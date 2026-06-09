Splashtop ontvangt de Top Rated Award 2026 van TrustRadius
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Feedback van klanten benadrukt de sterke prestaties, beveiliging, gebruikerservaring en ondersteuning voor IT-teams en MSPs
CUPERTINO, Calif., 10 juni 2026 — Splashtop, een leider in oplossingen voor remote access, support en endpoint management, heeft vandaag aangekondigd dat het de 2026 Top Rated Award van TrustRadius heeft ontvangen. Deze erkenning is volledig gebaseerd op geverifieerde klantbeoordelingen en weerspiegelt consistente feedback van IT-professionals die op Splashtop vertrouwen om apparaten in gedistribueerde omgevingen veilig te benaderen, te ondersteunen en te beheren. De TrustRadius Top Rated Awards zijn gebaseerd op authentieke klantervaringen en erkennen leveranciers die meetbare waarde leveren op belangrijke gebieden zoals productprestaties, beveiliging, gebruiksgemak en klantenondersteuning. De voortdurende erkenning van Splashtop onderstreept het vermogen om organisaties te helpen IT-processen te vereenvoudigen en tegelijk hoge normen voor beveiliging en de eindgebruikerservaring te handhaven. “Erkenning op basis van klantfeedback weegt voor ons het zwaarst, omdat die de praktijkervaring weerspiegelt”, zegt Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. “Naarmate IT-omgevingen meer verspreid raken en de beveiligingseisen toenemen, ligt onze focus op het leveren van oplossingen die gelijke tred houden met die eisen, terwijl we de prestaties, eenvoud en betrouwbaarheid behouden waar onze klanten op vertrouwen.” De beoordelingen van Splashtop op TrustRadius benadrukken de sterke punten op verschillende kerngebieden:
Prestaties: Snelle remote access met lage latentie, zodat je naadloos kunt werken vanaf elke locatie en op elk apparaat
Beveiliging: End-to-end-encryptie, gedetailleerde toegangscontroles en naleving van standaarden zoals SOC 2, ISO en AVG
Gebruikerservaring: Eenvoudige implementatie in eigen huis, intuïtieve interface en minimale training vereist voor IT-teams en eindgebruikers
Klantenservice: Responsieve, deskundige supportteams die klanten helpen problemen snel op te lossen
Naast de kernoplossingen voor remote access en support heeft Splashtop een uniform platform voor autonoom endpointbeheer geïntroduceerd met native remote control, dat meer inzicht geeft in de status van apparaten en IT-teams in staat stelt proactief actie te ondernemen zonder van tool te wisselen. Deze aanpak helpt de operationele complexiteit te verminderen, terwijl de prestaties en betrouwbaarheid behouden blijven die klanten verwachten.
Hoogtepunten uit klantfeedback
Splashtop-klanten blijven de nadruk leggen op meer efficiëntie en minder frictie in IT-workflows:
“Splashtop is de beste tool voor externe toegang en endpointbeheer in ons arsenaal. We zouden niet kunnen bestaan zonder de hulp die het onze technici biedt, aangezien we klanten in de hele staat hebben. Het is niet alleen de beste oplossing voor onze behoeften, maar helpt ons ook wanneer we niet naar de locatie van een klant hoeven te gaan om de problemen daar op te lossen.” – Eigenaar
“Splashtop is een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding voor kleine tot middelgrote bedrijven. Het heeft me geholpen bij het beheren van meerdere bedrijven in mijn eentje, dankzij de automatisering van updates, antivirus en remote control.” – IT-directeur
“Splashtop is een onmisbaar hulpmiddel geworden voor onze kliniek en geeft me de flexibiliteit om effectief te werken, zelfs wanneer ik niet op kantoor ben — of dat nu voor medische afspraken is of voor persoonlijke tijd. Omdat ik de enige ben die verantwoordelijk is voor bepaalde kritieke taken, kan ik dankzij Splashtop op afstand inloggen, vragen van medewerkers beantwoorden, belangrijke informatie raadplegen en facturatie zonder onderbreking verwerken.” – Administrator in professionele dienstverlening
“Splashtop is essentieel voor sterk beperkte omgevingen, met verschillende beveiligingsopties die kunnen worden geconfigureerd. En ook voor apparatuur die fysiek lastig bereikbaar is (bijv. grote schermen of kiosken), waarbij we Streamers kunnen gebruiken om toegang te krijgen.” – IT-processtrateeg
“Splashtop is geweldig voor externe toegang. Ik heb nog nooit meegemaakt dat het door wisselende netwerkomstandigheden onbruikbaar werd, en het presteert overal verrassend goed met een hoge kwaliteit. De gebruikersinterface en het naadloze gevoel dat alles "gewoon werkt", is geweldig.” – IT-beheerder
De erkenning van Splashtop door TrustRadius komt boven op de groeiende lijst van onderscheidingen in de branche en weerspiegelt een sterke klanttevredenheid en aanhoudende groei binnen het productportfolio. Ga voor meer informatie over Splashtop en om klantbeoordelingen te lezen naar https://www.trustradius.com/products/splashtop-enterprise/reviews.
Nieuwsoverzicht
Splashtop is top beoordeeld door TrustRadius op basis van geverifieerde klantbeoordelingen
Splashtop beoordeeld als beste oplossing voor het mkb, met hoge prestaties, gebruiksgemak en een sterke ROI
Splashtop biedt snelle, veilige remote access en remote support voor gedistribueerde werkomgevingen, met endpointbeheer om de zichtbaarheid te verbeteren en wildgroei aan tools te verminderen
IT-teams en MSPs vertrouwen op Splashtop’s endpointmanagementplatform met ingebouwde remote control om complexiteit te verminderen en efficiënte remote werkzaamheden mogelijk te maken
Over Splashtop
Splashtop is de best gewaardeerde wereldwijde leverancier van oplossingen voor werken op afstand, ondersteuning en beheer die de beveiliging en prestaties in de wereld van werken op afstand vereenvoudigen. Met het succes van de klant als hoogste prioriteit is de technologie van Splashtop eenvoudig te implementeren, te gebruiken en te beheren voor kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen, en biedt geavanceerde beveiligingsfuncties, hoge doorvoer, brede apparaatondersteuning en 24/5 klantensupport. Splashtop, de laagdrempelige oplossing die door meer dan 30 miljoen gebruikers is gekozen, is een partner die gebruikers in staat stelt te groeien en te schalen op hun eigen voorwaarden met zeer flexibele abonnementen. Splashtop is lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA) en sluit zich aan bij de inspanningen van Microsoft om klanten te helpen de veranderende uitdagingen van het hedendaagse IT-landschap aan te pakken. Bezoek www.splashtop.com en volg ons op LinkedIn voor meer informatie.