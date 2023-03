Mac Desktop op Afstand met geluid / audio

Geniet van krachtige verbindingen op afstand met Mac-computers met HD-streaming en -geluid. Probeer Splashtop vandaag nog gratis uit!

Hoewel diverse externe bureaubladprogramma's toegang op afstand tot Macs bieden, slagen vele er niet in om het geluid van een Mac-computer op afstand goed over te brengen naar het lokale apparaat.

Dit kan een groot gedoe zijn voor gebruikers, vooral voor telewerkers en studenten die het geluid van de externe Mac computer moeten kunnen horen. Bijvoorbeeld, video- en geluidsbewerkers vertrouwen erop dat ze audio in real-time kunnen horen voor lipsynchronisatie.

Als je een individuele gebruiker bent, of deel uitmaakt van een organisatie met meerdere gebruikers die op afstand toegang moeten hebben tot Mac computers, dan heb je een programma nodig dat je zowel toegang geeft tot Macs als je in staat stelt de audio te horen.

Met Splashtop krijg je snelle externe desktopverbindingen met je Mac-computers. U zult genieten van high-definition streaming met geluid.

Met Splashtop kun je je Mac computer op afstand bedienen vanaf elke andere computer, tablet of mobiel apparaat. Je hebt niet alleen toegang tot elk bestand en programma op je Mac computer, maar je hoort ook het geluid van de Mac in real time.

U zult het gevoel hebben dat u recht voor de Mac-computer zit terwijl u het op afstand bedient vanaf een ander apparaat.

"We kregen specifiek Splashtop omdat het de topoplossing voor Macs was." - Nicholas Adams, Lenawee Intermediate School District

"Er zijn veel opties voor [bureaublad op afstand]. We hadden er een, maar het deed het geluidsgedeelte niet. Sommige werken alleen als u vanaf een andere Mac verbinding maakt met een Mac. Ik vond Splashtop, installeerde het op een paar Macs en testte het vanaf mijn eigen computer en het geluid werkte, dus daar was ik erg enthousiast over! " - Mats Holm, Lenawee Intermediate School District

Start uw gratis proefversie van Splashtop Business Toegang om het beste externe bureaubladgeluid van uw Mac te krijgen.

Splashtop Business Toegang geeft u externe toegang tot Windows-, Mac- en Linux-computers vanaf elk ander Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaat. Geen creditcard of verplichting vereist om uw gratis proefperiode te starten

Als u een zakelijke organisatie bent die externe desktopsoftware nodig heeft zodat uw gebruikers op afstand kunnen werken, bekijk dan Splashtop's volumekortingen voor thuiswerken.

Als je een schooldistrict, hogeschool of andere onderwijsinstelling bent die docenten en/ of studenten externe toegang tot schoollaboratoria moet geven, ga dan naar Splashtop voor labs op afstand .

“Studenten hebben geen computer die krachtig genoeg is om alles te verwerken dat we hen bieden. Met videobewerking doen de studenten bijvoorbeeld 4k, zelfs tot 8k, en hun MacBook Pro's zullen dat niet aankunnen. We hebben iMac Pro's in de labs op school en de studenten kunnen op afstand werken en alles werkt voor hen. " - Chris Gilbert, Wayne State University