De favoriete remote access en supportsoftware voor de IT-helpdesk

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IT support helping via desktop with remote access software

Remote access en supportsoftware voor IT-helpdesk

Een voordelige en veilige remote access en supportoplossing voor IT-teams, om endpoints efficiënt te beheren, te bedienen en te ondersteunen.

Gratis proefperiodeAbonnementen en prijzen
IT support helping via desktop with remote access software

Stroomlijn uw helpdeskworkflow met Splashtop

Splashtop biedt u de hoge prestaties, de flexibiliteit en de controle die u nodig heeft om de remote access voor uw organisatie effectief te beheren.

Vereenvoudig uw helpdeskworkflow met on-demand remote access tot de apparaten van eindgebruikers middels Splashtop Remote Support.

Daarnaast krijgt u met Splashtop Enterprise een alles-in-één remote supportoplossing voor moderne IT- en helpdeskteams. Technici kunnen samenwerken, efficiënter opereren en verzoeken van eindgebruikers snel oplossen. 

Waarom Splashtop kiezen voor remote IT-helpdesksupport

  • Sterke beveiliging met strenge verificatie-eisen, autorisatiecontroles, uitgebreide logregistratie en meer.
  • On-demand helpdesksupport om op elk moment op afstand toegang te krijgen tot onbeheerde computers en eindgebruikers in staat te stellen thuis te werken.
  • Krachtige remote sessies met een intuïtieve gebruikersinterface.
  • Een centrale technicusconsole om gebruikers, groepen, apparaten, toegangsrechten en meer te beheren.
  • Een kosteneffectieve oplossing voor remote access die naadloos integreert in uw bestaande IT-omgeving, ticketsystemen en workflows voor technici.
  • Toonaangevende klantenservice.

Naadloos IT-helpdeskbeheer met Splashtop

Voor IT-professionals om elk apparaat op afstand te ondersteunen. Endpointmanagement is beschikbaar als add-on.

Splashtop Remote Support

Beheerde en onbeheerde remote supportoplossing

Meer informatieGratis proefperiode

Voor remote access en remote support op bedrijfsniveau met SSO en geavanceerde beheerbaarheid.

Splashtop Enterprise

Toegang en remote support om te voldoen aan uw geavanceerde bedrijfs- en securitybehoeften

Meer informatieNeem contact met ons op

Voordelen van Splashtop remote access & supportsoftware

Alles-in-één mogelijkheden voor remote access en support

  • On-demand, quick support voor alle beheerde (unmanaged) computers en mobiele apparaten 

  • Onbeheerde remote support 

  • Endpoint monitoring en management * 

  • Onbeheerde Android toegang * 

  • Eindgebruikers op afstand toegang geven tot hun werkcomputers vanaf elk apparaat * 

  • Vereenvoudigde workflows voor on-demand remote support* 

  • Ondersteuning voor wachtrijen, groepering van technici en samenwerkingsmogelijkheden* 


Beveiliging, controle en compliance


Gebruiksgemak en efficiëntie

  • Centrale console voor technici om gebruikers, groepen, apparaten, toegangsrechten en meer te beheren

  • Gebruiksvriendelijke interface die intuïtief is en geen training nodig heeft om te gebruiken

  • Mogelijkhedendie de productiviteit tijdens sessies verhogen

  • Gebruik de Splashtop-app op een willekeurig aantal Windows-, Mac-, iOS-, Android- en Chrome-apparaten om de remote sessie te starten


Flexibiliteit en Controle

  • Meer controle met geplande remote access, granulaire functiemachtigingen, groepstoegang en meer *.

  • Pas de SOS on-demand support app die uw klanten downloaden aan met uw eigen logo, kleur, instructies en bedrijfsnaam.

  • Kies cloud of on-premise inzet


Enterprise Feature

Eenmalige aanmelding (SSO)

  • Integreer met uw SSO identity provider om Splashtopgebruikers te beheren via uw huidige corporate directory

  • Maak gebruik van SSO zodat werknemers niet nog een extra wachtwoord hoeven aan te maken

  • Automatiseer onboarding en off-boarding van werknemers via SSO met SCIM


Integratie van ticketingsystemen

  • Integreer met ticketingsystemen zoals ServiceNow, Jira, Freshservice, Freshdesk, Zendesk en meer, om direct vanaf uw ticket een remote supportsessie te starten

  • Automatisch sessiedetails terug in het ticket loggen


* alleen beschikbaar in Enterprise

Splashtop biedt geweldige functies voor de beste prijs

Bespaar 50% tot 80% wanneer u Splashtop kiest boven andere remote accessoplossingen.

Van onze tevreden klanten

Voor ik het downloadde belde ik snel de verkoopondersteuning om te beoordelen of Splashtop mij zou voorzien van wat ik nodig had en de ondersteuningsmedewerker was fantastisch. Ik hoefde niet te wachten tot het einde van de proefperiode ... tegen de derde dag wist ik dat dit een geweldige oplossing zou worden.

Jonathan Stone - Stone Consulting Group

Van onze tevreden klanten

Ik heb andere opties zoals LogMeIn, TeamViewer, enz. gebruikt en heb ontdekt dat Splashtop het snelst en meest betrouwbaar is. De mensen die ondersteuning nodig hebben, vinden de ondersteunende software ook een van de gemakkelijkste om te gebruiken en het werkt gewoon.

Michael Tott - Fore Computers

Van onze tevreden klanten

Werkt geweldig voor mijn bedrijf en de prijs is de reden dat ik het koos in plaats van andere producten met vergelijkbare mogelijkheden.

Scott Evans - Digital Wave LLC

Van onze tevreden klanten

Ik heb LogMeIn eerder gebruikt en dit is veel goedkoper, ook gemakkelijk om gebruikers toe te voegen met gecontroleerde toegang tot machines. Ik vind het leuk om de sessie- en geschiedenislogboeken te hebben. Deze zijn buitengewoon nuttig geweest.

Dave Bakker - Hendrik’s Greenhouses

Integreer uw helpdesksoftware naadloos met Splashtop

Start een remote supportsessie rechtstreeks vanuit een ticket. Wanneer u Splashtop SOS heeft met de PSA ticketing & ITSM integratie, kunt u Splashtop integreren met veelgebruikte populaire PSA- en ITSM-platforms! 

Meer informatie over onze integratiepartners.

Spiceworks logo
Freshservice logo
Freshdesk Logo

Bronnen

Vergelijk Splashtop Enterprise met Splashtop SOS →

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Gratis proefperiodeMeer informatie

Veelgestelde vragen

Wat is remote helpdesksoftware?
Wat doet een IT-helpdesk?
Hoe werkt remote helpdesksoftware?
Wat is het verschil tussen een helpdesk en IT-support?
Waarom heeft u remote helpdesksoftware nodig?
Welke ITSM-platforms worden ondersteund door Splashtop?