: Genta Kurono).
Bekroond als “Leader” in de categorie Remote Access Tools van de ITreview Grid Award 2026 Summer
De ITreview Grid Award is een kwartaalprijs die uitmuntende B2B IT-producten en cloudservices erkent op basis van gebruikersbeoordelingen die bij ITreview zijn ingediend, waarbij producten worden beoordeeld vanuit het perspectief van zowel klanttevredenheid als markterkenning.
Splashtop is een oplossing voor remote access waarmee gebruikers veilig en comfortabel toegang krijgen tot pc's op kantoor en op locatie. Met eenvoudige, VPN-onafhankelijke bediening, intuïtief gebruiksgemak, stabiele verbindingskwaliteit en ondersteuning voor meerdere apparaten helpt Splashtop flexibel werken mogelijk te maken, ongeacht de locatie, terwijl het de efficiëntie van IT-beheer en supportprocessen verbetert.
In deze onderscheiding kreeg Splashtop van veel gebruikers hoge waarderingen voor het praktische gemak en de gebruiksvriendelijkheid in de dagelijkse praktijk. In reviews op ITreview werden de volgende punten uitgelicht:
Maakt veilige toegang tot bedrijfs-pc's vanaf elke locatie mogelijk voor werken op afstand en hybride werken, waardoor taken afnemen waarvoor medewerkers eerder naar kantoor moesten komen.
Biedt een comfortabele omgeving voor remote access bij je dagelijkse werk, met minimale vertraging bij schermweergave en muisbediening.
Hiermee kunnen IT- en informatiesysteemteams externe pc's direct bekijken en bedienen, wat bijdraagt aan snellere reactietijden voor remote support.
Ondersteunt verbindingen vanaf smartphones en tablets, waardoor het handig is om werk af te handelen, noodsituaties op te vangen en problemen op te lossen terwijl je niet op kantoor bent.
Biedt eenvoudige implementatie en bediening, waardoor organisaties een VPN-onafhankelijke omgeving voor externe toegang kunnen opbouwen met een uitstekende prijs-prestatieverhouding.
Splashtop blijft feedback van klanten verwerken in verbeteringen van producten en diensten, en ondersteunt flexibele werkstijlen en bedrijfscontinuïteit voor bedrijven en organisaties door veilige en prettige omgevingen voor externe toegang te bieden.
Over Splashtop
Splashtop is de best gewaardeerde wereldwijde leverancier van oplossingen voor werken op afstand, ondersteuning en beheer die de beveiliging en prestaties in de wereld van werken op afstand vereenvoudigen. Met het succes van de klant als hoogste prioriteit is de technologie van Splashtop eenvoudig te implementeren, te gebruiken en te beheren voor kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen, en biedt geavanceerde beveiligingsfuncties, hoge doorvoer, brede apparaatondersteuning en 24/5 klantensupport. Splashtop, de laagdrempelige oplossing die door meer dan 30 miljoen gebruikers is gekozen, is een partner die gebruikers in staat stelt te groeien en te schalen op hun eigen voorwaarden met zeer flexibele abonnementen. Splashtop is lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA) en sluit zich aan bij de inspanningen van Microsoft om klanten te helpen de veranderende uitdagingen van het hedendaagse IT-landschap aan te pakken. Bezoek www.splashtop.com en volg ons op LinkedIn voor meer informatie.