Splashtop wint de 2026 Visionary Spotlight Award voor verenigd platform voor autonoom endpointbeheer
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CUPERTINO, Calif., 16 jul 2026 — Splashtop heeft een 2026 Visionary Spotlight Award ontvangen van ChannelVision Magazine en won de prijs voor Service Provider Technology Breakthroughs in de categorie remote monitoring and management (RMM) voor zijn uniforme platform voor autonoom endpointbeheer (AEM).
Het cloud-native platform van Splashtop bundelt de belangrijkste operationele mogelijkheden die Managed Service Providers (MSPs) dagelijks gebruiken in één eenvoudige, gestroomlijnde ervaring. In plaats van tussen meerdere producten heen en weer te schakelen om problemen te identificeren en op te lossen, kunnen technici van begin tot eind werken vanaf één platform met volledig inzicht in alle klantomgevingen. Met Splashtop AEM kunnen MSPs beleid standaardiseren en routinetaken automatiseren, terwijl ze realtime beveiligingsinzichten krijgen. Het geïntegreerde platform helpt MSPs het aantal tools te verminderen, de efficiëntie van technici te verbeteren en activiteiten op te schalen zonder de kosten en complexiteit van traditionele enterprise RMM-platforms.
"De meeste MSPs hebben geen platform nodig dat alles probeert te doen. Ze hebben er een nodig die de dingen waar ze elke dag op vertrouwen uitzonderlijk goed doet," aldus Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. "We zijn vereerd dat we erkenning krijgen van ChannelVision, omdat zij begrijpen wat we proberen te doen: iets vereenvoudigen dat ongelooflijk complex is geworden.”
In tegenstelling tot traditionele RMM-platforms, waarvoor je vaak meerdere producten of uitgebreide aanpassingen nodig hebt, biedt Splashtop één uniforme operationele omgeving voor het beheren van de gezondheid van endpoints, beveiliging, automatisering, patchbeheer en ondersteuning op afstand. Het vormt ook een aanvulling op Microsoft Intune door apparaatbeheer uit te breiden met operationele mogelijkheden in realtime.
“Naarmate IT-omgevingen meer verspreid zijn geraakt en de beveiligingseisen zijn toegenomen, maakt elke nieuwe laag complexiteit het voor MSPs moeilijker om snel te reageren en efficiënt te werken. Onze focus ligt op het helpen van partners om te vereenvoudigen, zodat ze sneller kunnen bewegen, de beveiliging kunnen versterken en gezondere, winstgevendere bedrijven kunnen opbouwen."
De jaarlijkse Visionary Spotlight Awards erkennen uitmuntende producten, diensten en implementaties in de communicatie- en channeltechnologie-industrieën. Winnaars worden geselecteerd door de redacteuren van ChannelVision en een onafhankelijk panel van juryleden op basis van innovatie, toekomstige impact op de branche, onderscheidende functies, gebruiksgemak en interoperabiliteit.
"De VSA's van 2026 weerspiegelen een snel evoluerend channel, waarin adviseurs hun weg vinden in opkomende AI-gedreven technologieën en veranderende verwachtingen van kopers," aldus Berge Kaprelian, President en CEO van ChannelVision. "De VSA's helpen door de ruis heen te breken door de bedrijven te erkennen die innovatie en meetbare zakelijke waarde leveren. Gefeliciteerd aan alle winnaars van de Visionary Spotlight Award van dit jaar."
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Over Splashtop
Splashtop is de best gewaardeerde wereldwijde leverancier van oplossingen voor werken op afstand, ondersteuning en beheer die de beveiliging en prestaties in de wereld van werken op afstand vereenvoudigen. Met het succes van de klant als hoogste prioriteit is de technologie van Splashtop eenvoudig te implementeren, te gebruiken en te beheren voor kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen, en biedt geavanceerde beveiligingsfuncties, hoge doorvoer, brede apparaatondersteuning en 24/5 klantensupport. Splashtop, de laagdrempelige oplossing die door meer dan 30 miljoen gebruikers is gekozen, is een partner die gebruikers in staat stelt te groeien en te schalen op hun eigen voorwaarden met zeer flexibele abonnementen. Splashtop is lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA) en sluit zich aan bij de inspanningen van Microsoft om klanten te helpen de veranderende uitdagingen van het hedendaagse IT-landschap aan te pakken. Bezoek www.splashtop.com en volg ons op LinkedIn voor meer informatie.
Over ChannelVision Magazine
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