Microsofts Patch Tuesday-release van juli 2026 pakt 622 Microsoft CVE's aan verspreid over 154 beveiligingsupdates, waarmee het de grootste Patch Tuesday -release van het bedrijf tot nu toe is.
De release bevat drie zero-day-kwetsbaarheden, waarvan er bij twee exploitatie is vastgesteld en er één publiekelijk bekend was voordat er een oplossing beschikbaar kwam. Het omvat ook verschillende kritieke kwetsbaarheden voor externe code-uitvoering die van invloed zijn op Windows DNS Server, DHCP Server, Remote Desktop Services, SharePoint Server, SQL Server en Microsoft Office.
IT-teams moeten eerst prioriteit geven aan de actief misbruikte kwetsbaarheden, gevolgd door systemen die via internet toegankelijk zijn, identiteitsinfrastructuur, samenwerkingsplatforms en bedrijfskritische servers. Met honderden updates om te beheren, is het verifiëren van een succesvolle uitrol net zo belangrijk als het goedkeuren van de patches zelf.
Microsoft Patch Overzicht
Microsofts beveiligingsrelease van juli 2026 omvat 622 Microsoft CVE's in 154 beveiligingsupdates. De updates hebben betrekking op Windows, Microsoft Office, Microsoft Edge, SharePoint Server, SQL Server, Azure, Exchange Server, Microsoft Defender, Visual Studio en andere Microsoft-producten.
De release bevat ook 428 opnieuw gepubliceerde Chromium-CVE's die van invloed zijn op Microsoft Edge.
Release van juli 2026
Totaal
Aangepakte Microsoft CVE's
622
Beveiligingsupdates
154
Zero-day-kwetsbaarheden
3
Zero-days met gedetecteerde exploitatie
2
Publiek bekende zero-days
1
Opnieuw gepubliceerde Chromium-CVE's
428
CVE's per productfamilie
Productfamilie
CVE's
Windows
416
Microsoft Office
82
Microsoft Edge
46
Hulpprogramma's voor ontwikkelaars
27
SharePoint Server
17
Azure
11
SQL Server
8
Microsoft Defender
5
Exchange Server
5
Andere Microsoft-producten
5
Totaal
622
Windows is goed voor de meeste kwetsbaarheden die deze maand zijn aangepakt, maar de release reikt veel verder dan endpointbesturingssystemen. IT-teams moeten ook rekening houden met updates die gevolgen hebben voor identiteits-, samenwerkings-, database-, netwerk-, browser- en ontwikkelomgevingen.
Zero-day-kwetsbaarheden om prioriteit te geven
Microsoft heeft in juli drie zero-day-kwetsbaarheden aangepakt. Twee worden actief misbruikt, terwijl één al openbaar bekend was voordat er een beveiligingsupdate beschikbaar kwam.
CVE
Getroffen product
Gevolg
Status
Prioriteit
CVE-2026-56155
Active Directory Federation Services
Bevoegdheidsescalatie
Exploitatie vastgesteld
Onmiddellijk
CVE-2026-56164
Microsoft SharePoint Server
Bevoegdheidsescalatie
Exploitatie vastgesteld
Onmiddellijk
CVE-2026-50661
Windows BitLocker
Omzeiling van beveiligingsfunctie
Publiek bekend
Hoog
CVE-2026-56155: Active Directory Federation Services bevoegdheidsescalatie
Microsoft heeft actieve uitbuiting gedetecteerd van deze kwetsbaarheid die van invloed is op Active Directory Federation Services. Een succesvolle aanval kan een geauthenticeerde aanvaller in staat stellen verhoogde bevoegdheden te verkrijgen binnen een getroffen omgeving.
Organisaties die AD FS gebruiken, moeten dit behandelen als een onmiddellijke prioriteit voor identiteitsbeveiliging. Patch getroffen systemen zo snel mogelijk en controleer authenticatieactiviteiten, wijzigingen in beheerdersrechten en andere signalen van verdachte toegang.
CVE-2026-56164: Microsoft SharePoint Server bevoegdheidsescalatie
Deze actief misbruikte kwetsbaarheid treft Microsoft SharePoint Server en kan een aanvaller in staat stellen verhoogde bevoegdheden te verkrijgen.
Organisaties die on-premises SharePoint Server gebruiken, moeten deze update onmiddellijk prioriteren, vooral wanneer servers toegankelijk zijn vanaf het internet of gevoelige bedrijfsworkflows ondersteunen. IT-teams moeten ook verifiëren dat de update succesvol is geïnstalleerd op alle getroffen SharePoint-systemen.
CVE-2026-50661: Omzeiling van beveiligingsfunctie in Windows BitLocker
Deze BitLocker-kwetsbaarheid was publiekelijk bekend voordat Microsoft een oplossing uitbracht. Microsoft heeft geen actieve exploitatie gemeld, maar openbare bekendmaking kan de kans vergroten dat aanvallers getroffen systemen gaan aanvallen.
IT-teams moeten prioriteit geven aan laptops, gedeelde apparaten, mobiele endpoints en systemen met een groter risico op diefstal of onbevoegde fysieke toegang. Door de update snel uit te rollen, kun je de blootstelling aan pogingen om BitLocker-beveiligingen te omzeilen helpen verminderen.
Kritieke kwetsbaarheden die enterprise-systemen treffen
Naast de drie zero-day-kwetsbaarheden heeft Microsoft in de release van deze maand ook 58 kritieke kwetsbaarheden aangepakt. Veel van de kwetsbaarheden met de hoogste ernst maken Remote Code Execution (RCE) mogelijk en hebben invloed op bedrijfsinfrastructuur, identiteitsdiensten, netwerken, AI, samenwerkingsplatforms, databases en essentiële Windows-componenten.
Enkele van de meest kritieke kwetsbaarheden zijn:
CVE-2026-48561 – Microsoft Copilot Remote Code Execution
CVE-2026-49164 – Active Directory Domain Services uitvoering van externe code
CVE-2026-54999 – Windows TCP/IP Remote Code Execution
CVE-2026-54992 – Windows Message Queuing (MSMQ) Remote Code Execution
CVE-2026-48564 – Externe code-uitvoering in DHCP Server Service
CVE-2026-54117 en CVE-2026-54118 – Microsoft SQL Server uitvoering van externe code
CVE-2026-50522 en CVE-2026-58644 – Microsoft SharePoint Remote Code Execution
CVE-2026-55011 en CVE-2026-55012 – Microsoft Defender Remote Code Execution
CVE-2026-58608 – Windows Print Spooler Remote Code Execution
CVE-2026-49796 – Windows GDI+ Remote Code Execution
CVE-2026-50694 – Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) Remote Code Execution
CVE-2026-54982 en CVE-2026-54995 – Windows Reliable Multicast Transport Driver (RMCAST) uitvoering van externe code
Identiteits-, netwerk-, AI-, samenwerkings-, database- en essentiële Windows-services worden deze maand zwaar getroffen, waarbij kritieke kwetsbaarheden impact hebben op Active Directory Domain Services, Microsoft Copilot, SharePoint, SQL Server, Microsoft Defender, Windows TCP/IP, DHCP Server, Windows Message Queuing (MSMQ), Windows Print Spooler, Windows GDI+, Windows Hyper-V, Windows SSTP en Windows RMCAST.
Hoe je prioriteit geeft aan patches van juli 2026
Met 622 Microsoft-CVE's in de release van deze maand moeten IT-teams updates prioriteren op basis van exploitatiestatus, systeemblootstelling, ernst en bedrijfsimpact, in plaats van elke patch als even urgent te behandelen.
Patch binnen 24 tot 72 uur
Geef prioriteit aan de kwetsbaarheden en systemen met het grootste directe risico:
CVE-2026-56155 die van invloed is op Active Directory Federation Services
CVE-2026-56164 die Microsoft SharePoint Server treft
Internetgerichte SharePoint-omgevingen
Identiteitsinfrastructuur
Blootgestelde Remote Desktop Services
DNS- en DHCP-servers die kritieke bedrijfsprocessen ondersteunen
De twee actief uitgebuite zero-days moeten prioriteit krijgen in de uitrolwachtrij. Organisaties die AD FS of on-premises SharePoint Server gebruiken, moeten getroffen systemen zo snel als operationeel mogelijk patchen en bevestigen dat de installatie succesvol is voltooid.
Patch binnen 72 uur
Richt je vervolgens op kritieke kwetsbaarheden voor uitvoering van externe code die van invloed zijn op bedrijfskritieke infrastructuur met hoge waarde, waaronder:
Windows DNS Server
Windows DHCP Server
SharePoint Server
SQL Server
Windows Remote Desktop Services
Systemen met CVSS-scores van 9,8 of 10,0 moeten met voorrang aandacht krijgen, vooral als ze via internet bereikbaar zijn, breed toegankelijk zijn of essentieel zijn voor authenticatie, netwerken, samenwerking of bedrijfsapplicaties.
Patch binnen 1 tot 2 weken
Dit niveau moet het volgende bevatten:
CVE-2026-50661 die van invloed is op Windows BitLocker
Kritieke kwetsbaarheden in Microsoft Office
Overige kritieke updates op systemen zonder directe externe blootstelling
Kwetsbaarheden met hoge ernst die van invloed zijn op standaard beheerde endpoints
Openbare bekendmaking maakt de BitLocker-kwetsbaarheid urgenter dan een typische kwetsbaarheid die nog niet is uitgebuit, met name voor laptops, mobiele apparaten en gedeelde systemen.
Reguliere patchcyclus
Kwetsbaarheden met een lagere ernst zonder publieke bekendmaking, bevestigde exploitatie of aanzienlijke externe blootstelling kunnen via het normale test- en implementatieproces worden afgehandeld.
Zelfs updates met een lagere prioriteit mogen niet worden genegeerd. IT-teams moeten mislukte installaties, offline apparaten en endpoints die buiten de standaard onderhoudsvensters vallen, blijven volgen.
De meest effectieve prioritering combineert Microsofts informatie over exploitability met CVSS-ernst, blootstelling, systeemrol en zakelijke impact. Internetgerichte services, identiteitssystemen, domeincontrollers, samenwerkingsplatforms en infrastructuur voor externe toegang moeten bovenaan de prioriteitenlijst blijven staan.
Opmerkelijke updates van derden
Microsoft heeft ook 428 Chromium-CVE's die van invloed zijn op Microsoft Edge opnieuw gepubliceerd. Dit zijn geen kwetsbaarheden van Microsoft en ze moeten afzonderlijk worden gevolgd van de 622 Microsoft-CVE's die in de release van juli zijn aangepakt.
Omdat Edge breed wordt uitgerold in Windows-omgevingen, moeten browserupdates worden opgenomen in dezelfde compliancebeoordeling als patches voor het besturingssysteem en Office. IT-teams moeten bevestigen dat beheerde apparaten actuele Edge-versies gebruiken en endpoints identificeren die automatische updates mogelijk hebben gemist omdat ze offline waren of buiten de normale beheerworkflows vielen.
Kwetsbaarheden in browsers kunnen nog steeds een aanzienlijk risico vormen, vooral wanneer gebruikers onbetrouwbare websites bezoeken, webapplicaties openen of met extern gehoste content werken. Door Edge up-to-date te houden, help je de blootstelling te verminderen naast de bredere Microsoft patchuitrol.
Hoe Splashtop AEM IT-teams helpt patches uit te rollen
Een Patch Tuesday-release van deze omvang kan lastig te beheren zijn met alleen handmatige workflows. Splashtop AEM helpt IT-teams ontbrekende updates te identificeren, patches sneller uit te rollen en herstel op beheerde endpoints te verifiëren vanuit één centrale console.
Met Splashtop AEM kunnen IT-teams:
Bekijk CVE- en endpointinzichten om systemen te identificeren die worden beïnvloed door nieuw bekendgemaakte kwetsbaarheden.
Implementeer Windows- en ondersteunde software-updates van derden in realtime.
Automatiseer patching via beleid, schema's en onderhoudsvensters.
Gebruik ringgebaseerde uitrol om updates eerst te testen met een kleinere apparaatgroep voordat je de uitrol uitbreidt.
Houd de patchstatus, mislukte updates en naleving op beheerde endpoints in de gaten.
Voer scripts en herstelacties uit wanneer een update mislukt of aanvullende actie vereist is.
Gebruik hardware- en software-inventarisgegevens om getroffen apparaten sneller te vinden.
Voor teams die nog steeds afhankelijk zijn van handmatige patching, vermindert Splashtop AEM repetitief werk en maakt het implementatie consistenter. Organisaties die Microsoft Intune gebruiken, kunnen snellere patching, duidelijker inzicht en directere herstelworkflows toevoegen om Intune te verbeteren. Teams die al een RMM gebruiken, kunnen patchautomatisering versterken en endpointbeheer combineren met probleemoplossing op afstand wanneer er zich problemen voordoen.
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