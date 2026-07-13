Splashtop introduceert Splashtop Live, een nieuwe reeks community-evenementen voor IT- en MSP-professionals om te leren, contact te leggen en operations te vereenvoudigen
Deze inhoud werd automatisch vertaald met behulp van AI als referentie. In geval van enige afwijking of onduidelijkheid is de originele Engelstalige versie leidend als gezaghebbende bron.
Exclusieve evenementen in de Bay Area en Londen brengen de IT-community, partners en vakgenoten samen om praktische strategieën, praktijkervaringen en nieuwe perspectieven op de IT-uitdagingen van vandaag te delen.
CUPERTINO, Calif., 13 jul 2026 — Splashtop Inc. heeft vandaag Splashtop Live aangekondigd, de eerste community-evenementenreeks van het bedrijf onder eigen merknaam. De events op uitnodiging brengen IT-professionals, managed service providers (MSPs), partners en branche-experts samen voor een middag vol leren, netwerken en gesprekken over het vereenvoudigen van moderne IT-activiteiten. Deelnemers gaan naar huis met ideeën die ze kunnen toepassen in hun eigen IT-omgevingen en met een beter begrip van hoe andere organisaties vergelijkbare uitdagingen oplossen.
Nu Splashtop 20 jaar innovatie viert, weerspiegelt de nieuwe evenementreeks de voortdurende toewijding van het bedrijf aan de IT-community, terwijl het zich uitbreidt van zijn roots in remote access naar bredere oplossingen voor IT-beheer en endpointbeveiliging. Splashtop Live bouwt voort op die toewijding door een platform te creëren waar IT-professionals veelvoorkomende uitdagingen kunnen bespreken en van elkaars ervaringen kunnen leren.
De eerste Splashtop Live-serie omvat:
Splashtop Live: Bay Area | 16 september | Cupertino, California
Splashtop Live: London | 6 oktober | Londen, Verenigd Koninkrijk
Elk evenement geeft deelnemers directe toegang tot de oprichters van Splashtop en de teams voor leiderschap, product en support, waardoor er mogelijkheden ontstaan om vragen te stellen en werkwijzen te verkennen die ze kunnen aanpassen aan hun eigen organisatie. De agenda omvat keynotepresentaties, paneldiscussies met vakgenoten waarin IT-professionals en MSPs aan het woord komen, sessies over de productroadmap, interactieve workshops en tijd om met vakgenoten in contact te komen. Gedurende de dag ontdekken deelnemers manieren om de operationele efficiëntie te verbeteren, de IT-complexiteit te verminderen en de beveiliging te versterken, terwijl ze relaties opbouwen met vakgenoten uit de community.
"In de afgelopen twintig jaar hebben we het voorrecht gehad om samen te werken met IT-professionals terwijl hun verantwoordelijkheden bleven groeien," zegt Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. " Enkele van de meest waardevolle ideeën komen van professionals die delen wat werkt in hun eigen omgevingen. Splashtop Live creëert een plek waar die gesprekken kunnen plaatsvinden."
Meer details over de agenda, uitgelichte sprekers en partneraankondigingen worden in de komende weken gedeeld.
Volg ons op LinkedIn voor meer informatie over Splashtop Live: www.linkedin.com/company/splashtop.
Over Splashtop
Splashtop is de best gewaardeerde wereldwijde leverancier van oplossingen voor werken op afstand, ondersteuning en beheer die de beveiliging en prestaties in de wereld van werken op afstand vereenvoudigen. Met het succes van de klant als hoogste prioriteit is de technologie van Splashtop eenvoudig te implementeren, te gebruiken en te beheren voor kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen, en biedt geavanceerde beveiligingsfuncties, hoge doorvoer, brede apparaatondersteuning en 24/5 klantensupport. Splashtop, de laagdrempelige oplossing die door meer dan 30 miljoen gebruikers is gekozen, is een partner die gebruikers in staat stelt te groeien en te schalen op hun eigen voorwaarden met zeer flexibele abonnementen. Splashtop is lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA) en sluit zich aan bij de inspanningen van Microsoft om klanten te helpen de veranderende uitdagingen van het hedendaagse IT-landschap aan te pakken. Bezoek www.splashtop.com en volg ons op LinkedIn voor meer informatie.