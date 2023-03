Met de platformonafhankelijke remote accessverbindingen van Splashtop kunt u vanaf een pc toegang krijgen tot een Mac en deze op afstand bedienen alsof u echt achter de Mac zit.

Hoewel Mac-computers en Windows-pc's op verschillende besturingssystemen draaien, kunt u met Splashtop toch een pc gebruiken om op afstand toegang te krijgen tot uw Mac.

Met Splashtop voelt u zich nooit ver van uw Mac. U kunt er vanaf elke plek ter wereld op afstand toegang toe krijgen. U heeft daarvoor niet eens een andere Mac of Apple-apparaat nodig. U kunt elke computer, tablet of mobiel apparaat gebruiken om op afstand toegang te krijgen tot uw Mac.

In tegenstelling tot andere remote accesstools, is Splashtop volledig platformonafhankelijk en biedt het dezelfde functies, hoogwaardige verbindingen en veiligheid bij toegang tot een Mac-computer.

Hier leest u hoe u gratis aan de slag kunt met Splashtop. Het is in slechts een paar minuten in te stellen en u kunt het op elk gewenst moment gebruiken om vanaf uw pc op afstand naar uw Mac te gaan.

Hoe u vanaf een pc verbinding kunt maken met een Mac

Stap 1 - Maak uw gratis Splashtop-account aan

Maak uw account aan door een gratis proefperiode van Splashtop Business Access te starten. Er is geen creditcard of verplichting vereist om uw gratis proefperiode te starten. Splashtop Business Access is de ideale remote desktop -oplossing om vanaf elk apparaat toegang te krijgen tot uw computers.

Stap 2 - Download de Splashtop Streamer op uw Mac

Met de streamer-app heeft u op afstand toegang tot uw Mac vanaf een ander apparaat. Installeer de streamer-app op uw Mac-computer.

Stap 3 - Download de Splashtop Business-app op uw pc

De Splashtop Business-app is wat u op uw pc gebruikt om op afstand verbinding te maken met uw Mac. Installeer de app op uw pc.

Stap 4 - Start de remote verbinding vanuit de Splashtop Business-app

Nu bent u klaar met instellen! Telkens wanneer u op afstand verbinding wilt maken met uw Mac, opent u de Splashtop Business-app op uw pc en selecteert u vervolgens de Mac-computer die u op afstand wilt gebruiken om de verbinding tot stand te brengen.

U ziet dan het scherm van uw Mac-computer en kunt deze in realtime op afstand bedienen.

Waarom Splashtop Remote Access voor Windows PC's naar Macs

Het maakt niet uit dat u vanaf een PC inlogt. Met Splashtop kunt u gebruikmaken van alle functies en functionaliteit van het MacOS-besturingssysteem wanneer u op afstand verbinding heeft. U heeft toegang tot alle bestanden en u kunt alle software op uw Mac op afstand gebruiken.

Zoals eerder vermeld, bieden veel remote accessproducten niet dezelfde functies als het gaat om toegang tot Mac-computers. Met Splashtop kunt u echter genieten van alle topfuncties wanneer u op afstand op uw Mac werkt, inclusief bestandsoverdracht via drag-and-drop, afdrukken op afstand, sessie-opname en meer.

U kunt ook de audio van de externe Mac-computer horen via uw lokale luidsprekers. Splashtop is een van de weinige remote access platforms die remote audio vanaf Macs bieden.

Splashtop krijgt consequent de beste scores in gebruikersrecensies dankzij de beveiliging, het gebruiksgemak en de hoogwaardige externe verbindingen.