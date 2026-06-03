Splashtop-onderzoek toont aan dat onderhoud van eindpunten de helft van de IT-capaciteit opslokt
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Organisaties melden een stijgende onderhoudslast, werk buiten kantooruren en uitdagingen met patchen naarmate endpointomgevingen complexer worden.
CUPERTINO, Calif., 16 jun. 2026 – Splashtop Inc., een wereldwijde aanbieder van oplossingen die gedistribueerd werken mogelijk maken en beveiligen, heeft vandaag nieuw onderzoek gepubliceerd naar de groeiende operationele belasting voor IT-teams en managed service providers (MSPs), waaruit blijkt dat endpointonderhoud nu meer dan de helft van de beschikbare capaciteit van IT-teams in beslag neemt. Op basis van een enquête onder 250 IT- en MSP-professionals laat het rapport zien hoe gefragmenteerde systemen, inconsistente automatisering en beperkt inzicht veel teams ervan weerhouden om verder te gaan dan reactieve endpointactiviteiten.
Het rapport, Stuck in the Middle: Why Most IT Teams Can’t Get Past Reactive Endpoint Management, toonde aan dat hoewel de meeste teams al hebben geïnvesteerd in automatisering en tools voor endpointbeheer, velen in deels gemoderniseerde omgevingen blijven werken waar reactief werk en losgekoppelde systemen nog altijd zorgen voor stijgende kosten, werk buiten kantooruren en bedrijfsrisico's.
Belangrijkste Bevindingen
De meeste IT-teams blijven vastzitten tussen reactieve operaties en volledige automatisering, waarbij 72% aangeeft dat gefragmenteerde tools, gedeeltelijke automatisering en beperkte zichtbaarheid hen ervan weerhouden de verwachte operationele voordelen te realiseren.
Het onderhoud van endpoints verbruikt nu het grootste deel van de capaciteit van IT-teams, gemiddeld 53% van de teamtijd en stijgend tot 61% in omgevingen met meer dan 1.000 endpoints.
Reactieve eindpuntoperaties creëren een financiële last van zes cijfers, waarbij teams alleen al gemiddeld $133.000 per jaar uitgeven aan onderhoudswerk.
Uitgestelde patching veroorzaakt meetbaar risico, waarbij 57% van de respondenten een beveiligingsincident meldt dat verband houdt met vertragingen in patching en meer dan de helft melding maakt van gevolgen voor cyberverzekeringen.
Gefragmenteerde workflows worden sterk geassocieerd met operationele inefficiëntie, waarbij teams die drie of meer tools per eindpuntprobleem gebruiken, meer dan 60% kans hebben om regelmatig herwerk te ervaren.
De bevindingen wijzen op een groter wordende kloof tussen teams die werken in gefragmenteerde, reactieve omgevingen en diegenen die een meer verenigde benadering van endpointmanagement aannemen. Naarmate omgevingen opschalen, melden veel teams dat ze veel tijd besteden aan noodpatches, het oplossen van problemen in niet-verbonden systemen en het beheren van operationele inefficiënties die de impact van investeringen in automatisering beperken. “Naarmate automatisering en AI-agenten vaker voorkomen binnen IT-operaties, ontdekken veel teams dat geïsoleerde automatisering maar tot op zekere hoogte kan gaan wanneer het onderliggende operationele model gefragmenteerd blijft,” zei Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. "Dit drijft de behoefte aan meer uniforme operationele modellen en bepaalt hoe we nadenken over het vereenvoudigen van endpoint-operaties."
Het Autonomous Endpoint Management (AEM) platform van Splashtop is ontworpen om het operationele model te adresseren dat in het onderzoek wordt beschreven.
Lees meer over Splashtop AEM of start een gratis proefperiode: www.splashtop.com/autonomous-endpoint-management.
Download het volledige rapport: Vast in het Midden: Waarom de meeste IT-teams niet voorbij reactief Endpoint-beheer komen
Over het Onderzoek
Het onderzoek is gebaseerd op een enquête onder 250 in de VS gevestigde IT-professionals en MSP's, uitgevoerd in februari en maart 2026. De bevindingen weerspiegelen operationele trends met betrekking tot endpoint-onderhoud, automatisering, patchen en workflowbeheer binnen organisaties die verspreide endpoint-omgevingen beheren.
Over Splashtop
Splashtop is de best gewaardeerde wereldwijde leverancier van oplossingen voor werken op afstand, ondersteuning en beheer die de beveiliging en prestaties in de wereld van werken op afstand vereenvoudigen. Met het succes van de klant als hoogste prioriteit is de technologie van Splashtop eenvoudig te implementeren, te gebruiken en te beheren voor kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen, en biedt geavanceerde beveiligingsfuncties, hoge doorvoer, brede apparaatondersteuning en 24/5 klantensupport. Splashtop, de laagdrempelige oplossing die door meer dan 30 miljoen gebruikers is gekozen, is een partner die gebruikers in staat stelt te groeien en te schalen op hun eigen voorwaarden met zeer flexibele abonnementen. Splashtop is lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA) en sluit zich aan bij de inspanningen van Microsoft om klanten te helpen de veranderende uitdagingen van het hedendaagse IT-landschap aan te pakken. Bezoek www.splashtop.com en volg ons op LinkedIn voor meer informatie.