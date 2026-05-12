Splashtop kondigt partnerschapsovereenkomst aan met Hitachi High-Tech
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Vooruitgang van Remote Operations en Onderhoud in Japan's Sociale Infrastructuur en Industriële Technologie Sectoren
CUPERTINO, Calif. en TOKYO, 13 MEI 2026 – Splashtop Inc. en dochteronderneming Splashtop K.K., aanbieders van oplossingen die gedistribueerde omgevingen aandrijven en beveiligen, kondigden vandaag een strategisch partnerschap aan met Hitachi High-Tech Corporation (“Hitachi High-Tech”) om de sociale infrastructuur en industriële technologie sectoren in Japan te moderniseren.
Het belang van remote monitoring en onderhoud van apparatuur groeit in de regio te midden van verslechterende arbeidstekorten en steeds meer gedistribueerde operaties. Tegen deze achtergrond neemt de vraag toe naar oplossingen die de veilige en efficiënte bediening en beheer van apparatuur mogelijk maken zonder dat personeel naar de locatie hoeft te reizen.
Splashtop breidt zijn aanwezigheid uit voorbij traditionele IT-gebruiksscenario's naar de OT (Operationele Technologie) ruimte, door betrouwbare en veilige remote toegang en support technologie te bieden, en meer recentelijk, autonoom eindpuntbeheer (AEM), om de efficiëntie te verbeteren en de stabiele werking van veldapparaten op verspreide locaties te ondersteunen.
Door deze partnerschapsovereenkomst zullen Splashtop en Hitachi High-Tech samenwerken om het beheer van remote access, operaties en onderhoud in de sociale infrastructuur en industriële technologieën te verbeteren. Bovendien zal Splashtop het bereik van zijn oplossingen voor remote access uitbreiden naar een breder scala aan klanten via het binnenlandse verkoopnetwerk van Hitachi High-Tech.
Belangrijkste initiatieven
Ondersteuning bij het opzetten van omgevingen voor remote access voor industriële apparatuur en faciliteiten
Verbetering van remote monitoring en onderhoudsdiensten
Gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe oplossingen met edge-apparaten
Als onderdeel van de inspanningen om nieuwe oplossingen voor randapparatuur te ontwikkelen, heeft Splashtop ook de operationele verificatie afgerond van Splashtop op de Armadillo-IoT G4, een industriële edge-computing-compatibele IoT-gateway geleverd door Atmark Techno, Inc.
Splashtop zal blijven samenwerken met Hitachi High-Tech om de digitale transformatie en acceptatie van remote operations op werkplekken te versnellen, vooral op het gebied van sociale infrastructuur en industriële technologie.
Over Splashtop
Splashtop is de best gewaardeerde wereldwijde leverancier van oplossingen voor werken op afstand, ondersteuning en beheer die de beveiliging en prestaties in de wereld van werken op afstand vereenvoudigen. Met het succes van de klant als hoogste prioriteit is de technologie van Splashtop eenvoudig te implementeren, te gebruiken en te beheren voor kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen, en biedt geavanceerde beveiligingsfuncties, hoge doorvoer, brede apparaatondersteuning en 24/5 klantensupport. Splashtop, de laagdrempelige oplossing die door meer dan 30 miljoen gebruikers is gekozen, is een partner die gebruikers in staat stelt te groeien en te schalen op hun eigen voorwaarden met zeer flexibele abonnementen. Splashtop is lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA) en sluit zich aan bij de inspanningen van Microsoft om klanten te helpen de veranderende uitdagingen van het hedendaagse IT-landschap aan te pakken. Bezoek www.splashtop.com en volg ons op LinkedIn voor meer informatie.