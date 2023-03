Waarom Splashtop de Beste MacOS Remote Desktop Tool is

Marktanalyse heeft aangetoond dat Mac-computers marktaandeel winnen. In gerelateerd nieuws laten prognoses zien dat de wereldwijde markt voor remote desktopsoftware een enorme groei doormaakt.

Met remote desktop software kunt u via het internet verbinding maken met een specifieke "host" computer en die met een ander apparaat bedienen. U kunt dan alle software gebruiken en toegang krijgen tot alle data die op de hostcomputer staat.

Veel remote desktop programma's ondersteunen echter geen Apple computers, of bieden niet dezelfde mogelijkheden voor Mac gebruikers als voor Windows gebruikers.

Nu steeds meer mensen gebruik maken van MacBooks en remote access-software, is er een groeiende behoefte aan remote desktoptools die hoogwaardige prestaties leveren voor Macs. Dus wat is de beste Mac remote desktop-software?

Splashtop is de ideale MacOS remote desktoptool als u kijkt naar de mogelijkheden, prestaties, veiligeid en waarde. Lees verder voor de volledige lijst met goede redenen.

Remote Desktop Met Audio

Deze is belangrijk voor iedereen die eerder andere tools heeft gebruikt om Macs op afstand te besturen. Met de meeste kunt u geen Mac remote desktop-audio horen.

Er is veel keuze in remote desktop softwarepakketten en ze hebben allemaal verschillende functies en mogelijkheden. Veel hiervan zijn compatibel met Macs, maar er zijn er maar weinig die audio van de hostcomputer naar de clientcomputer kunnen sturen.

Dit betekent dat er geen geluid is wanneer u audio- en videobestanden probeert te openen. Voor mensen die aan audio- of videobewerking willen doen, is dit uiteraard een groot probleem. Veel tools die wel audio kunnen doorsturen hebben last van synchronisatieproblemen, wat verre van ideaal is.

Splashtop biedt soepele audio-overdracht tussen apparaten, ook van remote Mac-computers naar uw lokale device. Afhankelijk van uw gebruik, kan dit alleen al de reden zijn dat het meer geschikt is dan de meeste andere opties.

Persoonlijk, zakelijk en educatief gebruik

Veel remote desktoptoepassingen zijn erg gericht op het voldoen aan de behoeften van één specifiek doel. Er zijn over het algemeen drie redenen om remote desktop software te gebruiken:

Als particulier

Voor zakelijke doeleinden

Voor onderwijs

Eén van de belangrijkste voordelen van Splashtop is, dat het geschikt is voor al deze doelen.

U kunt Splashtop in uw hele organisatie gebruiken om uw werknemers op afstand toegang te geven tot hun kantoorcomputers. Hierdoor kunnen ze op afstand werken of toegang krijgen tot specifieke gegevens wanneer ze niet op kantoor zijn. Thuiswerkers hebben met Splashtop overal toegang tot hun Mac-kantoorcomputers.

IT-support teams kunnen Splashtop gebruiken om op afstand support te bieden aan Mac-computers. Dit omvat onbeheerde toegang voor beheerde Macs en beheerde on-demand support voor break-fix-services.

Remote desktop software is de laatste jaren populairder geworden op scholen en universiteiten. Studenten kunnen het gebruiken om thuis toegang te krijgen tot lesmiddelen en educatieve software.

Werken op afstand en onderwijs op afstand is sinds de COVID-19 pandemie heel gebruikelijk. Voor veel verschillende scholen en bedrijven is dit soort hulpmiddelen zeer nuttig gebleken.

Soms hebben mensen remote desktop software alleen maar nodig voor persoonlijk gebruik. Ook hiervoor is Splashtop ideaal. U kunt toegang krijgen tot uw thuiscomputer wanneer u onderweg of op vakantie bent.

Snelheid

De kwaliteit van de verbinding is altijd een belangrijke factor bij remote desktop software. Gebruikers willen de best mogelijke verbinding, en Splashtop doet dat heel goed.

U kunt hoge snelheden verwachten, zodat alles in real-time gebeurt. Splashtop ondersteunt 4k streaming met 40 fps. De latency wordt ook laag gehouden, zodat er geen vertragingen zijn bij interacties. Dit zorgt voor een naadloos gebruik van video- en audiosoftware, tijdens het op afstand werken op een Mac.

Cross-platform Ondersteuning

Windows computers worden meer gebruikt dan Macs, dus zijn er over het algemeen meer remote desktop programma's beschikbaar voor Windows. Dergelijke tools zijn ongeschikt wanneer u op zoek bent naar een remote desktopoplossing voor uw Mac.

Splashtop werkt niet alleen met MacOS, maar ondersteunt ook een reeks andere besturingssystemen. U kunt het gebruiken met Windows, Linux, iOS, Android en Chromebook apparaten. Als zodanig werkt het naadloos tussen verschillende platforms, zodat u volledige flexibiliteit heeft wat betreft de apparaten waarmee u het kunt gebruiken, waarbij zelfs tablets en smartphones niet worden uitgesloten.

Veiligheid

Er zijn verschillende manieren waarop u uw veiligheid online kunt vergroten, en het is belangrijk om te allen tijde veilig te blijven. Splashtop biedt een superieur beveiligingsniveau in vergelijking met andere programma's. U kunt Splashtop gebruiken en erop vertrouwen dat uw verbinding veilig is.

Splashtop maakt gebruik van de modernste infrastructuur en inbraakpreventie. Het volgt ook diverse industriële voorschriften en normen om uw veiligheid te garanderen. Dit omvat SOC 2, HIPAA, FERPA en GDPR.

Enkele van de andere securityfuncties zijn:

Wachtwoordbeveiliging op meerdere niveaus

Tweestaps verificatie

Scherm automatisch vergrendelen

Sessie-time-out bij inactiviteit

Om uw gegevens privé te houden, verwerkt of bewaart Splashtop geen gegevens van de apparaten die u gebruikt. Het slaat ook de screen capture stream niet op. Deze is ook nog eens end-to-end encrypted.

Tools en Features

De meeste remote desktop tools bieden niet dezelfde functies voor Windows en Mac. Ze laten u enkel op afstand toegang krijgen tot een andere computer. Gebruikers van Splashtop hebben toegang tot alle functies, zelfs bij verbinding met en vanaf Macs. Dit omvat functies als:

Drag and drop bestandsoverdracht

Chat

Wekken op afstand

Audio

Afdrukken vanop afstand

Hiermee kunt u uw remote interacties naar een hoger niveau tillen en verschillende problemen overwinnen die zich voordoen bij andere remote desktop toepassingen.

Waarde

De beste remote desktop software is niet gelijk de duurste remote desktopsoftware.

Met Splashtop krijgt u de perfecte tool voor een redelijke prijs. Splashtop biedt een reeks abonnementen met verschillende prijzen, afhankelijk van uw behoeften. U kunt het ook 14 dagen gratis uitproberen, zodat u kunt zien hoe nuttig het is voordat u een abonnement neemt.

Splashtop macOS Remote Desktop

Remote desktop software kan ongelooflijk nuttig zijn, maar met alle keuzes op de markt, moet u uw behoeften goed in kaart brengen om uit te zoeken welke optie het beste is. Splashtop is een van de beste Mac remote desktop oplossingen die er zijn.

Het biedt zekere, snelle verbindingen met een hoog beveiligingsniveau. Het biedt ook cross-platform ondersteuning voor verschillende besturingssystemen, en verschillende extra functies om uw ervaring te verbeteren. Als u meer wilt weten over Splashtop en hoe het u kan helpen, begin dan nu met een gratis proefperiode!