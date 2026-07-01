Splashtop werkt samen met Misora Connect om mogelijkheden voor onderhoud op afstand te versterken
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Ondersteuning van “onderhoud zonder bezoeken op locatie” via “Splashtop by Misora Connect”
TOKYO, 2 juli 2026 – Splashtop K.K., het Japanse kantoor van Splashtop Inc., heeft vandaag een samenwerking aangekondigd met Misora Connect, Inc. om organisaties te helpen onderhoud op afstand voor apparaten en apparatuur die in heel Japan zijn ingezet te vereenvoudigen via een nieuwe gebundelde remote-accessoplossing.
Via deze samenwerking gaat Misora Connect “Splashtop by Misora Connect” aanbieden, een remote-accessoplossing voor bedrijven die de communicatiesim van Misora Connect combineert met Splashtop. De oplossing ondersteunt “onderhoud zonder bezoeken op locatie” voor het beheer van apparatuur die is geïnstalleerd op afgelegen locaties zoals kantoren, winkels en fabrieken in het hele land.
Achtergrond
Nu personeelstekorten en steeds diversere werkstijlen blijven toenemen, is het verbeteren van de efficiëntie van ondersteuning op locatie een belangrijk aandachtspunt geworden bij het onderhoud en beheer van apparaten die op externe locaties zijn geïnstalleerd, waaronder winkels en fabrieken in het hele land, apparatuurbeheers-pc's, digital signage, AI-apparaten en edge-apparaten. Wanneer er problemen optreden, moeten medewerkers vaak naar de locatie reizen, wat tijd en kosten met zich meebrengt. Bij noodgevallen kunnen vertragingen in de respons ook leiden tot bedrijfsonderbrekingen of vertraagd herstel. Daarnaast is er een groeiende behoefte om werkzaamheden te standaardiseren en te stroomlijnen, omdat onderhoudswerk vaak afhankelijk is van de ervaring en kennis van individuele medewerkers.
Splashtop ondersteunt de efficiënte en stabiele werking van on-site apparaten op externe locaties via de remote access-technologie van Splashtop, die twee opeenvolgende jaren het nummer 1 marktaandeel in verkoop in Japan heeft behaald.* Door de communicatieservice van Misora Connect te combineren met Splashtop, biedt “Splashtop by Misora Connect” een omgeving die veilige bediening op afstand mogelijk maakt en zo bijdraagt aan snellere respons, gestandaardiseerde processen en efficiënter onderhoudswerk.
Over Splashtop by Misora Connect
“Splashtop by Misora Connect” is een remote-accessoplossing voor bedrijven die de communicatiesim van Misora Connect combineert met Splashtop. Het biedt een veilige omgeving voor toegang tot pc's, IoT-apparaten, bedieningsterminals en andere apparaten die op afgelegen locaties zijn geïnstalleerd, zonder afhankelijk te zijn van Wi-Fi of VPN's die individueel door gebruikers zijn geconfigureerd. Dit maakt onderhoud en beheer op afstand mogelijk van winkels, fabrieken, digital signage, AI-apparaten, edge devices en meer in het hele land, wat helpt bezoeken op locatie te verminderen en de operationele efficiëntie te verbeteren.
Naarmate bedrijven meer verbonden apparatuur inzetten, kan een IoT remote support platform zoals Splashtop helpen om probleemoplossing, onderhoud en operationele ondersteuning vanaf elke locatie te stroomlijnen.
Belangrijkste functies van Splashtop by Misora Connect
Comfortabele bediening op afstand via hoogwaardige remote access
Hoogwaardige connectiviteit met lage latentie stelt gebruikers in staat om apparaten die op externe locaties zijn geïnstalleerd, comfortabel te bedienen, alsof ze rechtstreeks werken op het apparaat voor hen. De oplossing ondersteunt ook 4K-streaming, waardoor toepassingen met een hoge belasting in realtime kunnen worden gebruikt zonder gegevens over te dragen. Het Enterprise-abonnement in een hogere categorie ondersteunt ook vloeiende weergave tot 240 FPS.
Beveiliging op enterpriseniveau
Splashtop biedt een veilige remote access-omgeving met functies zoals 256-bits versleutelde communicatie, multifactorauthenticatie, single sign-on en gedetailleerde toegangscontrole. Het ondersteunt ook diverse beveiligings- en compliance-normen, waaronder ISO 27001, SOC 2, AVG en HIPAA, en helpt ondernemingen zo veilige werkzaamheden op afstand te implementeren.
Flexibele verbindingsconfiguraties afgestemd op gebruiksomgevingen
De oplossing ondersteunt flexibele verbindingsconfiguraties op basis van de gebruikersomgeving en apparaatvereisten. Naast externe toegang tot kantoor-pc's kan het worden gebruikt om Windows-apparaten, apparatuur met GUI's, fabrieksapparatuur, IoT-apparaten en meer op afstand te bedienen, en zo onderhoud op afstand en operationele efficiëntie te ondersteunen in uiteenlopende bedrijfsscenario's.
Via deze samenwerking ondersteunt Splashtop de ontwikkeling van systemen voor “onderhoud zonder bezoeken op locatie” die niet afhankelijk zijn van fysieke bezoeken ter plaatse, en draagt het bij aan efficiënter onderhoud op afstand en een lagere operationele werkdruk.
*Bron: Fuji Chimera Research Institute, “2024–2025 Communications-Related Marketing Research Overview,” gepubliceerd op 10 december 2025, gebaseerd op het marktonderzoeksrapport voor Remote Access Services 2023–2024 Corporate Share (https://www.fcr.co.jp/report/253q12.htm)
Hoogtepunten van de aankondiging
Splashtop K.K. kondigt een partnerschap aan met Misora Connect Inc.
De remote access-oplossing van Splashtop, “Splashtop”, is toegepast voor “Splashtop by Misora Connect”, aangeboden door Misora Connect.
Door de communicatiesim van Misora Connect te combineren met Splashtop maakt de oplossing een veilige remote-accessomgeving mogelijk die niet afhankelijk is van Wi-Fi of VPN's.
De oplossing ondersteunt veilige en comfortabele bediening op afstand van pc's, IoT-apparaten, bedieningsterminals, pc's voor apparatuurbeheer, edge devices en andere apparaten die zich op afstand bevinden.
De oplossing helpt bij het aanpakken van problemen zoals reisbelasting bij incidenten op locatie, vertragingen in noodrespons en onderhoudswerkzaamheden die afhankelijk zijn van individuele medewerkers.
Door de ontwikkeling van systemen voor “onderhoud zonder bezoeken op locatie” te ondersteunen, draagt de oplossing bij aan efficiënter onderhoud op afstand en gestandaardiseerde processen.
Over Misora Connect Inc.
Vertegenwoordigers – President and Representative Director: Masamichi Morita; Representative Director: Susumu Takahashi
Hoofdkantoor – Sumitomo Fudosan Iidabashi First Tower, 2-6-1 Koraku, Bunkyo-ku, Tokyo
Bedrijfsoverzicht – Biedt uitgebreide draadloze communicatiediensten, variërend van zakelijk en prepaid gebruik tot communicatie met hoge capaciteit en communicatie met lage capaciteit voor IoT-toepassingen.
Eigendomsverhouding – SORACOM: 51%; Marubeni I-DIGIO Holdings: 49%
Website – https://misora-connect.com/
Over Splashtop
Splashtop is een cloud-native IT-platformbedrijf dat beveiliging en prestaties voor gedistribueerde teams vereenvoudigt. Gebouwd op meer dan 20 jaar expertise in remote technologie biedt Splashtop oplossingen die eenvoudig te implementeren en te beheren zijn, zodat je via één console veilig en productief kunt werken vanaf elke locatie en op elk apparaat. In Japan verzorgt Splashtop verkoop en ondersteuning voor binnenlandse klanten via zijn Japanse dochteronderneming, met diensten die zijn afgestemd op de behoeften van de Japanse markt. Splashtop wordt wereldwijd gebruikt door meer dan 30 miljoen gebruikers en voldoet aan hoge beveiligingsnormen, waaronder ISO-certificeringen, SOC 2-compliance en AVG-gereedheid.
Splashtop is lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA) en werkt samen met Microsoft om uitdagingen in veranderende IT-omgevingen aan te pakken. Ga voor meer informatie naar splashtop.com of splashtop.co.jp. Splashtop deelt ook de nieuwste updates via zijn officiële socialmediakanalen. Volg Splashtop Japan op LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/splashtop-jp en X: @splashtop_japan
Perscontact
Splashtop PR Office (within PRAP Japan, Inc.)
Contactpersonen: Shimizu, Shimada
E-mail: splashtop@prap.co.jp Tel: 070-2161-7109 (mobiel van Shimada)