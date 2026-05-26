Splashtop erkend in G2-rapporten voor het vereenvoudigen van modern IT-beheer
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Klantenrecensies benadrukken de operationele eenvoud, snelle ROI en de groeiende vraag naar geïntegreerde IT-platforms.
CUPERTINO, Calif., 26 mei 2026 – Splashtop® Inc. kondigde vandaag meerdere erkenningen aan in de G2 Summer 2026 Reports in de categorieën endpointbeheer, patchbeheer, remote support, remote desktop toegang, certificaat lifecyclebeheer (CLM), en netwerk toegangscontrole. Volledig gebaseerd op geverifieerde klantbeoordelingen, weerspiegelen de erkenningen een sterke klantbevestiging van Splashtop's vermogen om IT-operaties te vereenvoudigen, de beveiliging te versterken en moderne werkomgevingen te ondersteunen.
In endpointbeheer en patchbeheer werd Splashtop erkend als een Hoge Presteerder binnen organisaties van alle groottes, met name gewaardeerd door middelgrote klanten die op zoek zijn naar vereenvoudigde operaties en snellere oplossingen. Op basis van feedback van G2-gebruikers meldden Splashtop-klanten dat ze 3 keer sneller ROI behaalden voor endpointbeheer en 2,5 keer sneller voor patchbeheer vergeleken met de gemiddelden in de categorie. Klanten prezen herhaaldelijk Splashtop's vermogen om kritieke IT-workflows te consolideren tot een meer gestroomlijnde ervaring. Een recensent verklaarde dat Splashtop AEM 'het leven van IT-beheerders 10x makkelijker heeft gemaakt!!' terwijl anderen het platform beschreven als een 'alles-in-één winkel' die alles afhandelt wat ik moet doen, zoals het controleren van de inventaris voor upgrades, ervoor zorgen dat patches goed zijn, of rapporten trekken, zonder naar een andere leverancier te hoeven overstappen." Een andere klant merkte op dat de ervaring "niet als een product van een derde voelt dat er zomaar aan toegevoegd is."
Splashtop heeft erkenningen als Grid® Leader en Momentum Leader verdiend in de categorieën Remote Support en Remote Desktop, samen met herhaalde erkenning voor ROI, bruikbaarheid en gemakkelijke implementatie. Een klant beschreef Splashtop als het bieden van “veilige, gemakkelijke externe toegang tot werkcomputers vanaf elke locatie,” terwijl anderen benadrukten de “rotsvaste betrouwbaarheid waarop je kunt rekenen” en “essentiële externe ondersteuning met uitstekende service.”
Splashtop's Foxpass cloud PKI en RADIUS oplossing kreeg ook de leider status in de categorieën Certificaat Levenscyclusbeheer en Netwerk Toegang Controle, wat de groeiende vraag naar wachtwoordloze en op identiteit gebaseerde authenticatie weerspiegelt. Klanten meldden dat ze 1,8 keer sneller ROI behaalden vergeleken met gemiddelde in de categorie en prezen de oplossing voor het vereenvoudigen van authenticatie en netwerktoegangsbeheer, waarbij een beoordelaar het beschreef als het bieden van "naadloze gecentraliseerde authenticatie met betrouwbare RADIUS en helder inzicht," terwijl een andere de nadruk legde op de "eenvoudige installatie, sterke beveiliging en nul onderhoud."
De erkenningen van G2 bevestigen Splashtop’s bredere visie op het vereenvoudigen van beveiliging in hybride werkomgevingen zonder onnodige complexiteit toe te voegen voor IT-teams of eindgebruikers. Van het op afstand ondersteunen van gebruikers en het beheren van apparaten tot het mogelijk maken van gedetailleerde toegangscontroles voor externe toegang, het versterken van onsite netwerkauthenticatie en het integreren van endpoint security solutions, helpt Splashtop organisaties hun beveiligingspositie te verbeteren, het beheer te vereenvoudigen en consistente zichtbaarheid en controle te behouden in zowel externe als op kantoor gebaseerde werkomgevingen, terwijl de operationele last van het beheren van meerdere leveranciers en losstaande tools wordt verminderd. Ga voor meer informatie over Splashtop’s oplossingen of om een gratis proefperiode te starten naar www.splashtop.com.
Over Splashtop
Splashtop is de best gewaardeerde wereldwijde leverancier van oplossingen voor werken op afstand, ondersteuning en beheer die de beveiliging en prestaties in de wereld van werken op afstand vereenvoudigen. Met het succes van de klant als hoogste prioriteit is de technologie van Splashtop eenvoudig te implementeren, te gebruiken en te beheren voor kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen, en biedt geavanceerde beveiligingsfuncties, hoge doorvoer, brede apparaatondersteuning en 24/5 klantensupport. Splashtop, de laagdrempelige oplossing die door meer dan 30 miljoen gebruikers is gekozen, is een partner die gebruikers in staat stelt te groeien en te schalen op hun eigen voorwaarden met zeer flexibele abonnementen. Splashtop is lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA) en sluit zich aan bij de inspanningen van Microsoft om klanten te helpen de veranderende uitdagingen van het hedendaagse IT-landschap aan te pakken. Bezoek www.splashtop.com en volg ons op LinkedIn voor meer informatie.