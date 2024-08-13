De favoriete remote access en supportsoftware voor de IT-helpdesk

Remote access en supportsoftware voor IT-helpdesk
Een voordelige en veilige remote access en supportoplossing voor IT-teams, om endpoints efficiënt te beheren, te bedienen en te ondersteunen.
Stroomlijn uw helpdeskworkflow met Splashtop
Splashtop biedt u de hoge prestaties, de flexibiliteit en de controle die u nodig heeft om de remote access voor uw organisatie effectief te beheren.
Vereenvoudig uw helpdeskworkflow met on-demand remote access tot de apparaten van eindgebruikers middels Splashtop Remote Support.
Daarnaast krijgt u met Splashtop Enterprise een alles-in-één remote supportoplossing voor moderne IT- en helpdeskteams. Technici kunnen samenwerken, efficiënter opereren en verzoeken van eindgebruikers snel oplossen.
Waarom Splashtop kiezen voor remote IT-helpdesksupport
- Sterke beveiliging met strenge verificatie-eisen, autorisatiecontroles, uitgebreide logregistratie en meer.
- On-demand helpdesksupport om op elk moment op afstand toegang te krijgen tot onbeheerde computers en eindgebruikers in staat te stellen thuis te werken.
- Krachtige remote sessies met een intuïtieve gebruikersinterface.
- Een centrale technicusconsole om gebruikers, groepen, apparaten, toegangsrechten en meer te beheren.
- Een kosteneffectieve oplossing voor remote access die naadloos integreert in uw bestaande IT-omgeving, ticketsystemen en workflows voor technici.
- Toonaangevende klantenservice.
Naadloos IT-helpdeskbeheer met Splashtop
Voor IT-professionals om elk apparaat op afstand te ondersteunen. Endpointmanagement is beschikbaar als add-on.
Splashtop Remote Support
Beheerde en onbeheerde remote supportoplossing
Voor remote access en remote support op bedrijfsniveau met SSO en geavanceerde beheerbaarheid.
Splashtop Enterprise
Toegang en remote support om te voldoen aan uw geavanceerde bedrijfs- en securitybehoeften
Voordelen van Splashtop remote access & supportsoftware
Alles-in-één mogelijkheden voor remote access en support
On-demand, quick support voor alle beheerde (unmanaged) computers en mobiele apparaten
Onbeheerde remote support
Endpoint monitoring en management *
Onbeheerde Android toegang *
Eindgebruikers op afstand toegang geven tot hun werkcomputers vanaf elk apparaat *
Vereenvoudigde workflows voor on-demand remote support*
Ondersteuning voor wachtrijen, groepering van technici en samenwerkingsmogelijkheden*
Beveiliging, controle en compliance
Solide securityfuncties en -praktijken waaronder de industriestandaard TLS 1.2 met AES 256-bit encryptie, apparaatverificatie, twee-factor-authenticatie en meer
Activiteiten worden gelogd en zijn beschikbaar voor rapportage
Splashtop handhaaft naleving van SOC 2 Type 2, SOC 3 en GDPR
De securityfuncties van Splashtop helpen organisaties te voldoen aan hun eigen HIPAA, PCI, ISO 27001, en andere industrie- en overheidsnormen en voorschriften
Bitdefender kopen, inzetten en beheren op uw beheerde computers vanuit Splashtop
Gebruiksgemak en efficiëntie
Centrale console voor technici om gebruikers, groepen, apparaten, toegangsrechten en meer te beheren
Gebruiksvriendelijke interface die intuïtief is en geen training nodig heeft om te gebruiken
Mogelijkhedendie de productiviteit tijdens sessies verhogen
Gebruik de Splashtop-app op een willekeurig aantal Windows-, Mac-, iOS-, Android- en Chrome-apparaten om de remote sessie te starten
Flexibiliteit en Controle
Meer controle met geplande remote access, granulaire functiemachtigingen, groepstoegang en meer *.
Pas de SOS on-demand support app die uw klanten downloaden aan met uw eigen logo, kleur, instructies en bedrijfsnaam.
Kies cloud of on-premise inzet
Enterprise Feature
Eenmalige aanmelding (SSO)
Integreer met uw SSO identity provider om Splashtopgebruikers te beheren via uw huidige corporate directory
Maak gebruik van SSO zodat werknemers niet nog een extra wachtwoord hoeven aan te maken
Automatiseer onboarding en off-boarding van werknemers via SSO met SCIM
Integratie van ticketingsystemen
Integreer met ticketingsystemen zoals ServiceNow, Jira, Freshservice, Freshdesk, Zendesk en meer, om direct vanaf uw ticket een remote supportsessie te starten
Automatisch sessiedetails terug in het ticket loggen
* alleen beschikbaar in Enterprise
Splashtop biedt geweldige functies voor de beste prijs
Bespaar 50% tot 80% wanneer u Splashtop kiest boven andere remote accessoplossingen.
Van onze tevreden klanten
Voor ik het downloadde belde ik snel de verkoopondersteuning om te beoordelen of Splashtop mij zou voorzien van wat ik nodig had en de ondersteuningsmedewerker was fantastisch. Ik hoefde niet te wachten tot het einde van de proefperiode ... tegen de derde dag wist ik dat dit een geweldige oplossing zou worden.
Jonathan Stone - Stone Consulting Group
Van onze tevreden klanten
Ik heb andere opties zoals LogMeIn, TeamViewer, enz. gebruikt en heb ontdekt dat Splashtop het snelst en meest betrouwbaar is. De mensen die ondersteuning nodig hebben, vinden de ondersteunende software ook een van de gemakkelijkste om te gebruiken en het werkt gewoon.
Michael Tott - Fore Computers
Van onze tevreden klanten
Werkt geweldig voor mijn bedrijf en de prijs is de reden dat ik het koos in plaats van andere producten met vergelijkbare mogelijkheden.
Scott Evans - Digital Wave LLC
Van onze tevreden klanten
Ik heb LogMeIn eerder gebruikt en dit is veel goedkoper, ook gemakkelijk om gebruikers toe te voegen met gecontroleerde toegang tot machines. Ik vind het leuk om de sessie- en geschiedenislogboeken te hebben. Deze zijn buitengewoon nuttig geweest.
Dave Bakker - Hendrik’s Greenhouses
Integreer uw helpdesksoftware naadloos met Splashtop
Start een remote supportsessie rechtstreeks vanuit een ticket. Wanneer u Splashtop SOS heeft met de PSA ticketing & ITSM integratie, kunt u Splashtop integreren met veelgebruikte populaire PSA- en ITSM-platforms!
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